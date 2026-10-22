Ngày 21.10, Trường Mầm non Hậu Lộc ban hành hai quyết định tạm đình chỉ giảng dạy đối với cô N.T.B. và cô N.T.T.L., thời gian từ ngày 21.10 đến hết ngày 27.10.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 22.10, thông tin từ UBND xã Hậu Lộc, tỉnh Thanh Hóa cho biết, địa phương đã có báo cáo kết quả xác minh vụ việc hai giáo viên tại phân hiệu Lộc Tân, Trường Mầm non Hậu Lộc có hành vi tác động vào một học sinh trong lớp học. Theo báo cáo của UBND xã Hậu Lộc, sự việc xảy ra khoảng 9h ngày 16.10, tại lớp mẫu giáo 3 - 4 tuổi, phân hiệu Lộc Tân. Thời điểm này, các cháu đang tham gia hoạt động trải nghiệm làm thiệp chúc mừng mẹ nhân Ngày Phụ nữ Việt Nam 20.10.

Đình chỉ giảng dạy đối với 2 giáo viên có hành động đánh học sinh. Ảnh: Báo Lao Động. Trong giờ học, do cháu T.T.L. chưa tập trung vào bài, cô giáo N.T.B., giáo viên phụ trách lớp, đã thiếu kiềm chế, dùng tay tác động hai lần vào người cháu. Giáo viên này còn có lời nói thiếu chuẩn mực. Cùng thời điểm, cô giáo N.T.T.L., người cùng phụ trách lớp, cũng dùng tay tác động hai lần vào cháu. Theo kết quả xác minh, cô N.T.T.L. là người trực tiếp quay video giờ học để làm tư liệu và gửi vào nhóm Zalo của lớp. Sau đó, người thân của gia đình học sinh lấy video đăng lên mạng xã hội vào sáng 21.10. Đoạn video thu hút sự quan tâm của dư luận.

Khoảng 7h đến 8h ngày 21.10, người thân và mẹ cháu T.T.L. đến trường gặp hai giáo viên, phản ánh nội dung video. Sau khi nghe ý kiến gia đình, cả hai giáo viên giải thích, nhận trách nhiệm và xin lỗi. Đến khoảng 9h cùng ngày, hai giáo viên tiếp tục đến nhà học sinh thăm hỏi, xin lỗi trực tiếp. Theo báo cáo, mẹ cháu đồng ý bỏ qua sự việc do các bên là người cùng làng, đồng thời vẫn cho con tiếp tục theo học tại lớp. Phân hiệu Lộc Tân của Trường Mầm non Hậu Lộc (Thanh Hoá). Ảnh: VTC News. Theo thông tin báo VTC News, UBND xã Hậu Lộc chỉ đạo Phòng Văn hóa - Xã hội và Công an xã trực tiếp làm việc với Ban Giám hiệu Trường Mầm non Hậu Lộc cùng các giáo viên liên quan. 17h ngày 21/10, UBND xã tổ chức cuộc họp để xem xét và chỉ đạo giải quyết. Kết quả xác minh ban đầu cho thấy sức khỏe và tâm lý của T.TL. hiện ổn định; cơ thể không có vết bầm tím hay thương tích. Trường Mầm non Hậu Lộc ban hành quyết định tạm đình chỉ giảng dạy với cô giáo Ngô Thị Thanh L. và Ngô Thị B. từ 21/10 đến hết ngày 27/10. Ban Giám hiệu nhà trường kiểm điểm, xem xét mức độ vi phạm và áp dụng hình thức xử lý kỷ luật nghiêm khắc theo đúng quy định pháp luật. Với những nội dung vượt thẩm quyền, trường phải có văn bản báo cáo, đề xuất Chủ tịch UBND xã xem xét quyết định. Đồng thời, nhà trường phải tăng cường kiểm tra đạo đức nhà giáo, bảo đảm an toàn thể chất, tinh thần cho học sinh, không gây áp lực đối với trẻ, gia đình và người cung cấp thông tin. UBND xã Hậu Lộc cho biết sẽ tiếp tục chỉ đạo xử lý vụ việc dựa trên kết quả xác minh toàn diện và mức độ sai phạm.

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