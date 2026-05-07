Bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân: Mẹo lạ 'đánh bay' vấn đề khó nói khiến cả nam và nữ khổ sở

Mẹo vặt trong bếp 07/05/2026 05:00

Ngoài công dụng làm sạch răng miệng, kem đánh răng còn mang lại nhiều lợi ích khác. Trong số đó, phương pháp bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân được xem là bí quyết nhỏ giúp giải quyết nhiều rắc rối trong cuộc sống.

Vậy bạn đã biết công dụng của việc bôi kem đánh răng vào lòng bàn chân để lại gì không? 

Kem đánh răng có chứa các thành phần với tác dụng làm sạch, diệt khuẩn, khử mùi. Bạn có thể sử dụng sản phẩm này để làm sạch chân, ngăn ngừa mùi hôi.

Thông thường, với những người hay bị đổ mồ hôi ở chân, mùi hôi rất dễ phát sinh ở khu vực này nhất là sau khi đi bộ, hoạt động mặc hoặc trong những ngày nắng nóng. Dù rửa chân thường xuyên thì mùi hôi cũng có thể xuất hiện. Để khắc phục vấn đề này, hãy lấy một ít kem đánh răng và thoa đều vào lòng bàn chân. Sau đó, để nguyên như vậy khoảng 10 phút rồi rửa lại chân bằng nước ấm.

Kem đánh răng chứa các thành phần kháng khuẩn cùng các loại tinh dầu tạo mùi thơm sẽ giúp ngăn ngừa việc phát sinh mùi hôi ở chân. Ngoài công dụng này, bạn có thể sử dụng kem vào nhiều vấn đề khác trong cuộc sống thường ngày.

Dưới đây là một số công dụng thần kỳ của kem đánh răng không phải ai cũng biết.

Khử mùi tanh

Cá là một loại thực phẩm quen thuộc trong bữa ăn hàng ngày của nhiều gia đình vì món ăn này rất tốt cho sức khỏe, bổ sung nhiều loại chất dinh dưỡng. Tuy nhiên, cá lại là loại thực phẩm có mùi rất tanh, đặc biệt khi chúng ta rửa, mùi tanh rất dễ bám vào tay, khó tẩy sạch bằng nước tẩy rửa hay nước rửa tay.

Để có thể giảm bớt mùi tanh do cá để lại, chúng ta có sử dụng một ít kem đánh răng cho vào lòng bàn tay, xoa đi xoa lại, sau đó pha thêm một ít xà phòng, tiếp tục xoa. Cuối cùng, rửa sạch lại bằng nước, lúc này mùi tanh của cá trên tay sẽ được loại bỏ hoàn toàn, đem đến cảm giác khoan khoái, dễ chịu.

Làm bóng giày

Trong kem đánh răng có chứa RDA, một chất mài mòn đã được kiểm định và cho phép sử dụng với liều lượng nhất định. Công dụng chủ yếu của RDA là loại bỏ vi khuẩn, mảng bám, cao răng giúp cho răng trắng hơn. Biết công dụng này của kem đánh răng, nhiều người đã ứng dụng nó vào việc làm sạch và trắng giày.

Theo đó, chỉ việc dùng kem đánh răng thoa lên vết bẩn rồi dùng bàn chải mềm chà sạch. Lưu ý là chà theo chuyển động tròn để vết bẩn dễ dàng bị loại bỏ hơn. Bước cuối là dùng khăn bông sạch, mềm nhúng vào nước ấm, vắt khô nước và lau sạch vết kem đánh răng trên giày. Lặp lại các thao tác này đến khi vết bẩn được loại bỏ hoàn toàn.

Làm sạch đồ trang sức

Các món đồ trang sức bằng vàng, bạc hay bất cứ kim loại nào khác đều có thể bị oxy hóa sau một thời gian sử dụng. Điều này khiến chúng bị xỉn màu, không còn được sáng bóng như trước nữa. Để xử lý vấn đề này, bạn có thể dùng kem đánh răng bôi lên bề mặt món đồ rồi lấy bàn chải ướt chà nhẹ để loại bỏ các vết bẩn do oxy gây ra. sau đó, rửa lại trang sức bằng nước sạch và thấm thật khô. Lấy máy sấy tóc sấy một lượt để đảm bảo không còn nước đọng trên sản phẩm.

Làm sạch đồ dùng inox

Kem đánh răng là đồ dùng có tác dụng làm sạch vết ố vừa hiệu quả vừa an toàn. Bạn chỉ cần lấy một chút kem đánh răng cho vào một chiếc khăn sạch. Dùng chính chiếc khăn đó, lau chùi vào bề mặt những vật dụng làm bằng inox. Các vết bẩn cũng như vết ố sẽ lập tức biến mất trả lại bề mặt inox sáng bóng như ban đầu.

