Vị thuốc 'quốc dân' của Việt Nam: Tưởng ăn cho vui miệng, ai dè là 'thần dược' bổ đủ đường

Dinh dưỡng 07/05/2026 11:30

Quất hồng bì không chỉ là trái cây mà còn là vị thuốc có nhiều tác dụng với sức khỏe nếu biết cách dùng đúng.

Dân gian còn gọi quất hồng bì là quả hoàng bì, quất bì hay tơ nua. Trong khoa học loại quả này có tên là Clausena lansium (Lour.) Skeels thuộc họ cam chanh.

Quất hồng bì phần lớn phân bổ ở khu vực có khí hậu nhiệt đới và cận nhiệt đới, cụ thể là mọc hoang dại ở Trung Hoa hay một số quốc gia vùng Đông Nam Á như Là, Campuchia, Malaysia,... Ở Việt Nam, quất hồng bì xuất hiện nhiều ở các tỉnh thành phía Bắc đặc biệt là Quảng Ninh, Hòa Bình và Ninh Bình.

Vị thuốc 'quốc dân' của Việt Nam: Tưởng ăn cho vui miệng, ai dè là 'thần dược' bổ đủ đường - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Quất hồng bì là vị thuốc tự nhiên chứa nhiều vitamin C, flavonoid và tinh dầu có lợi cho hệ hô hấp. Nhờ đó, loại quả này thường được dùng để giảm ho, long đờm, làm dịu cổ họng và hỗ trợ tăng cường miễn dịch.

Công dụng của quả quất hồng bì 

Tăng cường miễn dịch

Quất hồng bì là nguồn cung cấp Vitamin C dồi dào, đóng vai trò như một "lá chắn" tự nhiên giúp kích thích sản sinh tế bào bạch cầu và tăng cường sức đề kháng mạnh mẽ. Các hoạt chất chống oxy hóa trong quả giúp bảo vệ tế bào, ngăn ngừa viêm nhiễm và đặc biệt hiệu quả trong việc phòng chống các bệnh truyền nhiễm theo mùa như cúm, cảm lạnh hay viêm họng.

Việc duy trì thói quen bổ sung loại quả này không chỉ giúp cơ thể đẩy lùi tác nhân gây bệnh mà còn hỗ trợ phục hồi sức khỏe nhanh chóng, mang lại nền tảng thể lực dẻo dai.

Kiểm soát cân nặng và hỗ trợ giảm béo

Mặc dù có vị ngọt nhưng quất hồng bì lại có hàm lượng calo thấp và giàu chất xơ, rất phù hợp cho những ai đang thực hiện chế độ ăn kiêng. Chất xơ trong hồng bì giúp tạo cảm giác no lâu, hạn chế cơn thèm ăn vặt, đồng thời hỗ trợ quá trình chuyển hóa chất béo diễn ra hiệu quả hơn. Các hợp chất flavonoid trong quả cũng góp phần ngăn chặn sự tích tụ mỡ thừa, giúp bạn duy trì vóc dáng thon gọn mà vẫn đảm bảo cung cấp đủ vitamin cho cơ thể.

Vị thuốc 'quốc dân' của Việt Nam: Tưởng ăn cho vui miệng, ai dè là 'thần dược' bổ đủ đường - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Chống oxy hóa và ngăn ngừa lão hóa

Quất hồng bì chứa một lượng lớn polyphenol và vitamin C – những "chiến binh" chống lại các gốc tự do gây hại cho tế bào. Việc tiêu thụ hồng bì thường xuyên giúp bảo vệ cấu trúc collagen, làm chậm quá trình xuất hiện nếp nhăn và giúp làn da luôn tươi trẻ, săn chắc. Ngoài ra, khả năng chống oxy hóa mạnh mẽ của nó còn giúp cơ thể phòng ngừa các bệnh mãn tính liên quan đến sự thoái hóa tế bào do tuổi tác.

