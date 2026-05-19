Động đất ở Trung Quốc gây rung lắc nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội

Đời sống 19/05/2026 11:56

Tối ngày 18/10, Trung tâm Báo tin động đất và Cảnh báo sóng thần, Viện Các khoa học Trái đất phát đi thông báo trận động đất mạnh ở Trung Quốc, gần biên giới Việt Nam.

Theo thông tin từ báo Dân trí, tối 18/5, đại diện Viện Vật lý địa cầu cho biết 20h44 cùng ngày, một trận động đất có độ lớn 5.2 vừa xảy ra tại Liễu Châu, tỉnh Quảng Tây, Trung Quốc.

Đây là trận động đất thứ 2 trong ngày tại khu vực Liễu Châu. Trận trước đó có độ lớn 5.2 xảy ra lúc rạng sáng nay gây thiệt hại nghiêm trọng. Theo thông tin ban đầu, trận động đất này đã làm một số tòa nhà bị sập và một số người thương vong.

Người dân ở nhiều khu vực ở Hà Nội như Long Biên, An Khánh, Cầu Giấy, Ba Đình... đều cảm nhận rung lắc.

Anh Nguyễn Văn Cường, trú tại Long Biên, cho biết nhà anh ở tầng 18 chung cư. Khoảng 20h45 anh cảm nhận thấy rung lắc nhẹ, một số đồ vật trong nhà cũng rung lắc nghi do động đất.

Hà Nội thỉnh thoảng vẫn xảy ra động đất, nhưng thường có cường độ nhẹ và ít gây thiệt hại. Người dân thường cảm nhận được rung lắc, đặc biệt là ở các tòa nhà cao tầng.

Các chuyên gia nhận định ngoài các trận động đất kích thích tập trung ở các khu vực hồ thủy điện như Kon Tum, Quảng Nam (cũ) thì có một số trận động đất tự nhiên. Các trận động đất tự nhiên xảy ra trên một số đới đứt gãy theo quy luật khi tích lũy đủ năng lượng thì xảy ra động đất, động đất càng lớn khả năng lặp lại càng ít.

Động đất ở Trung Quốc gây rung lắc nhiều tòa nhà cao tầng ở Hà Nội - Ảnh 1
Liễu Châu (Trung Quốc) - nơi xảy ra động đất mạnh 5,2 độ - cách Hà Nội hơn 500km, tính theo đường chim bay - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, tại Việt Nam, các trận động đất mạnh từ 5 - 5,9 độ được đánh giá là động đất trung bình.

Những trận động đất này có thể gây thiệt hại trung bình tới thiệt hại nặng cho các công trình xây dựng thiết kế kém; không gây thiệt hại hoặc thiệt hại nhẹ cho các công trình được thiết kế tốt; có thể gây chết người tùy thuộc vào hoàn cảnh tác động.

Trên thế giới mỗi năm có 1.000 tới 1.500 trận động đất.

Một nhân viên y tế tại TPHCM vừa bị xử phạt 35 triệu đồng sau khi đăng tải thông tin quảng cáo sai sự thật về sản phẩm dự phòng HIV mang nhãn hiệu YEZTUGO trên mạng xã hội, gây hoang mang dư luận.

