Vị thuốc quý "ẩn mình" ở sạp rau chợ Việt: Giá rẻ như cho nhưng là "khắc tinh" của bệnh tim mạch

Dinh dưỡng 12/05/2026 05:00

Khoai mỡ là một loại thức ăn gắn liền với bà con nông dân Đông Nam Bộ, có nhiều nơi trồng đại trà dùng thay lương thực sau lúa và ngô. Thế nhưng, khoai mỡ còn có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe mà không phải ai cũng biết.

Gọi cây là do cách nói quen miệng lâu nay, chứ thực ra đây là loại dây leo thân mềm, lá lớn nổi rõ 5 gân lá. Củ to đa dạng, thịt củ màu tím, rất phù hợp với vùng đất phèn ở khu vực Đồng Tháp Mười.

Vị thuốc quý 'ẩn mình' ở sạp rau chợ Việt: Giá rẻ như cho nhưng là 'khắc tinh' của bệnh tim mạch - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khoai mỡ có 2 loại: ruột trắng và ruột tím. Loại ruột trắng có giống Mộng Linh, củ chùm nặng ký (4 - 5kg/củ), năng suất cao. Loại ruột tím có tím than và tím bông lau, loại này củ suôn, dài, tuy củ nhỏ hơn loại ruột trắng nhưng ngon, được thị trường ưa chuộng.

Công dụng của khoai mỡ đối với sức khỏe 

Hỗ trợ hạ huyết áp và bảo vệ tim mạch

Khoai mỡ là thực phẩm vàng cho những người cao huyết áp nhờ hàm lượng Kali và các chất chống oxy hóa dồi dào. Kali giúp thư giãn các mạch máu và đào thải natri dư thừa ra khỏi cơ thể, từ đó làm giảm áp lực lên hệ thống tim mạch. Ngoài ra, chiết xuất từ khoai mỡ cũng giúp giảm mức cholesterol xấu, ngăn ngừa nguy cơ xơ vữa động mạch và đột quỵ

Cải thiện triệu chứng hen suyễn và hô hấp

Một lợi ích khá bất ngờ là khoai mỡ có tác dụng tích cực đối với hệ hô hấp. Hàm lượng Vitamin A và Vitamin C cao trong loại củ này giúp tăng cường sức khỏe của niêm mạc phổi và giảm tình trạng viêm nhiễm. Nhiều nghiên cứu cho thấy chế độ ăn giàu thực phẩm chứa chất chống oxy hóa như khoai mỡ có thể giúp giảm tần suất các cơn hen suyễn và cải thiện khả năng hít thở.

Vị thuốc quý 'ẩn mình' ở sạp rau chợ Việt: Giá rẻ như cho nhưng là 'khắc tinh' của bệnh tim mạch - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa

Khoai mỡ là nguồn cung cấp chất xơ dồi dào, giúp duy trì hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Khoai mỡ chứa nhiều tinh bột kháng (resistant starch), một loại tinh bột hoạt động tương tự như chất xơ hòa tan. Thay vì bị tiêu hóa ngay tại ruột non, chúng đi xuống ruột già và trở thành thức ăn cho các lợi khuẩn. Quá trình này giúp hệ vi sinh đường ruột khỏe mạnh hơn, hỗ trợ tiêu hóa tốt, ngăn ngừa táo bón và giảm nguy cơ viêm đại tràng.

Hỗ trợ giảm cân tự nhiên

Nếu bạn đang tìm kiếm một thực phẩm thay thế cơm trong quá trình giảm cân, khoai mỡ là lựa chọn tuyệt vời. Nhờ lượng chất xơ dồi dào và tinh bột kháng, khoai mỡ tạo cảm giác no lâu, giúp bạn kiểm soát cơn thèm ăn hiệu quả. Đặc biệt, khoai mỡ rất ít chất béo, giúp bạn bổ sung năng lượng cho cơ thể mà không lo ngại về vấn đề tích tụ mỡ thừa.

Vị thuốc quý 'ẩn mình' ở sạp rau chợ Việt: Giá rẻ như cho nhưng là 'khắc tinh' của bệnh tim mạch - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Một số lưu ý khi sử dụng khoai mỡ

Triệu chứng dị ứng với khoai mỡ như ngứa ngáy, phát ban, sưng môi, lưỡi hoặc họng, khó thở, đau bụng, buồn nôn và tiêu chảy. Trong những trường hợp nghiêm trọng, phản ứng dị ứng có thể dẫn đến sốc phản vệ, gây nguy hiểm đến tính mạng. Nếu xuất hiện bất kỳ dấu hiệu nào sau khi ăn khoai mỡ, cần ngừng sử dụng ngay và tìm kiếm sự hỗ trợ y tế kịp thời.

Nếu dùng quá nhiều khoai mỡ sẽ gây rối loạn tiêu hóa như đầy hơi, co thắt bụng và tiêu chảy. Dù giàu dưỡng chất, khoai mỡ không thể cung cấp đầy đủ tất cả các vi chất thiết yếu. Vì vậy, cần ăn khoai mỡ một cách điều độ và kết hợp với các thực phẩm khác để đảm bảo chế độ dinh dưỡng cân bằng.

Vị thuốc quý 'ẩn mình' ở sạp rau chợ Việt: Giá rẻ như cho nhưng là 'khắc tinh' của bệnh tim mạch - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Khoai mỡ có thể ảnh hưởng đến tác dụng của một số loại thuốc, đặc biệt là thuốc điều trị tiểu đường vì làm tăng nguy cơ hạ đường huyết quá mức. Do đó, những người đang sử dụng thuốc điều trị tiểu đường cần theo dõi chặt chẽ lượng đường trong máu và tham khảo ý kiến bác sĩ trước khi bổ sung khoai mỡ vào chế độ ăn.

Đối tượng cần cẩn trọng khi sử dụng khoai mỡ: phụ nữ mang thai, phụ nữ đang cho con bú và những người có tình trạng sức khỏe đặc biệt cần thận trọng khi sử dụng khoai mỡ.

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