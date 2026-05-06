Đừng bỏ lỡ "vị thuốc quý" của người Việt: Ăn vào khỏe người, dùng lên da thì đẹp rạng rỡ

Mướp đắng là loại quả khá khó ăn đối với một số người vì nó có vị đắng nhẹ. Nhưng nếu ai ăn quen thì đây chắc hẳn sẽ là một món ăn ngon và mát. Mướp đắng đem lại rất nhiều những lợi chất có ích cho cơ thể.

Tuy nhiên lượng dinh dưỡng có trong mướp đắng sẽ khác nhau tùy thuộc vào mướp đắng đang ở trạng thái sống hay chín. Theo các chuyên gia ước lượng trong một cốc nước ép khổ qua có khoảng: 24 calo, 0,2g chất béo, 2.5g chất xơ và các thành phần như natri, đạm, carbohydrate…

Mướp đắng hay còn gọi với cái tên là khổ qua. Đây là loại trái được rất nhiều chị em tin tưởng sử dụng cho bữa cơm gia đình. Bởi trong khổ qua chứa hàm lượng calo và carb thấp và nhiều chất xơ. Hơn nữa lượng phytochemical là hợp chất mang lại nhiều lợi ích cho sức khỏe như flavonoid, triterpenoid.

Công dụng của mướp đắng

Giảm cholesterol trong máu: Sử dụng khổ qua cũng có tác dụng trong việc giúp làm giảm cholesterol trong máu. Từ đó, hỗ trợ tăng cường sức khỏe tim mạch, hạn chế một cách đáng kể nguy cơ mắc các bệnh về tim mạch, nhồi máu cơ tim, đột quỵ.

Tăng cường hệ miễn dịch: Tiêu thụ khổ qua sẽ giúp bạn tăng cường hệ miễn dịch để phòng ngừa bệnh tật và nhiễm khuẩn. Từ đó, giúp phòng ngừa cảm lạnh, hạn chế khả năng bị dị ứng thực phẩm. Cùng với đó, giảm thiểu nguy cơ mắc chứng khó tiêu hay chứng trào ngược dạ dày thực quản.

Hỗ trợ giảm cân: Đi kèm với đó, khổ qua cũng là một loại thực phẩm bạn có thể lựa chọn thêm vào thực đơn ăn kiêng của mình. Bởi nó chứa hàm lượng calo thấp, tạo cảm giác no lâu hơn, hỗ trợ cho quá trình giảm cân của bạn đạt được hiệu quả như mong muốn để kiểm soát và duy trì ở mức cân nặng hợp lý.

Tốt cho làn da: Việc thường xuyên sử dụng khổ qua giúp làm sáng da, dưỡng ẩm cho da, hỗ trợ trong cải thiện tình trạng mụn trứng cá, bệnh chàm hay bệnh vẩy nến. Điều này sẽ tạo điều kiện để bạn có thể sở hữu một làn da đẹp, mịn màng và hấp dẫn hơn.

Thanh nhiệt, giải độc gan và làm sạch cơ thể: Theo Đông y, mướp đắng có tính hàn, vị đắng, có tác dụng thanh tâm, giải độc và làm mát gan cực kỳ hiệu quả. Các nghiên cứu khoa học hiện đại chứng minh rằng, các hoạt chất trong quả mướp đắng giúp tăng cường chức năng gan, thúc đẩy quá trình đào thải độc tố và các chất cặn bã ra ngoài cơ thể.

Những đối tượng nào không nên sử dụng?

Tuy khổ qua có nhiều tác dụng tốt đối với sức khỏe, có một số đối tượng không nên dùng loại thực phẩm này. Đó là các đối tượng như sau:

- Bà bầu, nhất là khi mang thai ở giai đoạn đầu và phụ nữ đang cho con bú;

- Trẻ em;

- Bệnh nhân huyết áp thấp;

- Người có vấn đề vệ hệ tiêu hóa;

- Bệnh nhân trước và sau khi thực hiện phẫu thuật (ngừng ăn tối thiểu là 2 tuần trước và sau phẫu thuật);

- Những người bị thiếu canxi;

- Những người bị thiếu men G6PD.