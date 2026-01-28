Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội Hành hạ người khác.

Theo thông tin báo Người Lao Động, ngày 28/1, tin từ Công an TP Hà Nội cho biết Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa) về tội Hành hạ người khác. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an xác định, cuối tháng 11/2025, bà H.Th.N. (82 tuổi, trú tại phường Hai Bà Trưng, TP Hà Nội) bị đột quỵ và được gia đình đưa vào Bệnh viện Thanh Nhàn (TP Hà Nội) để chữa trị. Trong khoảng thời gian này, gia đình anh C. (con trai bà N.) biết Bắc nhận trông và chăm sóc người già bị bệnh tại bệnh viện.

Đối tượng Trương Thị Bắc (47 tuổi, trú tại xã Yên Ninh, tỉnh Thanh Hóa). Ảnh: Báo Người Lao Động. Sau đó, gia đình anh C. đã thuê Bắc chăm sóc và trông bà N. trong khoảng thời gian bà nằm tại Bệnh viện Thanh Nhàn và sau khi ra viện với giá 11 triệu đồng/tháng. Từ giữa tháng 12/2025 đến nay, bà N. ra viện và điều trị bệnh tại nhà ở ngõ 190 Lò Đúc được Bắc chăm sóc sinh hoạt. Tối 10/1, anh C. thăm mẹ thì phát hiện phần tai và mắt bên phải của mẹ bị thâm tím, tụ máu, phần trán bị đỏ và sưng. Thấy nghi ngờ, anh C. đã kiểm tra camera và phát hiện từ ngày 6/1 đến 8/1, Bắc nhiều lần dùng tay tát, quăng quật, ấn đầu bà N..

Như trước đó báo VietNamNet đưa tin, ngày 12/1, Công an phường Hai Bà Trưng nhận được tin trình báo của anh C. về việc mẹ anh là bà N. bị đột quỵ nên gia đình có thuê người chăm sóc tại nhà (ở ngõ 190 Lò Đúc). Vụ việc được camera ghi lại. Ảnh: Báo VietNamNet. Ngày 10/1, khi đến thăm mẹ, anh C. thấy tai và mắt bên phải của bà bị thâm tím, tụ máu, trán sưng đỏ. Kiểm tra camera của gia đình, anh phát hiện trong quá trình chăm sóc bà N., người giúp việc đã nhiều lần đánh bà. Dữ liệu camera cho thấy người giúp việc liên tục quát mắng, chửi bới cụ bà, dù bà phải ngồi xe lăn và không thể tự sinh hoạt. Đặc biệt, người giúp việc nhiều lần bắt bà “ngồi thẳng lên”. Khi bà không thể ngồi thẳng, người này đã hành hung nạn nhân. Các hành vi bạo lực còn xảy ra ngay cả khi cụ bà nằm trên giường để người giúp việc thay quần áo, vệ sinh cá nhân. Được biết, nữ giúp việc được thuê chăm sóc cụ bà với tiền công 11 triệu đồng/tháng. Lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết thêm, sau khi tiếp nhận trình báo của gia đình, cơ quan chức năng đã đưa nạn nhân đi giám định thương tích. Công an phường đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.

NÓNG: Khởi tố người giúp việc bạo hành cụ bà 90 tuổi ở Hà Nội Ngày 27/1, lãnh đạo Công an phường Hai Bà Trưng cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra – Công an TP Hà Nội đã khởi tố vụ án để điều tra vụ việc cụ bà bị người giúp việc bạo hành.

