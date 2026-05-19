Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau "nhà quê" được ví như thuốc bổ tự nhiên

Dinh dưỡng 19/05/2026 11:45

Rau dền nguồn dinh dưỡng thực vật khá phổ biến trong bữa ăn của mọi gia đình. Rau có vị ngọt, mát đồng thời chứa nhiều chất dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể nhưng không phải ai cũng biết.

Rau dền là một loại cây đa năng, nhiều lợi ích sức khỏe nhờ thành phần chứa nhiều chất chống oxy hóa. Nếu biết cách bổ sung thường xuyên, bạn sẽ phát huy được vai trò của loại rau này trong việc chăm sóc sức khỏe tổng thể cũng như hỗ trợ giải quyết một số vấn đề bệnh lý thông thường.

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau 'nhà quê' được ví như thuốc bổ tự nhiên - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của rau dền đối với sức khỏe 

Ngăn ngừa ung thư: Rau dền chứa rất nhiều axit amin thiết yếu, đặc biệt là lysine, cùng với một loạt các khoáng chất và vitamin. Những thành phần này trang bị cho nó khả năng chống lại các gốc tự do, do đó có khả năng làm giảm nguy cơ ung thư liên quan đến quá trình lão hóa.

Mang lại lợi ích cho bệnh nhân tiểu đường: Tiêu thụ rau dền thường xuyên giúp việc quản lý lượng đường trong máu tốt hơn, mang lại cho bệnh nhân tiểu đường một giải pháp hữu hiệu trong việc kiểm soát tình trạng của họ. Hơn nữa, rau dền có tác dụng gì thì chúng còn hỗ trợ giảm thiểu nguy cơ biến chứng liên quan đến bệnh tiểu đường, chẳng hạn như béo phì và tăng mức cholesterol trong máu.

Cải thiện dấu hiệu thiếu máu, thiếu sắt: Rau dền rất giàu chất sắt, một chất dinh dưỡng quan trọng để tăng cường sản xuất huyết sắc tố và hồng cầu. Bằng cách bổ sung lượng sắt dự trữ, nó giúp giảm bớt các triệu chứng thiếu máu do thiếu sắt, thúc đẩy sức khỏe tổng thể.

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau 'nhà quê' được ví như thuốc bổ tự nhiên - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Tăng cường sức khỏe tiêu hóa: Rau dền có hàm lượng chất xơ cao, vượt gấp ba lần so với lúa mì. Điều này làm cho nó trở thành một lựa chọn tuyệt vời để tăng cường sức khỏe tiêu hóa và ngăn ngừa táo bón. Ngoài ra, nước rau dền có hiệu quả trong điều trị các vấn đề về đường tiêu hóa như tiêu chảy, chảy máu và mất nước.

Những ai không nên ăn rau dền?

Mặc dù rau dền giàu dinh dưỡng và có nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe, nhưng không phải ai cũng phù hợp với việc ăn loại rau này. Dưới đây là những đối tượng cần hạn chế ăn rau dền hoặc chỉ nên ăn một lượng nhỏ:

Phụ nữ mang thai: Phụ nữ mang thai cần cẩn trọng khi ăn rau dền, đặc biệt là những người có thể bị hư hàn. Việc ăn rau dền có tính mát cực mạnh có thể gây hại cho sức khỏe.

Người bị tiêu chảy: Những người đang bị tiêu chảy, thể hàn, dễ bị lạnh bụng không nên ăn quá nhiều rau dền hoặc ăn nó thường xuyên. Rau dền có tính mát, có thể làm tình trạng tiêu chảy trở nên nặng hơn.

Muốn trẻ lâu, xương chắc, đừng bỏ qua loại rau 'nhà quê' được ví như thuốc bổ tự nhiên - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Người bị viêm khớp dạng thấp, bệnh gút, sỏi thận: Rau dền chứa chất acid oxalic gây ức chế cơ thể hấp thụ canxi, kẽm và một số chất khoáng khác, dẫn đến sỏi oxalat. Vì vậy, những người bị bệnh khớp, sỏi thận, gút không nên ăn rau dền.

