Vì sao giá xăng giảm gần 10.000 đồng chỉ trong 2 ngày?

Đời sống 27/03/2026 13:21

Chỉ trong vòng 2 ngày, giá xăng dầu trong nước giảm mạnh với mức lũy kế lên tới gần 10.000 đồng/lít, chủ yếu nhờ việc điều chỉnh hàng loạt sắc thuế theo quyết định mới của Chính phủ.

Theo thông tin tù báo Phụ nữ mới, từ 0h ngày 27/3, Liên Bộ Công Thương - Tài chính đã điều chỉnh giảm mạnh giá bán lẻ xăng dầu với mức giảm sâu ở hầu hết mặt hàng.

Cụ thể, xăng E5 RON 92 giảm 4.750 đồng xuống còn tối đa 23.320 đồng/lít; xăng RON 95 giảm 5.620 đồng còn 24.330 đồng/lít. Đây là một trong những đợt giảm mạnh hiếm thấy trong thời gian gần đây.

Ở nhóm nhiên liệu dầu, giá dầu diesel giảm 2.450 đồng còn 35.440 đồng/lít; dầu hỏa giảm 970 đồng xuống 35.380 đồng/lít. Riêng dầu mazut đi ngược xu hướng khi tăng 1.500 đồng lên 21.740 đồng/kg.

Điểm đáng chú ý là giá xăng dầu trong nước giảm sâu ngay cả khi cơ quan điều hành không trích lập hay sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu trong kỳ này.

Đặc biệt, đây cũng là lần giảm sâu thứ 2 liên tiếp của giá xăng RON 95 chỉ trong vòng 2 ngày. Tại kỳ điều hành chiều ngày 25/3 trước đó, giá mặt hàng này cũng đã giảm 3.890 đồng, xuống 29.950 đồng một lít. Tương tự, xăng E5 RON 92 hạ 2.040 đồng, có giá mới 28.070 đồng. Tổng cộng mức giảm sau 2 kỳ điều hành liên tiếp của xăng RON 95 lên tới 9.510 đồng/lít, tương đương mức giảm ròng gần 30%.

Vì sao giá xăng giảm gần 10.000 đồng chỉ trong 2 ngày? - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin tù báo Tri thức - ZNews, lý giải vấn đề này, cơ quan điều hành cho biết thị trường xăng dầu thế giới trong những kỳ gần đây vẫn chịu ảnh hưởng đồng thời của nhiều yếu tố trái chiều, bao gồm căng thẳng quân sự giữa Mỹ - Israel và Iran kéo dài; các tín hiệu đàm phán hạ nhiệt xung đột; tồn kho dầu thô của Mỹ tăng mạnh; xung đột Nga - Ukraine tiếp diễn... Tuy nhiên, tổng hòa các yếu tố này khiến giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường quốc tế giảm đáng kể.

Dữ liệu cập nhật cho thấy giá xăng RON 92 dùng để pha chế xăng E5 RON 92 trong nước ở mức 131,05 USD/thùng, giảm 10,76 USD/thùng (-7,59%); xăng RON 95 giảm 10,76 USD (-7,35%) còn 135,6 USD/thùng. Tương tự, dầu hỏa giảm mạnh nhất xuống 182,19 USD/thùng (-10,97%); dầu diesel 0,05S giảm còn 204,62 USD/thùng (-6,54%); và dầu mazut 180CST 3,5S giảm về 637,83 USD/tấn (-7,56%).

Từng muốn buông xuôi khi cơ thể bỏng 78%, chị Phương Thảo giờ đây có tổ ấm viên mãn bên người chồng ít nói nhưng luôn âm thầm che chở suốt 9 năm qua.

