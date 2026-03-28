Danh tính 4 đối tượng tại phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia về hành vi lừa đảo

Đời sống 28/03/2026 05:15

Ngày 27/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng liên quan hoạt động lừa đảo tại một phòng khám.

Theo thông tin từ VietNamNet, ngày 27/3, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP Hà Nội cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và tạm giam 4 đối tượng liên quan hoạt động lừa đảo tại một phòng khám.

Trước đó, ngày 18/3, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Sở Y tế Hà Nội kiểm tra đột xuất Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia (thuộc Công ty TNHH Quốc tế Helia), tại số 11 phố Hàng Chuối, phường Hai Bà Trưng.

Qua kiểm tra, cơ sở này bị phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng trong hoạt động khám, chữa bệnh, tiềm ẩn nguy cơ xâm hại sức khỏe người dân.

 

Phòng khám chuyên khoa Phụ sản Helia và các đối tượng tại cơ quan công an - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Người Lao Động, cơ sở quảng cáo thổi phồng về khả năng điều trị nhanh, dứt điểm với chi phí thấp để thu hút khách hàng. Tuy nhiên, khi người bệnh đến khám, các đối tượng cố tình đưa ra kết quả sai lệch, phóng đại tình trạng bệnh nhằm gây tâm lý lo sợ.

Từ đó, sử dụng nhân viên giả danh bác sĩ để “vẽ” bệnh, bán các gói dịch vụ với giá cao, gây thiệt hại về kinh tế và sức khỏe cho người bệnh. Trong thời gian ngắn, nhóm này đã thu lợi bất chính hàng chục tỷ đồng.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân thận trọng khi lựa chọn cơ sở khám, chữa bệnh; chỉ sử dụng dịch vụ tại các cơ sở uy tín và kiểm chứng thông tin quảng cáo.

Khi phát hiện dấu hiệu vi phạm của các cơ sở y tế, người dân cần kịp thời báo cho cơ quan chức năng để xử lý theo quy định.

Vụ cháy xảy ra vào khoảng 8h ngày 27/3 tại căn nhà 4 tầng ở tổ 5, khu 6A, phường Hạ Long của gia đình bà D.T.T (SN 1957).

