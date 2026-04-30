Chân dung nữ quái làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng

Đời sống 30/04/2026 11:31

Để tạo niềm tin với người tham gia góp vốn, Phương đã làm giả và sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng.

Theo thông tin báo Dân Trí, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng vừa ra quyết định tạm giữ hình sự Vũ Thị Mai Phương (37 tuổi, trú tại tổ dân phố Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng), để điều tra hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Chân dung nữ quái làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng - Ảnh 1
Đối tượng Vũ Thị Mai Phương (37 tuổi, trú tại tổ dân phố Tê Chử, phường An Hải, TP Hải Phòng). Ảnh: Báo Dân Trí. 

Theo thông tin VOV, theo tài liệu điều tra, Vũ Thị Mai Phương đã lợi dụng tâm lý muốn đầu tư sinh lời nhanh của một bộ phận người dân, đưa ra các thông tin sai sự thật về các bất động sản, đồng thời cam kết mức lợi nhuận cao, ổn định. Tuy nhiên, sau khi nhận tiền góp vốn, đối tượng không thực hiện đúng cam kết mà sử dụng vào nhiều mục đích cá nhân, dẫn đến mất khả năng chi trả.

Cơ quan công an xác định, bằng hình thức này, đối tượng Vũ Thị Mai Phương đã chiếm đoạt số tiền gần 180 tỷ đồng. Đối tượng cũng làm giả, sử dụng 49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả nhằm tăng niềm tin cho những người tham gia góp vốn.

Chân dung nữ quái làm 49 sổ đỏ giả để kêu gọi đầu tư bất động sản, chiếm đoạt gần 180 tỷ đồng - Ảnh 2
49 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Ảnh: VOV. 

Từ vụ việc trên, Công an thành phố Hải Phòng khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác trước các hình thức huy động vốn, đầu tư có lãi suất cao bất thường, nhất là với các dự án bất động sản không rõ nguồn gốc pháp lý.

Cơ quan điều tra đề nghị các cá nhân, tổ chức từng góp vốn đầu tư với Vũ Thị Mai Phương nhanh chóng liên hệ Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an thành phố Hải Phòng để cung cấp thông tin, tài liệu phục vụ điều tra.

Người dân có thể liên hệ điều tra viên Vương Đình Tùng qua số điện thoại 0816.193.777.

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