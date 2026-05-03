Đừng khinh rẻ loại quả tím lịm ngoài chợ: "Thần dược" bảo vệ tế bào não và trẻ hóa làn da cực tốt

Dinh dưỡng 03/05/2026 05:00

Cà tím là một loại thực phẩm phổ biến và được sử dụng rộng rãi ở Việt Nam. Cà tím không chỉ nổi tiếng với sự thông dụng và dễ dùng trong nấu ăn mà còn có tác dụng chữa lành nhiều bệnh mà nhiều người vẫn chưa biết.

Thành phần dinh dưỡng của cà tím

Cà tím thuộc họ bạch anh và có tên khoa học là Solanum melongena. Theo các chuyên gia dinh dưỡng, cà tím chứa khoảng 92% nước, 5,5% glucid, 1,3% protid và 0,2% lipid trong mỗi 100 gram. Ngoài ra, cà tím cũng chứa nhiều chất dinh dưỡng như kali, phốt pho, magie, canxi, sắt, carbohydrate, chất xơ, folate, vitamin A, vitamin C và vitamin K.Cà tím có hàm lượng dinh dưỡng cao và calo thấp, là một loại thực phẩm tuyệt vời cho sức khỏe. Nó giúp cải thiện sự lưu thông máu, chống oxi hóa và giảm cân.

Đừng khinh rẻ loại quả tím lịm ngoài chợ: 'Thần dược' bảo vệ tế bào não và trẻ hóa làn da cực tốt - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của cà tím 

Tốt cho tim mạch: Là thực phẩm giàu kali giúp ổn định nhịp tim. Thêm vào đó trong cà tím có nhiều flavonoid giảm lượng cholesterol xấu, tăng lượng cholesterol tốt cho cơ thể, chính những điều này giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch.

Cải thiện trí nhớ: Chất dinh dưỡng phyto có trong cà tím tốt cho sức khỏe tinh thần và nhận thức, giúp loại bỏ các độc tố, tăng lưu lượng tuần hoàn não vì vậy tốt cho khả năng phân tích và duy trì trí nhớ.

Giúp giảm cân: Cà tím chứa lượng chất xơ hòa tan, tốt cho hệ tiêu hóa. Ngoài ra trong cà tím chứa lượng nước đáng kể, ít calo vì vậy giảm cân hiệu quả.

Ngăn ngừa thiếu máu: Một trong những nguyên nhân gây thiếu máu do thiếu sắt, trong cà tím giàu chất sắt, giúp dự phòng thiếu máu. Ngoài ra có vai trò quan trọng trong phát triển hồng cầu vì giúp chuyển hóa protein.

Đừng khinh rẻ loại quả tím lịm ngoài chợ: 'Thần dược' bảo vệ tế bào não và trẻ hóa làn da cực tốt - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Giúp xương chắc khỏe: Trong cà tím chứa phenolic, giúp xương chắc khỏe dự phòng loãng xương. Ngoài ra trong cà tím chứa lựng chất sắt và canxi-chất dinh dưỡng thiết yếu, cần thiết cho xương chắc khỏe.

Những lưu ý khi ăn cà tím

Không ăn quá nhiều: Cà tím chứa solanine - chất có thể gây kích ứng mạnh hệ thần kinh nếu tiêu thụ với lượng lớn và không bị phá hủy khi nấu ở nhiệt độ thông thường. Khi chế biến, có thể thêm chút giấm để giảm hàm lượng solanine và tuyệt đối không ăn sống. Ngoài ra, cà tím có chứa một lượng nhỏ nicotine. Người trưởng thành chỉ nên ăn khoảng 100-200 gam mỗi lần và 2-3 lần mỗi tuần.

Đừng khinh rẻ loại quả tím lịm ngoài chợ: 'Thần dược' bảo vệ tế bào não và trẻ hóa làn da cực tốt - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nấu ở nhiệt độ quá cao: Nấu cà tím ở nhiệt độ quá cao có thể làm thất thoát dưỡng chất. Nên chế biến ở mức lửa vừa để giữ lại nhiều vitamin và khoáng chất hơn.

Nên ăn cả vỏ: Vỏ cà tím chứa nhiều vitamin B và C. Người có hệ tiêu hóa khỏe mạnh có thể ăn cả vỏ để hấp thu trọn vẹn dinh dưỡng.

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