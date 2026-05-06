NÓNG: Danh tính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con 2 tuổi gãy xương, hôn mê

Đời sống 06/05/2026 11:56

Liên quan vụ bé trai 2 tuổi bị hành hạ nhiều lần, ngày 5.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.HCM đã ra lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (33 tuổi, ở TP.HCM) và và Danh Chơn (30 tuổi, ở An Giang), để điều tra làm rõ về hành vi cố ý gây thương tích.

Theo thông tin từ báo Tuổi Trẻ, ngày 5/5, Cơ quan CSĐT Công an TPHCM đã thực thi lệnh bắt người bị giữ trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Thị Thanh Trúc (SN 1993) và Danh Chơn (SN 1996, cùng ngụ xã Hòa Hiệp, TPHCM ), để điều tra về hành vi “Cố ý gây thương tích”.

Vụ việc đau lòng được phát hiện vào chiều ngày 2/5, khi người dân tại ấp Phú Lâm (xã Hòa Hiệp) nghe tiếng trẻ em khóc thét trong căn nhà thuê. Phát hiện có dấu hiệu bạo hành, người dân đã báo tin cho cơ quan chức năng. 

Khi lực lượng Công an xã Hòa Hiệp có mặt, cháu bé N.G.K. (SN 2024, con ruột của Trúc) đang trong tình trạng rất nguy kịch. Qua ghi nhận ban đầu, toàn thân cháu bé chằng chịt vết bầm tím, trầy xước, vùng đầu bị rách. Cháu K. có biểu hiện lơ mơ, phản ứng chậm với ngoại vật.

Ngay lập tức, nạn nhân được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện địa phương. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, cháu đã được chuyển tuyến lên Bệnh viện Nhi Đồng 1 điều trị chuyên sâu.

NÓNG: Danh tính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con 2 tuổi gãy xương, hôn mê - Ảnh 1
Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn - hai người bị bắt giữ để điều tra vụ bé trai 2 tuổi bị bạo hành nghiêm trọng - Ảnh: Báo Tuổi Trẻ

Theo thông tin từ VietNamNet, nhận thấy tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Ban Giám đốc Công an TPHCM đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự phối hợp cùng công an địa phương khẩn trương vào cuộc.

Qua đấu tranh khai thác, cơ quan Công an xác định Nguyễn Thị Thanh Trúc và Danh Chơn chung sống với nhau như vợ chồng. Trong quá trình sinh hoạt, cả hai đã nhiều lần dùng cây tre đánh đập cháu K.

Đỉnh điểm là trong ngày 2/5, cháu bé bị cặp đôi này hành hung liên tiếp vào chân, lưng và đầu. Đáng chú ý, dù thấy cháu K. bị chảy máu và chấn thương rõ rệt, cả Trúc và Chơn đều không đưa nạn nhân đi cấp cứu mà mặc kệ tình trạng sức khỏe của bé chuyển biến xấu.

NÓNG: Danh tính mẹ ruột cùng người tình bạo hành con 2 tuổi gãy xương, hôn mê - Ảnh 2
Bé K. 2 tuổi bị mẹ cùng người tình bạo hành thương tích nghiêm trọng - Ảnh: VietNamNet

Kết quả chẩn đoán ban đầu cho thấy, cháu K. bị đa chấn thương nặng, có dấu hiệu tổn thương thận cấp, gãy xương cánh tay cùng nhiều tổn thương cũ và mới trên cơ thể. Các bác sĩ nhận định đây là dấu hiệu của việc bị bạo hành kéo dài, để lại hậu quả đặc biệt nghiêm trọng.

Hiện tại, cơ quan chức năng vẫn đang theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của cháu bé. Đồng thời, Cơ quan CSĐT đang tiếp tục củng cố hồ sơ, chứng cứ để xử lý nghiêm các đối tượng theo quy định của pháp luật.

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