Ngày 18/5, thông tin từ Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) cho biết các bác sĩ tại đây đang tích cực điều trị cho bé trai Ngô Thiên Phúc (4 tuổi, ngụ Cà Mau) bị bỏng nặng 90% diện tích cơ thể sau vụ hỏa hoạn.

Trước đó, bé Phúc được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng Thành phố cấp cứu trong tình trạng bỏng độ II-III toàn thân, bỏng đường hô hấp, sốc giảm thể tích nặng, nhiễm trùng huyết, tổn thương thận cấp và rối loạn đông máu.

Hiện bé đang được điều trị tích cực tại Khoa Hồi sức Ngoại với máy thở, thuốc vận mạch, chăm sóc bỏng chuyên sâu và chuẩn bị lọc máu liên tục do diễn tiến bệnh rất nặng.

Bé trai 4 tuổi bị bỏng 90% cơ thể - Ảnh: Báo người Lao Động

Theo thông tin từ báo người Lao Động, bi kịch xảy ra sau mâu thuẫn gia đình. Trong lúc người mẹ ôm con chạy vào phòng ngủ khóa cửa, người cha được cho là đã tưới xăng và châm lửa khiến ngọn lửa bùng phát dữ dội, lan sang khu vực bếp gây nổ lớn.

Khi hàng xóm phá cửa cứu người, người cha đã tử vong tại chỗ. Người mẹ dù bị bỏng nặng vẫn cố ôm chặt con trong lòng nhưng cũng không qua khỏi sau đó. Tuy nhiên, vì bỏng nặng nên quá trình còn dài và tốn kém. Hiện người trực tiếp chăm sóc bé là người thân trong gia đình. Tuy nhiên, toàn bộ giấy tờ tùy thân của bé đã bị thiêu rụi sau vụ cháy nên chưa thể hoàn tất thủ tục bảo hiểm y tế.

"Mỗi ngày trôi qua là thêm nhiều chi phí cho hồi sức, thuốc men, chống nhiễm trùng và lọc máu để giữ lại hy vọng sống cho em bé mới 4 tuổi" - Đại diện bệnh viện chia sẻ.

Bệnh viện Nhi Đồng Thành phố kêu gọi các mạnh thường quân, bạn đọc gần xa cùng chung tay hỗ trợ để bé Phúc có thêm cơ hội vượt qua giai đoạn nguy kịch.

