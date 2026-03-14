Đúng 20h hôm nay, ngày 14/3/2026, 3 con giáp tài chính hanh thông, làm chơi ăn thật, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 14/03/2026 08:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tài chính hanh thông, làm chơi ăn thật, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy vào đúng 20h hôm nay, ngày 14/3/2026 này nhé!

Con giáp tuổi Dậu 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/3/2026, được Lục Hợp che chở, vận trình của người tuổi Dậu có bước đột phá mạnh mẽ trong ngày này. Những cuộc gặp gỡ đối tác thuận lợi có thể khiến cho đôi bên đi đến hợp tác ký kết hợp đồng. Chỉ cần bạn suy xét cẩn trọng và quyết định thì chắc chắn sẽ thu về không ít nguồn lợi. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/3/2026, 3 con giáp tài chính hanh thông, làm chơi ăn thật, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Chính Tài còn khiến cho phương diện tài lộc của con giáp này tăng tiến rõ rệt. Công việc đã suôn sẻ như thế thì chắc chắn các khoản lương thưởng hoa hồng sẽ ùn ùn kéo đến thôi. 
 

Lại được ngũ hành Thổ Kim tương sinh ủng hộ, đến cả chuyện tình cảm của Dậu cũng tốt đẹp hơn bội phần. Các cặp đôi tận hưởng ngày cuối tuần hạnh phúc bên nhau khiến cho ai nấy đều phải ghen tị. Người độc thân cũng dần cởi mở hơn với các mối quan hệ mới đang tìm đến. 

Con giáp tuổi Hợi 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/3/2026, Tam Hội quý nhân chỉ lối dẫn đường, tuổi Hợi có thể sẽ hạnh phúc hơn khi buông bỏ được những gánh nặng không cần thiết trên vai mình, đảm bảo được những điều mình cần thì mình đều có. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/3/2026, 3 con giáp tài chính hanh thông, làm chơi ăn thật, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

 

Gia đình luôn có tiếng cười rộn rã, tình cảm chẳng hề bị ảnh hưởng quá nhiều bởi các yếu tố vật chất. Bản mệnh biết cách để khiến cho không khí trở nên thoải mái hơn và mọi người dễ chia sẻ với nhau hơn. 

 

 Có thể thời gian tới sẽ có nhiều biến động đang chờ đợi bạn nhưng chẳng hề khiến cho tuổi Hợi thấy sợ hãi. Bạn đủ tự tin tình yêu giữa mình và người ấy đủ lớn để vượt qua sóng gió trong đời.

Con giáp tuổi Tỵ 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/3/2026, Tam Hội đang thúc giục con giáp tuổi Tỵ tìm cách kết nối với thế giới. Dường như quãng thời gian vừa qua bạn từng mất đi liên lạc với những người mà bạn từng thân thiết, quý mến. Hoặc có thể bạn rất mong muốn làm việc với những người bạn mới, kết nối với những người hàng xóm mới. 

Đúng 20h hôm nay, ngày 14/3/2026, 3 con giáp tài chính hanh thông, làm chơi ăn thật, vận đỏ vây quanh, giàu lên trông thấy - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Do Thương Quan nên dường như tốc độ của người tuổi Tỵ sẽ chậm lại một cách đáng kể. Bạn có thể cảm thấy buồn chán rất nhiều, nhưng hãy sử dụng khoảng thời gian tĩnh lặng này để suy nghĩ về những điều quan trọng trong cuộc sống cá nhân và cách để bạn có thể quản lý thời gian hiệu quả và tốt hơn.

Mặt tích cực của khía cạnh này là bạn sẽ tìm ra một cách thức mới cho đời sống, thay vì bỏ cuộc. Ngay cả khi bạn nghĩ rằng mình đã có mọi thứ đủ rồi, bạn vẫn nên có những động lực để dấn bước. 

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/3/2026, 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền bạc đầy túi, của nả nhiều không đếm xuể, sự nghiệp lên hương

Đúng 20h hôm nay, ngày 13/3/2026, 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền bạc đầy túi, của nả nhiều không đếm xuể, sự nghiệp lên hương

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp tài vận thăng hoa, tiền bạc đầy túi, của nả nhiều không đếm xuể, sự nghiệp lên hương vào đúng 20h hôm nay, ngày 13/3/2026 này nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 21 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Tâm linh - Tử vi 51 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 1 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 51 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 6 phút trước
Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 31 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Đúng hôm nay, thứ 6 ngày 18/9/2026, 3 con giáp Quý Nhân dẫn lối, Thần Tài mở đường nhận lộc Trời ban, cuộc đời sang trang, vụt sáng rực rỡ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 51 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Đúng hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'trúng lớn', sự nghiệp 'mã đáo thành công', tài khoản nảy số liên tục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 1 phút trước
Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Khám phá lợi ích sức khỏe đối với tim mạch và hệ hô hấp từ loại lá quen thuộc

Dinh dưỡng 3 giờ 51 phút trước
Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Sau hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp 'cõng vàng nặng trĩu' về nhà, bước ra cửa hốt tài lộc thiên hạ, dễ dàng giàu sang khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

NSND, đạo diễn Xuân Đàm qua đời ở tuổi 96

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 12h30 hôm nay, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài trải sẵn chiếu lộc, 3 con giáp 'gánh vàng gánh bạc', vận may đến thăm nhà, tiền tiêu rủng rỉnh

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

Đúng 20h hôm nay, ngày 18/9/2026, 3 con giáp BỒ TÁT ban Phước, 'thuận buồm xuôi gió' trong công việc, gom hết vận may thiên hạ

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

3 con giáp trúng số độc đắc đúng 300 tỷ vào ngày 18/9/2026, vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, 3 con giáp chắc chắn trúng mánh, đại phát Tài Lộc, sự nghiệp còn mỹ mãn, thành công nối tiếp thành công

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Bảy 19/9/2026, Thần Tài ưu ái, 3 con giáp hoan hỷ nhận phúc lộc đầy nhà, sự nghiệp vượng phát, tiền bạc rủng rỉnh, tiêu xài không cần nghĩ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ

Tử vi thứ Bảy 19/9/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dần công thành danh toại, tiền bạc rủng rỉnh đầy túi, Mão - Tỵ vận hung đeo bám, công việc trắc trở không ngờ