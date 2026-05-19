Bé trai 4 tuổi mất cả cha lẫn mẹ sau vụ cháy kinh hoàng, cơ thể bị bỏng 90%

Đời sống 19/05/2026 12:01

Ngày 18/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây đang tích cực điều trị cho bé trai Ngô Thiên Phúc (4 tuổi, ngụ Cà Mau) bị bỏng nặng 90% diện tích cơ thể sau vụ hỏa hoạn.

Theo thông tin từ báo Phụ nữ mới, ngày 18/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây đang tích cực điều trị cho bé trai Ngô Thiên Phúc (4 tuổi, ngụ Cà Mau) bị bỏng nặng 90% diện tích cơ thể sau vụ hỏa hoạn.

Trước đó, bé Phúc được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trong tình trạng bỏng độ II-III toàn thân, bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích nặng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp và rối loạn đông máu.

Hiện bé đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Ngoại với máy thở, thuốc vận mạch, chăm sóc bỏng chuyên sâu và chuẩn bị lọc máu liên tục do diễn tiến bệnh rất nặng.

Bé trai 4 tuổi mất cả cha lẫn mẹ sau vụ cháy kinh hoàng, cơ thể bị bỏng 90% - Ảnh 1
Bé trai 4 tuổi bị bỏng 90% cơ thể - Ảnh: Báo người Lao Động

Theo thông tin từ báo người Lao Động, bi kịch xảy ra sau mâu thuẫn gia đình. Trong lúc người mẹ ôm con chạy vào phòng ngủ khóa cửa, người cha được cho là đã tưới xăng và châm lửa khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan sang khu vực bếp gây nổ lớn.

Khi hàng xóm phá cửa cứu người, người cha đã tử vong tại chỗ. Người mẹ dù bị bỏng nặng vẫn cố ôm chặt con trong lòng nhưng cũng không qua khỏi sau đó. Tuy nhiên, vì bỏng nặng nên quá trình còn dài và tốn kém. Hiện người trực tiếp chăm sóc bé là người thân trong gia đình. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ tùy thân của bé đã bị thiêu rụi sau vụ cháy nên chưa thể hoàn tất thủ tục bảo hiểm y tế.

"Mỗi ngày trôi qua là thêm nhiều chi phí cho hồi sức, thuốc men, chống nhiễm trùng và lọc máu để giữ lại hy vọng sống cho em bé mới 4 tuổi" - Đại diện bệnh viện chia sẻ.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố kêu gọi các mạnh thường quân, bạn đọc gần xa cùng chung tay hỗ trợ để bé Phúc có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn nguy kịch.

Động đất ở Trung Quốc gây rung lắc nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội

Động đất ở Trung Quốc gây rung lắc nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội

Tối ngày 18/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất phát đi thông báo trận động đất mạnh ở Trung Quốc, gần biên giới Việt Nam.

Xem thêm
Từ khóa:   cháy nhà tin moi hoàn cảnh bất hạnh

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 13 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 33 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 1 giờ 3 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 1 giờ 33 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 3 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 18 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 2 giờ 33 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 3 giờ 3 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 13 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Vào hang chơi đúng lúc mưa lớn, 3 người bị mắc kẹt suốt hai ngày

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

Danh tính nhóm mạo danh bác sĩ gây mê, hút mỡ cho khách hàng tại cơ sở thẩm mỹ Julia Aesthetic

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

NÓNG: Danh tính 5 người tử vong vụ cháy nhà ở Hà Nội, có cháu bé 6 tuổi

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong

Lời kể của nhân chứng trong vụ cháy nhà ở Hà Nội khiến 5 người tử vong