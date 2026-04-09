Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Đời sống 09/04/2026 10:34

Chính quyền địa phương xác định giáo viên tại cơ sở này có dấu hiệu bạo hành trẻ. Hiện cơ sở Trường mầm non Hoa Hồng Nhung bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 8/4, UBND xã Phạm Ngũ Lão (tỉnh Hưng Yên) báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về clip nghi bạo hành trẻ tại cơ sở của Trường mầm non Hoa Hồng Nhung lan truyền trên mạng xã hội.

Qua kiểm tra ban đầu, chính quyền địa phương xác định giáo viên tại cơ sở này có dấu hiệu bạo hành trẻ. Hiện cơ sở Trường mầm non Hoa Hồng Nhung bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em - Ảnh 1
Hình ảnh cắt từ clip nghi bạo hành trẻ tại cơ sở của Trường mầm non Hoa Hồng Nhung lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ có hành vi bạo hành trẻ tại một cơ sở mầm non trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên.

Trong video, người phụ nữ liên tục tác động mạnh vào cơ thể em bé, dùng tay đánh vào chân trẻ, sau đó cởi áo của bé. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 10h42 cùng ngày, tại một căn phòng của cơ sở.

Video nghi bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non ở Hưng Yên. Nguồn Dân Trí. 

Đoạn clip sau khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc đảm bảo an toàn và chăm sóc trẻ nhỏ trong môi trường mầm non.

Ngay khi nắm bắt thông tin, bà Bạch Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão, đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp làm việc với cơ sở để xác minh vụ việc.

Theo UBND xã Phạm Ngũ Lão, Trường mầm non Hoa Hồng Nhung là cơ sở tư thục hoạt động nhiều năm trên địa bàn. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

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Từ khóa:   bạo hành trẻ em tin mới tin đời sống

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