Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng

Cà tím là một loại thực phẩm quen thuộc trong chế độ ăn uống hàng ngày. Tuy nhiên, có thể bạn chưa biết tới tất cả các tác dụng của cà tím mang lại. Vì vậy, hãy cùng tìm hiểu những công dụng nổi bật nhất của cà tím mà bạn không nên bỏ qua.

Cà tím là loại rau củ phổ biến, được yêu thích trong nhiều nền ẩm thực nhờ hương vị độc đáo và tính linh hoạt trong chế biến. Không chỉ ngon, cà tím còn là nguồn cung cấp dồi dào các vitamin, khoáng chất và hợp chất chống oxy hóa, mang lại nhiều lợi ích bất ngờ cho sức khỏe.

Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng sức khỏe hàng đầu của quả cà tím

Bảo vệ tim mạch và ổn định huyết áp: Cà tím rất giàu Kali và các chất xơ hòa tan. Kali là một chất điện giải quan trọng giúp cân bằng lượng Natri (muối) trong cơ thể, từ đó giúp ổn định huyết áp. Các nghiên cứu chỉ ra rằng các chất dinh dưỡng thực vật có trong cà tím giúp cải thiện chức năng tim và giảm mức cholesterol xấu (LDL) trong máu, bảo vệ mạch máu khỏi bị tổn thương.

Giàu chất chống oxy hóa bảo vệ tế bào: Vỏ cà tím, đặc biệt là cà tím màu tím đậm, chứa một chất chống oxy hóa mạnh mẽ gọi là Nasunin. Nasunin thuộc nhóm Anthocyanin (tạo màu tím), có khả năng: Bảo vệ màng tế bào não khỏi bị hư hại. Giúp trung hòa các gốc tự do, làm chậm quá trình lão hóa và giảm viêm.

Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ tiêu hóa và kiểm soát cân nặng: Cà tím có hàm lượng calo thấp nhưng lại giàu chất xơ. Chất xơ giúp tăng khối lượng phân, thúc đẩy nhu động ruột, ngăn ngừa táo bón và duy trì một hệ tiêu hóa khỏe mạnh. Đặc tính ít calo và giàu chất xơ này cũng tạo cảm giác no lâu, làm cho cà tím trở thành một thực phẩm lý tưởng cho những người đang trong chế độ ăn kiêng hoặc muốn kiểm soát cân nặng.

Kiểm soát đường huyết: Các hợp chất Polyphenol và chất xơ trong cà tím đóng vai trò quan trọng trong việc điều chỉnh lượng đường trong máu. Chất xơ giúp làm chậm tốc độ tiêu hóa và hấp thụ đường, ngăn ngừa tình trạng đường huyết tăng đột ngột. Điều này rất có lợi cho việc phòng ngừa và hỗ trợ điều trị bệnh tiểu đường loại 2.

Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

3 Nhóm đối tượng cần hạn chế hoặc không nên ăn cà tím

Mặc dù cà tím bổ dưỡng, nhưng do một số thành phần và đặc tính, ba nhóm người sau đây nên cẩn trọng khi tiêu thụ:

Người mắc các bệnh lý về thận: Cà tím chứa một lượng đáng kể Oxalate (axit oxalic). Oxalate có thể kết hợp với Canxi trong cơ thể, tạo thành sỏi Canxi Oxalate, đây là thành phần chính của sỏi thận. Do đó, những người có tiền sử bị sỏi thận hoặc các bệnh lý liên quan đến thận nên hạn chế ăn cà tím để tránh làm tình trạng bệnh nặng thêm.

Người có cơ địa dị ứng hoặc nhạy cảm với chất Histamine: Cà tím là một loại rau củ chứa một lượng nhỏ Histamine, một hợp chất mà cơ thể sản xuất để chống lại các tác nhân gây dị ứng. Với những người có cơ địa nhạy cảm hoặc dễ bị dị ứng, ăn cà tím có thể gây ra các phản ứng như ngứa ngáy, nổi mề đay hoặc các triệu chứng tiêu hóa khó chịu.

Cà tím có nhiều lợi ích sức khỏe nhưng 3 nhóm người nên cẩn trọng - Ảnh 4
Ảnh minh họa: Internet

Người đang có vấn đề về dạ dày hoặc viêm loét: Cà tím có tính hàn (lạnh) theo Đông y. Ăn cà tím (đặc biệt là cà tím được chế biến chưa kỹ hoặc ăn sống) có thể gây kích thích đường tiêu hóa. Đối với người đang bị viêm loét dạ dày, tá tràng hoặc mắc các bệnh lý về tiêu hóa, cà tím có thể gây khó tiêu, làm nặng thêm các triệu chứng đau bụng và khó chịu. Tốt nhất nên ăn cà tím đã được nấu chín mềm.

Việc ăn cà tím điều độ, kết hợp với chế độ ăn uống cân bằng, sẽ giúp bạn tận hưởng trọn vẹn hương vị và lợi ích mà loại quả tuyệt vời này mang lại.

Được mệnh danh là "vua của các loại rau củ", cà tím mang đến những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Được mệnh danh là “vua của các loại rau củ”, cà tím mang đến những công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Ít ai biết rằng, bên cạnh vẻ ngoài bắt mắt và hương vị đặc trưng, cà tím lại là một nguồn cung cấp dồi dào các vitamin. Việc bổ sung cà tím vào chế độ ăn uống hằng ngày có thể mang lại những lợi ích sức khỏe không ngờ tới.

