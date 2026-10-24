Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar

Sao quốc tế 24/10/2026 10:10

Bạch Lộc thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại đêm hội thường niên của Harper’s Bazaar với tạo hình mang sắc thái sang trọng, lạnh lùng. Diện chiếc váy đen lệch vai thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026 của nhà mốt Rami Al Ali, nữ diễn viên khoe vẻ đẹp quyến rũ, trưởng thành, gợi liên tưởng đến hình ảnh thiên nga đen bí ẩn.

Bạch Lộc thu hút sự chú ý khi xuất hiện tại đêm hội thường niên của Harper’s Bazaar với tạo hình mang sắc thái sang trọng, lạnh lùng. Diện chiếc váy đen lệch vai thuộc bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026 của nhà mốt Rami Al Ali, nữ diễn viên khoe vẻ đẹp quyến rũ, trưởng thành, gợi liên tưởng đến hình ảnh thiên nga đen bí ẩn.

Tại sự kiện năm nay, Bạch Lộc đảm nhận vai trò mở màn thảm đỏ. Sự xuất hiện của cô nhanh chóng trở thành tâm điểm chú ý nhờ bộ trang phục được thiết kế cầu kỳ, kết hợp cùng phong cách trang điểm và làm tóc tôn lên đường nét gương mặt. Sắc đen chủ đạo mang đến vẻ quyền lực, trong khi chi tiết lệch vai tạo điểm nhấn mềm mại, giúp tổng thể vừa thanh lịch vừa cuốn hút.

Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar - Ảnh 1Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar - Ảnh 2

Đáng chú ý, chiếc váy Bạch Lộc lựa chọn đến từ bộ sưu tập Haute Couture Thu Đông 2026 của thương hiệu Rami Al Ali. Thiết kế thể hiện tinh thần thời trang cao cấp thông qua phom dáng tinh tế và cách xử lý chất liệu, góp phần tạo nên diện mạo nổi bật cho nữ diễn viên trên thảm đỏ.

Để hoàn thiện tạo hình, Bạch Lộc kết hợp trang phục với trang sức kim cương đến từ thương hiệu De Beers. Những món trang sức lấp lánh tạo điểm nhấn vừa đủ, làm nổi bật vẻ sang trọng mà không lấn át thiết kế chính. Sự phối hợp giữa váy haute couture và trang sức cao cấp cũng giúp hình ảnh của nữ diễn viên thêm phần chỉn chu, phù hợp với không khí của một sự kiện thời trang quy tụ nhiều ngôi sao.

Một chi tiết đáng chú ý khác là đây đã là lần hợp tác haute couture thứ sáu giữa Bạch Lộc và Rami Al Ali. Việc liên tục xuất hiện trong các thiết kế cao cấp của cùng một nhà mốt cho thấy mối quan hệ hợp tác được duy trì qua nhiều lần lựa chọn trang phục, đồng thời thu hút sự quan tâm của người hâm mộ đối với nguồn lực thời trang của nữ diễn viên.

Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar - Ảnh 3Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar - Ảnh 4Bạch Lộc hóa thân thành thiên nga đen lạnh lùng, quyến rũ tại đêm hội Harper’s Bazaar - Ảnh 5

Trong những năm gần đây, thời trang thảm đỏ trở thành một phần quan trọng trong hình ảnh của các ngôi sao Hoa ngữ. Những lựa chọn trang phục không chỉ thể hiện phong cách cá nhân mà còn góp phần tạo dấu ấn tại các sự kiện lớn. Với Bạch Lộc, tạo hình thiên nga đen lần này mang đến hình ảnh khác biệt so với vẻ ngọt ngào, trẻ trung thường thấy.

Việc đảm nhận vai trò mở màn thảm đỏ Harper’s Bazaar càng khiến màn xuất hiện của nữ diễn viên nhận được sự chú ý. Sự kết hợp giữa thiết kế haute couture, trang sức kim cương và thần thái lạnh lùng giúp Bạch Lộc tạo nên diện mạo nổi bật tại sự kiện năm nay.

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