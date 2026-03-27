Chỉ vì buồng chuối, em trai nhẫn tâm sát hại anh ruột

Đời sống 27/03/2026 12:19

Tối 26/3, thông tin từ Công an tỉnh Hưng Yên cho biết, chiều cùng ngày, Công an tỉnh đã bắt giữ Trần Văn Quyên (76 tuổi, hộ khẩu thường trú thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải) sau khi người này đâm chết anh ruột.

Theo thông tin từ VOV, ngày 26/3, Công an tỉnh Hưng Yên thông tin về vụ án mạng tại xã Đông Tiền Hải, khiến một người tử vong.

Cụ thể, khoảng 12h50 cùng ngày, tại nhà ông Trần Xuân Hạ (SN 1948, trú tại thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải), Trần Văn Quyên (SN 1950, em ruột ông Hạ) dùng dao đâm ông Hạ tử vong rồi bỏ trốn.

Ngay sau khi nhận được thông tin vụ việc, Giám đốc Công an tỉnh Hưng Yên phân công Phó Giám đốc - Thủ trưởng Cơ quan CSĐT Công an tỉnh trực tiếp chỉ đạo các đơn vị khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi, thu thập vật chứng, tài liệu, đồng thời triển khai các biện pháp nghiệp vụ truy bắt nghi phạm.

Đến khoảng 13h15 cùng ngày, Công an tỉnh Hưng Yên bắt giữ được Trần Văn Quyên tại nhà riêng ở thôn Chỉ Trung, xã Đồng Châu.

Chỉ vì buồng chuối, em trai nhẫn tâm sát hại anh ruột - Ảnh 1
Hiện trường vụ việc - Ảnh: VTC News

Theo thông tin từ VTC News, qua xác minh ban đầu, cơ quan điều tra xác định khoảng 12h50 ngày 26/3, Trần Văn Quyên ra vườn cây tại thôn Hưng Thịnh, xã Đông Tiền Hải để chặt chuối chín.

Tại đây, Trần Văn Quyên phát hiện chuối đã bị chặt từ trước nên nảy sinh mâu thuẫn với ông Trần Xuân Hạ (có nhà ngay cạnh vườn chuối).

Quá trình mâu thuẫn, ông Hạ cầm chiếc bát bằng sứ ném trúng em trai. Do bực tức, Quyên cầm con dao (dạng dao gọt hoa quả) đâm vào đùi trái ông Hạ khiến nạn nhân tử vong.

Công an tỉnh Hưng Yên đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

Mâu thuẫn vợ bỏ về quê, chồng bắn mẹ vợ tử vong và sát hại tài xế taxi

Mâu thuẫn vợ bỏ về quê, chồng bắn mẹ vợ tử vong và sát hại tài xế taxi

Mâu thuẫn tình cảm, người chồng đang làm việc tại Đà Nẵng mang súng tự chế thuê taxi về Quảng Trị "nói chuyện" với vợ, sau đó bắn chết mẹ vợ. Bố vợ bị bắn trọng thương. Tài xế taxi cũng bị sát hại.

Cháy dữ dội tại căn nhà 4 tầng, khói đen đặc bốc ngùn ngụt

Cháy dữ dội tại căn nhà 4 tầng, khói đen đặc bốc ngùn ngụt

Danh tính nam sinh viên tử vong đột ngột trên vỉa hè

Danh tính nam sinh viên tử vong đột ngột trên vỉa hè

Đời sống 52 phút trước
Vì sao giá xăng giảm gần 10.000 đồng chỉ trong 2 ngày?

Vì sao giá xăng giảm gần 10.000 đồng chỉ trong 2 ngày?

Đời sống 57 phút trước
Chân dung người phụ nữ bỏng 78% cơ thể vì cứu con riêng của bạn trai sau 19 năm

Chân dung người phụ nữ bỏng 78% cơ thể vì cứu con riêng của bạn trai sau 19 năm

Đời sống 1 giờ 32 phút trước
Danh tính nữ ca sĩ gặp 'khủng hoảng' vì ly hôn sau 7 tháng cưới

Danh tính nữ ca sĩ gặp 'khủng hoảng' vì ly hôn sau 7 tháng cưới

Sao quốc tế 1 giờ 36 phút trước

Chân dung bà chủ đứng sau doanh nghiệp HanaGold vừa bị bắt giữ

Chân dung bà chủ đứng sau doanh nghiệp HanaGold vừa bị bắt giữ

Giá vàng hôm nay, ngày 27/3/2026: Giảm thêm 1,6 triệu đồng/lượng, người mua lỗ gần 7 triệu

Giá vàng hôm nay, ngày 27/3/2026: Giảm thêm 1,6 triệu đồng/lượng, người mua lỗ gần 7 triệu

Đừng ngó lơ loại rau này khi đi chợ: "Vị thuốc quý" giúp hồi sinh thận, bổ trợ tim cực nhạy

Đừng ngó lơ loại rau này khi đi chợ: "Vị thuốc quý" giúp hồi sinh thận, bổ trợ tim cực nhạy

Cháy dữ dội tại căn nhà 4 tầng, khói đen đặc bốc ngùn ngụt

Cháy dữ dội tại căn nhà 4 tầng, khói đen đặc bốc ngùn ngụt

Danh tính nam sinh viên tử vong đột ngột trên vỉa hè

Danh tính nam sinh viên tử vong đột ngột trên vỉa hè

Vì sao giá xăng giảm gần 10.000 đồng chỉ trong 2 ngày?

Vì sao giá xăng giảm gần 10.000 đồng chỉ trong 2 ngày?

Chân dung người phụ nữ bỏng 78% cơ thể vì cứu con riêng của bạn trai sau 19 năm

Chân dung người phụ nữ bỏng 78% cơ thể vì cứu con riêng của bạn trai sau 19 năm

Mâu thuẫn vợ bỏ về quê, chồng bắn mẹ vợ tử vong và sát hại tài xế taxi

Mâu thuẫn vợ bỏ về quê, chồng bắn mẹ vợ tử vong và sát hại tài xế taxi

Tặng bằng khen cho 7 cá nhân xả thân cứu người trong vụ cháy ở Hoàng Mai

Tặng bằng khen cho 7 cá nhân xả thân cứu người trong vụ cháy ở Hoàng Mai