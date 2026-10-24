Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm

Sao quốc tế 24/10/2026 06:30

Lưu Gia Linh mới đây chia sẻ về một lần khiến ông xã Lương Triều Vỹ nổi giận khi cô quyết định thử sức với trò nhảy dù tại New Zealand. Qua câu chuyện, nữ diễn viên cũng tiết lộ những khác biệt trong tính cách và cách cả hai duy trì cuộc hôn nhân kéo dài nhiều năm.

 

Theo HK01, Lưu Gia Linh kể rằng cô từng trải nghiệm cảm giác nhảy dù từ độ cao lớn trong chuyến du lịch tại New Zealand. Nữ diễn viên hào hứng mô tả một phút rơi tự do là trải nghiệm vô cùng phấn khích, giúp cô vượt qua giới hạn của bản thân. Tuy nhiên, khi trở về nhà, cô lập tức bị chồng trách mắng. Lương Triều Vỹ hỏi vợ: “Em điên rồi phải không?”. Lưu Gia Linh giải thích rằng hoạt động này khá an toàn và có người nhảy cùng. Dẫu vậy, nam diễn viên vẫn không đồng tình, cho rằng giao tính mạng của mình vào tay người khác là hành động liều lĩnh.

Lưu Gia Linh thừa nhận trước ngày nhảy dù, cô gần như không thể ngủ vì liên tục tưởng tượng những tình huống xấu có thể xảy ra. Khi cửa máy bay mở ra, cô có cảm giác như đang đối diện với một bản án tử hình. Nhưng sau khi hét lên và lao xuống không trung, nỗi sợ dần nhường chỗ cho cảm giác tự do.

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm - Ảnh 1

Nữ diễn viên nhớ lại khung cảnh biển cả, núi non trải rộng dưới tầm mắt và cảm giác bay giữa gió trời. Với cô, đây là thử thách đáng nhớ, giúp bản thân có thêm một trải nghiệm đặc biệt trong cuộc đời.

Theo Lưu Gia Linh, Lương Triều Vỹ vốn là người cẩn trọng và thường lo lắng trước những hoạt động mạo hiểm. Nếu chồng có mặt trong chuyến đi, có lẽ cô đã không thể thực hiện trải nghiệm này.

Không chỉ khác biệt trong cách nhìn nhận những thử thách, hai người còn có tính cách trái ngược khi giao tiếp xã hội. Lưu Gia Linh cho biết từng buồn bã suốt nhiều năm vì chồng thường né tránh các buổi gặp gỡ đông người. Trước đây, cô từng cố gắng đưa anh tham gia tiệc tùng, nhưng nhận ra nam diễn viên luôn căng thẳng, không thoải mái khi có người đến bắt chuyện.

Lưu Gia Linh tiết lộ bị Lương Triều Vỹ mắng vì thử sức với trò chơi nguy hiểm - Ảnh 2

Chứng kiến sự gượng gạo của chồng, Lưu Gia Linh dần học cách chấp nhận và tôn trọng không gian riêng của anh. Hiện tại, cô cảm thấy thoải mái ngay cả khi Lương Triều Vỹ đi công tác hoặc du lịch một mình.

Theo nữ diễn viên, tình yêu không nhất thiết đòi hỏi hai người phải luôn ở bên nhau. Sau nhiều năm chung sống, họ tìm được sự cân bằng giữa thân mật và tự do cá nhân, nhờ đó mối quan hệ càng thêm bền chặt.

Lưu Gia Linh và Lương Triều Vỹ kết hôn tại Bhutan năm 2008, sau nhiều năm hẹn hò. Dù không có con, cặp đôi vẫn duy trì cuộc sống riêng tư và đồng hành cùng nhau trong nhiều năm. Câu chuyện của Lưu Gia Linh cho thấy bí quyết giữ gìn hôn nhân đôi khi nằm ở sự thấu hiểu, bao dung và tôn trọng những khác biệt của đối phương.

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