Ổn định đường huyết và bảo vệ tim mạch

Các nghiên cứu chỉ ra rằng quất hồng bì có tác dụng tích cực trong việc điều hòa lượng đường trong máu nhờ khả năng ức chế một số enzyme gây tăng đường huyết sau ăn. Bên cạnh đó, hàm lượng kali và các chất chống viêm trong quả giúp bảo vệ thành mạch máu, hỗ trợ lưu thông máu tốt hơn và giảm áp lực lên tim.

Vị thuốc 'quốc dân' của Việt Nam: Tưởng ăn cho vui miệng, ai dè là 'thần dược' bổ đủ đường - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Đây là loại quả lý tưởng để bổ sung vào thực đơn nhằm bảo vệ hệ tim mạch và phòng ngừa tình trạng xơ vữa động mạch.

Những lưu ý khi dùng quả quất hồng bì

Dị ứng với thành phần dược liệu: Những người có tiền sử dị ứng với tinh dầu, alkaloid hoặc các hợp chất thực vật trong hồng bì cần tránh sử dụng. Dấu hiệu dị ứng có thể bao gồm ngứa, phát ban, sưng môi, khó thở...

Người suy nhược, thể trạng yếu hoặc bệnh mạn tính: Người bị bệnh gan, thận, tiêu hóa kém hoặc đang điều trị bằng thuốc Tây nên thận trọng để tránh tương tác dược lý hoặc gây áp lực lên các cơ quan chuyển hóa.

Không dùng thay thế thuốc điều trị: Hồng bì chỉ có tác dụng hỗ trợ, không thể thay thế hoàn toàn thuốc đặc trị trong các bệnh lý như viêm họng, cảm cúm hay viêm dạ dày.

Vị thuốc 'quốc dân' của Việt Nam: Tưởng ăn cho vui miệng, ai dè là 'thần dược' bổ đủ đường - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Lưu ý khi dùng cho trẻ nhỏ: Dù quả hồng bì có vị ngọt, dễ dùng, nhưng đối với trẻ dưới 2 tuổi, cần hỏi ý kiến bác sĩ để tránh nguy cơ kích ứng hoặc ảnh hưởng tiêu hóa.

Đừng bỏ lỡ "vị thuốc quý" của người Việt: Ăn vào khỏe người, dùng lên da thì đẹp rạng rỡ

Đừng bỏ lỡ "vị thuốc quý" của người Việt: Ăn vào khỏe người, dùng lên da thì đẹp rạng rỡ

Mướp đắng không chỉ là một loại rau ăn ăn hàng ngày yêu thích của nhiều người. Đây còn là một vị thuốc trong y học cổ truyền với tên gọi khổ qua, đem lại nhiều công dụng tốt cho sức khỏe và sắc đẹp.

Xem thêm
Từ khóa:   quất hồng bì công dụng quất hồng bì dinh dưỡng

TIN MỚI NHẤT

TOP 3 con giáp CÓ PHÚC CÓ PHẦN, giơ tay đón Tài Lộc, hứng vàng đổ như mưa, đổi đời giàu sang Phú Quý trong tháng 5, tháng 6

TOP 3 con giáp CÓ PHÚC CÓ PHẦN, giơ tay đón Tài Lộc, hứng vàng đổ như mưa, đổi đời giàu sang Phú Quý trong tháng 5, tháng 6

Tâm linh - Tử vi 48 phút trước
Thông tin MỚI vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong ở Hà Nội

Thông tin MỚI vụ bé gái 4 tuổi bị cha dượng bạo hành tử vong ở Hà Nội

Đời sống 1 giờ 26 phút trước
Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Sáu 7/5/2026, 3 con giáp sự nghiệp thăng tiến như 'gà hóa phượng hoàng', cầu tài như ý, tiền bạc ùa vào nhà

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 30 phút trước
Hai vợ chồng mất tích ở TP.HCM: Đã tìm thấy người chồng, xe máy cách nhà hàng chục km

Hai vợ chồng mất tích ở TP.HCM: Đã tìm thấy người chồng, xe máy cách nhà hàng chục km

