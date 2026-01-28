Có nên thường xuyên ngâm chân bằng lá lốt?

Lá lốt tươi thường được dùng trong chế biến món ăn, nhưng đây cũng là một trong những dược liệu dễ tìm, vô cùng quý giá dùng để ngâm chân mà ít người biết đến.

Ngâm chân là cách chăm sóc sức khỏe đơn giản nhưng hiệu quả, giúp tác động lên các huyệt đạo ở lòng bàn chân, thúc đẩy lưu thông máu, khai thông kinh mạch và làm dịu cơ thể. Phương pháp này không chỉ giúp giảm căng thẳng, mệt mỏi mà còn hỗ trợ giấc ngủ sâu hơn, góp phần nâng cao sức khỏe và kéo dài tuổi thọ. Ảnh minh họa: Internet Chính vì những lợi ích đó, ngâm chân với các loại thảo dược thường được ví như một hình thức dưỡng cơ thể tự nhiên.

Ở vùng nông thôn, lá lốt là loại cây quen thuộc, gần như gia đình nào cũng trồng sẵn một khóm trong vườn. Thông thường, lá lốt chỉ được dùng làm gia vị cho các món ăn hằng ngày, ít người biết rằng nó còn mang giá trị dược liệu đáng kể. Ngâm chân bằng lá lốt thường xuyên có tốt không?

Hỗ trợ giảm đau xương khớp Đau nhức xương khớp là tình trạng thường gặp ở người trong độ tuổi trung niên và người cao tuổi. Để làm giảm triệu chứng đau nhức khó chịu này, bạn có thể sử dụng lá lốt và vài lát gừng để đun lấy nước ngâm chân. Lưu ý rằng, không nên ngâm chân ở nhiệt độ quá cao, tốt nhất nên giữ ở khoảng 35 - 40 độ. Ảnh minh họa: Internet Hỗ trợ điều trị phù nề, nấm da chân Lá lốt có tác dụng tốt trong việc sát trùng và kháng viêm. Vì vậy, việc kiên trì ngâm chân bằng nước lá lốt sẽ giúp ức chế sự sản sinh và phát triển của các vi khuẩn ở bàn chân. Điều này sẽ giúp giảm bớt tình trạng phù nề và bệnh nấm da bàn chân. Giảm tình trạng chảy mồ hôi chân Ngâm chân với nước lá lốt pha thêm một chút muối trắng trước khi đi ngủ liên tục trong khoảng 5 - 7 ngày sẽ giúp giảm bớt lượng mồ hôi tiết ra hiệu quả. Giúp ngủ ngon Việc duy trì thói quen ngâm chân bằng nước lá lốt giúp cơ thể thả lỏng, giảm áp lực và mệt mỏi sau một ngày dài, đồng thời cải thiện giấc ngủ rõ rệt. Để tăng hiệu quả, bạn có thể kết hợp xoa bóp và ấn các huyệt ở bàn chân trong quá trình ngâm. Ảnh minh họa: Internet Một số lưu ý khi ngâm chân bằng lá lốt Không ngâm khi nước quá nóng, nhiệt độ phù hợp khoảng 40 - 45°C để tránh bỏng và giãn mạch quá mức.

Không ngâm quá lâu, thời gian ngâm 15 - 20 phút là được.

Không ngâm khi đói hoặc ngay sau ăn, tốt nhất là sau ăn khoảng 1 - 2 giờ.

Không ngâm nếu có vết thương hở, nhiễm trùng, viêm loét bàn chân.

Người huyết áp thấp, bệnh tim mạch, đái tháo đường nặng cần thận trọng khi ngâm chân, tốt nhất nên tham khảo ý kiến thầy thuốc trước khi thực hiện.

Lá lốt có tính ấm, dùng tốt trong trường hợp chân lạnh, đau nhức, phong hàn, nhưng không phù hợp với người đang nhiệt nhiều, viêm đỏ, sưng nóng ở chân.

Cần rửa sạch lá lốt, đun sôi 5–10 phút để loại bỏ tạp chất, tránh kích ứng.

Nên dừng lại ngay nếu trong quá trình ngâm có những biểu hiện bất thường.

