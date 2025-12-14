Mỗi ngày 3 quả táo đỏ, cơ thể sẽ thay như thế nào?

Táo đỏ là thực phẩm được nhiều người yêu thích vì chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như chất xơ, vitamin C, kali, và các hợp chất chống oxy hóa. Hơn thế nữa, những dưỡng chất có trong táo đỏ giúp chị em phụ nữ làm đẹp da và cải thiện vóc dáng.

Tăng cường hệ miễn dịch: Táo đỏ giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ung thư, và tiểu đường. Hàm lượng vitamin C cao trong táo đỏ cũng tăng cường hệ miễn dịch và giúp giảm stress, hạn chế viêm nhiễm gan.

Táo đỏ khô có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Dân gian thường truyền tai nhau rằng nếu mỗi ngày ăn 3 quả táo đỏ có thể khiến người dùng ‘trẻ mãi không già, cả đời khỏe mạnh.’

Giúp cải thiện giấc ngủ: Chiết xuất từ hạt và quả táo đỏ đã được chứng minh giúp tăng thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, táo đỏ thường được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ người mất ngủ và có rối loạn lo âu.

Giúp cải thiện sức khỏe tim và huyết áp: Táo đỏ cung cấp kali, mangan, flavonoid, triterpenoid và polysaccharide, có thể giúp cải thiện mạch máu, kiểm soát huyết áp, và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch.

Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Với hàm lượng chất xơ cao, táo đỏ có công dụng hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa bằng cách sản sinh ra nhiều các lợi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Trẻ hóa làn da: Với các hợp chất chống oxy hóa chủ yếu như flavonoid, polisaccarit và axit triterpenoid, táo đỏ giúp chị em kéo dài tuổi xuân bằng cách giữ cho làn da luôn tươi trẻ, rạng ngời. Vitamin C trong táo đỏ có khả năng thúc đẩy sản xuất collagen, một loại protein quan trọng giúp da đàn hồi và mịn màng. Điều này giúp làm giảm nếp nhăn và tăng cường sự tươi trẻ của làn da.

Những lưu ý quan trọng khi dùng táo đỏ khô

Nếu đang dùng thuốc chống động kinh thì cần tránh ăn táo đỏ.

Người bị tiểu đường nên giảm bớt sử dụng vì thậm chí làm ảnh hưởng lượng đường trong máu.

Ảnh minh họa: Internet

Không nên để táo tươi lưu trữ trong tủ lạnh để quá lâu do vậy sẽ làm giảm đủ chất, tối ưu chỉ lạm dụng rong 3-4 ngày. Để dùng dài lâu, nên phơi khô.

Không ăn quá nhiều táo đỏ 1 ngày, bởi sẽ dẫn đến chứng đầy hơi, chướng khí. Để bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng một ngày chỉ nên ăn 5-6 quả nhỏ nhỏ hoặc 2-3 quả to. Do táo đỏ chứa hàm lượng đường và các chất rất cao, ăn nhiều cơ thể không hấp thụ được hết sẽ lãng phí, hơn nữa lạm dụng táo đỏ sẽ gây hại sức khỏe của bạn.