Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Đời sống 09/04/2026 10:34

Chính quyền địa phương xác định giáo viên tại cơ sở này có dấu hiệu bạo hành trẻ. Hiện cơ sở Trường mầm non Hoa Hồng Nhung bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Theo thông tin báo Pháp Luật TP.HCM, chiều 8/4, UBND xã Phạm Ngũ Lão (tỉnh Hưng Yên) báo cáo UBND tỉnh và các cơ quan chức năng về clip nghi bạo hành trẻ tại cơ sở của Trường mầm non Hoa Hồng Nhung lan truyền trên mạng xã hội.

Qua kiểm tra ban đầu, chính quyền địa phương xác định giáo viên tại cơ sở này có dấu hiệu bạo hành trẻ. Hiện cơ sở Trường mầm non Hoa Hồng Nhung bị tạm đình chỉ hoạt động để phục vụ công tác xác minh, làm rõ.

Hình ảnh cắt từ clip nghi bạo hành trẻ tại cơ sở của Trường mầm non Hoa Hồng Nhung lan truyền trên mạng xã hội. Ảnh: Báo Pháp Luật TP.HCM. 

Như trước đó báo Dân Trí đưa tin, ngày 7/4, mạng xã hội lan truyền đoạn video ghi lại cảnh một người phụ nữ có hành vi bạo hành trẻ tại một cơ sở mầm non trên địa bàn xã Phạm Ngũ Lão, tỉnh Hưng Yên.

Trong video, người phụ nữ liên tục tác động mạnh vào cơ thể em bé, dùng tay đánh vào chân trẻ, sau đó cởi áo của bé. Sự việc được cho là xảy ra vào khoảng 10h42 cùng ngày, tại một căn phòng của cơ sở.

Video nghi bạo hành trẻ tại cơ sở mầm non ở Hưng Yên. Nguồn Dân Trí. 

Đoạn clip sau khi xuất hiện đã thu hút sự chú ý lớn từ cộng đồng mạng. Nhiều ý kiến bày tỏ lo ngại về việc đảm bảo an toàn và chăm sóc trẻ nhỏ trong môi trường mầm non.

Ngay khi nắm bắt thông tin, bà Bạch Thị Hằng, Chủ tịch UBND xã Phạm Ngũ Lão, đã chỉ đạo Phó Chủ tịch UBND xã trực tiếp làm việc với cơ sở để xác minh vụ việc.

Theo UBND xã Phạm Ngũ Lão, Trường mầm non Hoa Hồng Nhung là cơ sở tư thục hoạt động nhiều năm trên địa bàn. Vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến

NÓNG: Công an vào cuộc vụ nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến

Liên quan vụ nam thanh niên bạo hành cậu ruột bị tai biến tại phường Khánh Hội (TPHCM), cơ quan chức năng xác định người này có dấu hiệu tâm thần và đã được gia đình đưa đi điều trị.

Bất ngờ loại rau "trường thọ" giá rẻ bèo ở chợ Việt: Biết công dụng thì ai cũng lùng mua

Từ nay đến giữa tháng 4 dương lịch, 3 con giáp đổi đời thành tỷ phú, tiền vàng chất cao như núi, sự nghiệp cực vượng, Phước Lộc lan tỏa

Thần Tài nghênh đón vận may sau ngày 9/4/2026, 3 con giáp tài lộc dồi dào, tiền bạc đầy túi, sự nghiệp chạm đến đỉnh cao danh vọng

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Trong 9 ngày liên tiếp (9/4-17/4/2026), 3 con giáp tiền rủng rỉnh túi, vàng đeo đỏ tay, cuộc sống giàu sang, giàu nhanh chóng mặt

3 con giáp 'sa chân vào hố vàng', tài lộc tăng tiến không ngừng, thoải mái ngồi rung đùi hưởng lộc sau ngày 9/4/2026

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Tử vi 2 ngày liên tiếp (9 và 10/4), 3 con giáp gom tiền về đầy két, một bước thành đại gia, may mắn đố ai sánh bằng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 10/4/2026, 3 con giáp lấy rổ hứng tiền, giàu sang chạm đỉnh, Hồng Phúc dồi dào, sự nghiệp Vượng Phát

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào sau ngày 9/4/2026, hút tiền bạc vào nhà, may mắn lội ngược dòng, tình duyên viên mãn

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm đến 2.000 đồng một lít trong chiều 8/4/2026

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Nóng: Tạm đình chỉ ngay cơ sở mầm non liên quan clip nghi bạo hành trẻ em

Giá vàng hôm nay, ngày 9/4/2026: Đảo chiều đi xuống, người mua lỗ gần 10 triệu sau một đêm

Giá xăng dầu đồng loạt giảm đến 2.000 đồng một lít trong chiều 8/4/2026

Lâm Đồng: Xe tải rơi từ núi Tà Zôn trúng khu nhà ăn công nhân, 3 người tử vong

Giá vàng hôm nay, ngày 8/4/2026: Thế giới tăng mạnh, vàng miếng SJC tăng tới 4,5 triệu/lượng

Danh tính nam tài xế ứng tiền, giúp cô gái lạ nhập viện trong đêm rồi đi luôn

Tình tiết bất ngờ vụ sản phụ bị tát choáng váng ở bệnh viện trước giờ sinh