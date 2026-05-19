NÓNG: 137 bệnh được phép tiết lộ giới tính thai nhi từ ngày 1/7

Đời sống 19/05/2026 12:38

Từ 1/7/2026, Bộ Y tế cho phép thông báo giới tính thai nhi với 137 bệnh lý di truyền hoặc bất thường nhiễm sắc thể nhằm phục vụ công tác chẩn đoán và điều trị.

Theo thông tin từ báo Dân trí, Bộ Y tế vừa ban hành Thông tư số 11/2026/TT-BYT quy định danh mục các bệnh được thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị.

Theo đó, danh mục 137 bệnh bao gồm các bệnh, tật, hội chứng di truyền hoặc bẩm sinh có liên quan đến nhiễm sắc thể giới tính hoặc gen ảnh hưởng đến quá trình xác định và phát triển giới tính, trong đó việc xác định giới tính thai nhi có ý nghĩa trong chẩn đoán, tiên lượng, điều trị hoặc dự phòng bệnh.

Bộ Y tế yêu cầu các cơ sở khám chữa bệnh chỉ thông báo, tiết lộ giới tính thai nhi để phục vụ chẩn đoán và điều trị theo danh mục quy định; thực hiện tư vấn trước và sau khi thực hiện các dịch vụ kỹ thuật cho đối tượng, về phạm vi, ý nghĩa, giới hạn của dịch vụ kỹ thuật và khả năng không phát hiện được một số bệnh trong quá trình xét nghiệm.

NÓNG: 137 bệnh được phép tiết lộ giới tính thai nhi từ ngày 1/7 - Ảnh 1
Ảnh minh họa

Theo thông tin từ VTC News, từ ngày 15/5, các hành vi vi phạm liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi sẽ bị xử phạt tới 30 triệu đồng theo Nghị định số 90/NĐ-CP của Chính phủ về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế.

Cụ thể, hành vi đe dọa dùng vũ lực hoặc uy hiếp tinh thần để ép buộc người khác áp dụng các phương pháp nhằm có được giới tính thai nhi theo ý muốn bị phạt từ 7-15 triệu đồng. Trường hợp dùng vũ lực để ép buộc, mức phạt tăng lên 15-20 triệu đồng.

Mức phạt từ 20-25 triệu đồng được áp dụng đối với các hành vi chỉ định, hướng dẫn sử dụng hoặc cung cấp thuốc, chế phẩm tác động đến quá trình thụ thai nhằm lựa chọn giới tính thai nhi; nghiên cứu các phương pháp lựa chọn giới tính thai nhi trái quy định pháp luật.

Ngoài phạt tiền, cơ sở vi phạm có thể bị đình chỉ hoạt động từ 1-3 tháng, đồng thời người hành nghề bị tước quyền sử dụng giấy phép hoặc chứng chỉ hành nghề trong thời gian tương ứng.

Đối với hành vi liên quan đến việc loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính, mức phạt từ 7-10 triệu đồng áp dụng với hành vi dụ dỗ, lôi kéo người mang thai phá thai. Hành vi uy hiếp tinh thần để ép buộc phá thai bị phạt 10-15 triệu đồng; dùng vũ lực ép buộc phá thai bị phạt 15-20 triệu đồng.

Người cung cấp hóa chất, thuốc để loại bỏ thai nhi khi biết rõ mục đích lựa chọn giới tính sẽ bị phạt 20-25 triệu đồng.

Đặc biệt, hành vi thực hiện phá thai khi biết rõ người mang thai muốn loại bỏ thai nhi vì lý do lựa chọn giới tính bị phạt nặng nhất, từ 25-30 triệu đồng. Ngoài ra, cá nhân, cơ sở vi phạm còn có thể bị tước quyền sử dụng giấy phép hoạt động, giấy phép hành nghề hoặc chứng chỉ hành nghề từ 3-12 tháng tùy mức độ vi phạm.

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