Lưu ý khi sử dụng rau dền

Ngoài việc biết ai không nên ăn rau dền, chúng ta cũng cần chú ý những điều sau khi sử dụng rau dền:

Chỉ ăn một lượng vừa phải rau dền, tránh ăn quá nhiều để tránh các vấn đề tiêu hóa.

Không kết hợp rau dền với quả lê, vì có thể gây cảm giác buồn nôn, ốm sốt.

Luôn rửa rau dền thật sạch trước khi sử dụng.

Không nên hâm nóng hoặc ăn lại rau dền đã nấu chín, vì các thành phần nitrat trong lá rau có thể chuyển hóa thành chất nitrit gây hại cho sức khỏe.

Tránh nấu chung rau dền với thịt ba ba, vì có thể gây ngộ độc.

Vị thuốc quý "ẩn mình" ở sạp rau chợ Việt: Giá rẻ như cho nhưng là "khắc tinh" của bệnh tim mạch

Vị thuốc quý "ẩn mình" ở sạp rau chợ Việt: Giá rẻ như cho nhưng là "khắc tinh" của bệnh tim mạch

Khoai mỡ là một loại thức ăn gắn liền với bà con nông dân Đông Nam Bộ, có nhiều nơi trồng đại trà dùng thay lương thực sau lúa và ngô. Thế nhưng, khoai mỡ còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Xem thêm
Từ khóa:   rau dền công dụng của rau dền dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Sau ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp sau chính thức "hết khổ", tiền tài chảy vào túi "ào ào như thác", làm gì cũng "thuận buồm xuôi gió"

Tâm linh - Tử vi 12 phút trước
Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Người mẹ nghèo xót xa kéo con gái về nhà ngay trong ngày cưới

Tâm sự 32 phút trước
Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tưởng mẹ ủng hộ đưa nhân tình về nhà, người chồng không ngờ rơi vào kế hoạch của mẹ và vợ

Tâm sự 1 giờ 2 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Trúng số độc đắc đúng ngày 18/9/2026, 3 con giáp tài lộc về như thác đổ, sự nghiệp ngày càng thăng hạng, cuộc sống phất lên vù vù không ngừng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 17 phút trước
Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Chồng quay về sau khi trắng tay vì nhân tình, vợ bình thản thông báo đã tìm bố mới cho con

Tâm sự gia đình 1 giờ 32 phút trước
Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Mẹ chồng nắm chặt tay an ủi khi nghe tin con dâu định dọn về nhà ngoại

Tâm sự gia đình 2 giờ 2 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, Thần Tài điểm mặt trao tài lộc, 3 con giáp vận trình lội ngược dòng, công danh bừng sáng, tiền bạc 'rủng ra rủng rỉnh'

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 17 phút trước
Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Sét đánh cạnh sân pickleball gây ra sự cố mất điện khiến người chơi hoảng sợ

Video 2 giờ 32 phút trước
Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Bị con gái 6 tuổi tiết lộ bí mật trong nhà ngay khi vừa đi công tác về

Tâm sự gia đình 3 giờ 2 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Đúng ngày mai, thứ Sáu 18/9/2026, 3 con giáp phúc khí hơn người, tiền nhiều như mưa, của nả cứ ùn ùn kéo tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

TP.HCM: Cháy nhà trong hẻm làm 2 người không qua khỏi, 5 người bị thương

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 17/9/2026: Thị trường lao dốc, SJC giảm về dưới 146 triệu đồng/lượng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Khoai mỡ có nhiều lợi ích, nhưng 4 đối tượng này không nên ăn quá nhiều

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Đây là loại quả xưa không ai ngó ngàng giờ thành đặc sản lạ và với nhiều công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Không ngờ, loại gia vị rẻ bèo bán đầy chợ Việt lại có 5 công dụng tốt cho sức khỏe

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Bất ngờ với lợi ích sức khỏe toàn diện từ loại rau có sắc màu rực rỡ quen thuộc

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Loại quả bình dân bán đầy chợ Việt, có gì đặc biệt mà được xem là thực phẩm tốt cho sức khỏe?

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này

Muốn bổ sung omega-3, đừng bỏ qua 4 loại cá thơm ngon và quen thuộc này