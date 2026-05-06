NÓNG: Danh tính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con 2 tuổi gãy xương, hôn mê

Đời sống 06/05/2026 11:56

Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị hành hạ nhiều lần, ngày 5.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ở TP.HCM) và và Danh Chơn (30 tuổi, ở An Giang), để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thực thi lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp, TPHCM ), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vụ việc đau lòng được phát hiện vào chiều ngày 2/5, khi người dân tại ấp Phú Lâm (xã Hòa Hiệp) nghe tiếng trẻ em khóc thét trong căn nhà thuê. Phát hiện có dấu hiệu bạo hành, người dân đã báo tin cho cơ quan chức năng. 

Khi lực lượng Công an xã Hòa Hiệp có mặt, cháu bé N.G.K. (SN 2024, con ruột của Trúc) đang trong tình trạng rất nguy kịch. Qua ghi nhận ban đầu, toàn thân cháu bé chằng chịt vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách. Cháu K. có biểu hiện lơ mơ, phản ứng chậm với ngoại vật.

Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị chuyên sâu.

NÓNG: Danh tính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con 2 tuổi gãy xương, hôn mê - Ảnh 1
Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn - hai người bị bắt giữ để điều tra vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an địa phương khẩn trương vào cuộc.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình sinh hoạt, cả hai đã nhiều lần dùng cây tre đánh đập cháu K.

Đỉnh điểm là trong ngày 2/5, cháu bé bị cặp đôi này hành hung liên tiếp vào chân, lưng và đầu. Đáng chú ý, dù thấy cháu K. bị chảy máu và chấn thương rõ rệt, cả Trúc và Chơn đều không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà mặc kệ tình trạng sức khỏe của bé chuyển biến xấu.

NÓNG: Danh tính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con 2 tuổi gãy xương, hôn mê - Ảnh 2
Bé K. 2 tuổi bị mẹ cùng người tình bạo hành thương tích nghiêm trọng - Ảnh: VietNamNet

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy, cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay cùng nhiều tổn thương cũ và mới trên cơ thể. Các bác sĩ nhận định đây là dấu hiệu của việc bị bạo hành kéo dài, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cháu bé. Đồng thời, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

Rạp cưới bất ngờ đổ sập giữa đại tiệc khiến 3 người bị thương

Rạp cưới bất ngờ đổ sập giữa đại tiệc khiến 3 người bị thương

Ngày 6/5, UBND xã Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) thông tin, trên địa bàn vừa xảy ra một sự cố hy hữu khi rạp cưới bị sập, khiến 3 người bị thương nhẹ.

Xem thêm
Từ khóa:   Bé trai 2 tuổi bị bạo hành bạo hành trẻ em tin moi

TIN MỚI NHẤT

Thần Tài điểm 3 con giáp có Lộc, tiền bạc 'rủ nhau' về túi, Phú Quý tự động ùa đến, sự nghiệp hanh thông, thành công liên tục trong cuối tháng 3 âm lịch

Thần Tài điểm 3 con giáp có Lộc, tiền bạc 'rủ nhau' về túi, Phú Quý tự động ùa đến, sự nghiệp hanh thông, thành công liên tục trong cuối tháng 3 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 47 phút trước
Ra mắt thương hiệu THANKUNI: Khát vọng nâng tầm vị thế hàng Việt trong ngành Home Care

Ra mắt thương hiệu THANKUNI: Khát vọng nâng tầm vị thế hàng Việt trong ngành Home Care

Sức khỏe 1 giờ 6 phút trước
Đâm vào ô tô, người đi xe máy văng lên không trung khiến xe máy bốc cháy dữ dội

Đâm vào ô tô, người đi xe máy văng lên không trung khiến xe máy bốc cháy dữ dội

Video 1 giờ 17 phút trước
Xót xa bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn 'con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ'

Xót xa bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn 'con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ'

Đời sống 1 giờ 42 phút trước
Kể từ ngày 7/5 đến 15/5, 3 con giáp vượt qua nhiều khó khăn, may mắn này được dự báo sẽ ngày một thăng hoa trong sự nghiệp

Kể từ ngày 7/5 đến 15/5, 3 con giáp vượt qua nhiều khó khăn, may mắn này được dự báo sẽ ngày một thăng hoa trong sự nghiệp

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 48 phút trước
Nghe thấy tiếng tri hô, người dân đã nhanh chóng can thiệp, bắt tên cướp và trói hắn vào gốc cây

Nghe thấy tiếng tri hô, người dân đã nhanh chóng can thiệp, bắt tên cướp và trói hắn vào gốc cây

Video 2 giờ 17 phút trước
Từ nay đến cuối tháng 3 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp lội ngược dòng, sự nghiệp bứt phá, tiền bạc tăng phi mã, giàu sang Phú Quý

Từ nay đến cuối tháng 3 âm lịch, chúc mừng 3 con giáp lội ngược dòng, sự nghiệp bứt phá, tiền bạc tăng phi mã, giàu sang Phú Quý

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
NÓNG: Danh tính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con 2 tuổi gãy xương, hôn mê

NÓNG: Danh tính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con 2 tuổi gãy xương, hôn mê

Đời sống 2 giờ 51 phút trước
Mức sinh tiếp tục giảm dưới ngưỡng thay thế, Bộ Y tế đặt mục tiêu tăng 2% mỗi năm

Mức sinh tiếp tục giảm dưới ngưỡng thay thế, Bộ Y tế đặt mục tiêu tăng 2% mỗi năm

Tin y tế 2 giờ 53 phút trước
Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (7/6-8/6), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng thăng tiến ngoạn mục

Trúng số độc đắc vào 2 ngày liên tiếp (7/6-8/6), 3 con giáp 'ngồi mát ăn bát vàng', tiền kéo về chật két, sự nghiệp lội ngược dòng thăng tiến ngoạn mục

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 2 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 6/5/2026, 3 con giáp lên đời Phượng Hoàng, Phú Quý sung sướng, nhận Lộc Trời cho, giàu sang nhất họ

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 6/5/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban phát tài lộc, công danh và tiền bạc thăng hoa đủ đường

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 6/5/2026, 3 con giáp được Thần Tài ban phát tài lộc, công danh và tiền bạc thăng hoa đủ đường

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 6/5/2026, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Tư 6/5/2026, 3 con giáp may mắn nhất thiên hạ, Thần Tài ưu ái, quý nhân dẫn lối chỉ đường nên phú quý rợp trời

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Xót xa bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn 'con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ'

Xót xa bé gái bị bỏ rơi cùng lời nhắn 'con là sinh viên, tự sinh tại phòng trọ'

Danh tính nữ tài xế để con nhỏ ngồi trước vô lăng khi xe đang chạy

Danh tính nữ tài xế để con nhỏ ngồi trước vô lăng khi xe đang chạy

Rạp cưới bất ngờ đổ sập giữa đại tiệc khiến 3 người bị thương

Rạp cưới bất ngờ đổ sập giữa đại tiệc khiến 3 người bị thương

Giá vàng hôm nay, ngày 6/5/2026: Bật tăng mạnh mẽ, vàng SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng

Giá vàng hôm nay, ngày 6/5/2026: Bật tăng mạnh mẽ, vàng SJC tăng 2,5 triệu đồng/lượng

Giải cứu thành công 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng cháo trên phố Hàng Vôi

Giải cứu thành công 4 người mắc kẹt trong vụ cháy cửa hàng cháo trên phố Hàng Vôi

NÓNG: Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gãy xương, hôn mê

NÓNG: Bé trai 2 tuổi bị mẹ ruột và người tình bạo hành gãy xương, hôn mê