Đời sống 1 giờ 34 phút trước
9 người cùng nhau hợp sức bắt được con cá khổng lồ hơn 2,15 mét, nặng 98 kg trên sông

9 người cùng nhau hợp sức bắt được con cá khổng lồ hơn 2,15 mét, nặng 98 kg trên sông

Video 1 giờ 38 phút trước
Mừng 3 con giáp trong 9 ngày cuối tháng 3 âm lịch hứng trọn mưa tài lộc, giàu sang khỏi bàn, phú quý tột độ, của cải tăng gấp 5 gấp 10

Mừng 3 con giáp trong 9 ngày cuối tháng 3 âm lịch hứng trọn mưa tài lộc, giàu sang khỏi bàn, phú quý tột độ, của cải tăng gấp 5 gấp 10

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Xúc động khoảnh khắc tái hợp của người phụ nữ tìm thấy con trai sau 30 năm bị người quen bắt cóc

Xúc động khoảnh khắc tái hợp của người phụ nữ tìm thấy con trai sau 30 năm bị người quen bắt cóc

Video 2 giờ 23 phút trước
Vị thuốc "quốc dân" của Việt Nam: Tưởng ăn cho vui miệng, ai dè là "thần dược" bổ đủ đường

Vị thuốc "quốc dân" của Việt Nam: Tưởng ăn cho vui miệng, ai dè là "thần dược" bổ đủ đường

Dinh dưỡng 2 giờ 38 phút trước
Chúc mừng 3 con giáp bước qua vận xui, đập tan hiểm họa, gánh Lộc về nhà, đột phá trong sự nghiệp, tình duyên thăng hoa trong 23 ngày tới

Chúc mừng 3 con giáp bước qua vận xui, đập tan hiểm họa, gánh Lộc về nhà, đột phá trong sự nghiệp, tình duyên thăng hoa trong 23 ngày tới

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 8 phút trước
Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Đời sống 3 giờ 10 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Nóng: Triệt phá đường dây làm giả bột ngọt, hạt nêm nhãn hiệu nổi tiếng, thu giữ hơn 3 tấn hàng

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành suốt 1 tháng, bé gái 4 tuổi tử vong

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

Tử vi thứ Sáu 8/5/2026 của 12 con giáp: Sửu - Dậu tài lộc song toàn, tiền bạc đầy túi, Mão - Thân cẩn trọng mất tiền bạc, xui xẻo bủa vây

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đừng bỏ lỡ "vị thuốc quý" của người Việt: Ăn vào khỏe người, dùng lên da thì đẹp rạng rỡ

Đừng bỏ lỡ "vị thuốc quý" của người Việt: Ăn vào khỏe người, dùng lên da thì đẹp rạng rỡ

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

"Điểm danh" 3 loại quả "sạch" nhất chợ: Mẹ đảm yên tâm mua về, cả nhà ăn ngon mà không lo hóa chất

Sau khi giải khát, nhiều người nán lại để xé nhãn: Điều gì khiến thói quen này lan rộng?

Sau khi giải khát, nhiều người nán lại để xé nhãn: Điều gì khiến thói quen này lan rộng?

Cảnh báo 2 loại hạt tưởng "siêu thực phẩm" hóa ra lại chứa độc tố gây ung thư nguy hiểm nhất

Cảnh báo 2 loại hạt tưởng "siêu thực phẩm" hóa ra lại chứa độc tố gây ung thư nguy hiểm nhất

Loại quả ngọt hơn đường: "Khắc tinh" của ung thư bạn không nên bỏ lỡ!

Loại quả ngọt hơn đường: "Khắc tinh" của ung thư bạn không nên bỏ lỡ!

Đừng khinh rẻ loại quả tím lịm ngoài chợ: "Thần dược" bảo vệ tế bào não và trẻ hóa làn da cực tốt

Đừng khinh rẻ loại quả tím lịm ngoài chợ: "Thần dược" bảo vệ tế bào não và trẻ hóa làn da cực tốt