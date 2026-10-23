Giá vàng hôm nay, ngày 23/10/2026: Vàng nhẫn giảm mạnh, chênh lệch mua bán tăng cao

Đời sống 23/10/2026 09:55

Hôm nay, ngày 23/10/2026 giá vàng trong nước lẫn thế giới đồng loạt giảm nhưng chênh lệch mua bán bị đẩy lên cao.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 23/10, giá vàng trong nước đồng loạt quay đầu giảm. Cụ thể, giá vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC được mua vào 139 triệu đồng/lượng, bán ra 142 triệu đồng, giảm 300.000 đồng so với hôm qua.

Tương tự, giá vàng nhẫn 4 số 9 tại Công ty SJC cũng giảm 300.000 đồng khi mua vào xuống 136 triệu đồng, bán ra 140 triệu đồng. Nhưng so với một ngày trước, vàng nhẫn tại SJC đã giảm gần 1 triệu đồng một lượng. Đáng chú ý, chênh lệch mua - bán vàng miếng SJC vẫn duy trì 3 triệu đồng/lượng nhưng vàng nhẫn lại đẩy lên cao hơn, ở mức 4 triệu đồng. Điều này khiến người mua chịu thua lỗ nhiều hơn ngay khi mua vào.

Giá vàng hôm nay, ngày 23/10/2026: Vàng nhẫn giảm mạnh, chênh lệch mua bán tăng cao - Ảnh 1
Giá vàng trong nước giảm. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo VietNamNet, lúc 7h ngày 23/10 (giờ Việt Nam), giá vàng thế giới giao ngay trên Kitco được niêm yết ở mức 4.020,3 USD/ounce (giá mua vào) và 4.022,3 USD/ounce (giá bán ra), giảm 3,8 USD, tương đương 0,09% so với mức tham chiếu của Kitco.

Lúc 21h30 ngày 22/10 (giờ Việt Nam), giá vàng giao ngay ở mức 4.051 USD/ounce, giảm 91 USD. Giá vàng kỳ hạn tháng 12/2026 giao dịch quanh mức 4.068 USD/ounce.

Số liệu lao động Mỹ cho thấy thị trường việc làm duy trì ổn định. Số đơn xin trợ cấp thất nghiệp lần đầu trong tuần kết thúc ngày 17/10 giảm 6.000, xuống còn 194.000 đơn, thấp hơn dự báo 200.000 đơn. Dữ liệu này là một trong những yếu tố được thị trường cân nhắc khi đánh giá triển vọng chính sách tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed).

Thị trường kỳ vọng Fed giữ nguyên lãi suất tại cuộc họp ngày 27-28/10. Trong khi đó, theo dữ liệu định giá thị trường được Reuters dẫn ngày 22/10, xác suất Fed tăng lãi suất 0,25 điểm phần trăm vào tháng 12 ở mức khoảng 86%. Giá dầu tăng cao khiến lo ngại lạm phát gia tăng, củng cố kỳ vọng Fed duy trì chính sách tiền tệ thắt chặt.

Lợi suất trái phiếu kho bạc Mỹ kỳ hạn 10 năm giảm về gần 5%. Đồng USD vẫn tương đối mạnh, lãi suất duy trì ở mức cao, khiến kim loại quý kém hấp dẫn.

Căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục leo thang. Giá dầu Brent vượt 112 USD/thùng, mức cao nhất kể từ tháng 5. Dầu WTI tiến sát 100 USD/thùng. Giá năng lượng tăng làm gia tăng nguy cơ lạm phát toàn cầu.

Chứng khoán tại một số thị trường châu Âu và châu Á giảm trong phiên.

Trong những ngày tới, thị trường sẽ theo dõi các chỉ số PMI sản xuất và dịch vụ tháng 10 của Mỹ, cùng cuộc họp Fed ngày 27-28/10 và báo cáo lạm phát chi tiêu tiêu dùng cá nhân (PCE) ngày 29/10.

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