Mỗi ngày 3 quả táo đỏ, cơ thể sẽ thay như thế nào?

Dinh dưỡng 14/12/2025 11:30

Với hương vị ngon và giá trị dinh dưỡng cao, táo đỏ đã được coi là một loại thực phẩm quý giá và được gọi là thần dược đối với sức khỏe.

Táo đỏ là thực phẩm được nhiều người yêu thích vì chứa nhiều dưỡng chất quan trọng như chất xơ, vitamin C, kali, và các hợp chất chống oxy hóa. Hơn thế nữa, những dưỡng chất có trong táo đỏ giúp chị em phụ nữ làm đẹp da và cải thiện vóc dáng.

Mỗi ngày 3 quả táo đỏ, cơ thể sẽ thay như thế nào? - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Công dụng của táo đỏ 

Táo đỏ khô có rất nhiều tác dụng tốt cho sức khỏe. Dân gian thường truyền tai nhau rằng nếu mỗi ngày ăn 3 quả táo đỏ có thể khiến người dùng ‘trẻ mãi không già, cả đời khỏe mạnh.’

Tăng cường hệ miễn dịch: Táo đỏ giúp ngăn ngừa các bệnh tim mạch, ung thư, và tiểu đường. Hàm lượng vitamin C cao trong táo đỏ cũng tăng cường hệ miễn dịch và giúp giảm stress, hạn chế viêm nhiễm gan.

Giúp cải thiện giấc ngủ: Chiết xuất từ hạt và quả táo đỏ đã được chứng minh giúp tăng thời gian ngủ và chất lượng giấc ngủ. Ngoài ra, táo đỏ thường được sử dụng trong y học cổ truyền để hỗ trợ người mất ngủ và có rối loạn lo âu.

Giúp cải thiện sức khỏe tim và huyết áp: Táo đỏ cung cấp kali, mangan, flavonoid, triterpenoid và polysaccharide, có thể giúp cải thiện mạch máu, kiểm soát huyết áp, và hỗ trợ điều trị bệnh tim mạch.

Mỗi ngày 3 quả táo đỏ, cơ thể sẽ thay như thế nào? - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Hỗ trợ hệ tiêu hóa: Với hàm lượng chất xơ cao, táo đỏ có công dụng hỗ trợ cải thiện hệ tiêu hóa bằng cách sản sinh ra nhiều các lợi khuẩn có lợi trong đường ruột.

Trẻ hóa làn da: Với các hợp chất chống oxy hóa chủ yếu như flavonoid, polisaccarit và axit triterpenoid, táo đỏ giúp chị em kéo dài tuổi xuân bằng cách giữ cho làn da luôn tươi trẻ, rạng ngời. Vitamin C trong táo đỏ có khả năng thúc đẩy sản xuất collagen, một loại protein quan trọng giúp da đàn hồi và mịn màng. Điều này giúp làm giảm nếp nhăn và tăng cường sự tươi trẻ của làn da.

Những lưu ý quan trọng khi dùng táo đỏ khô

Nếu đang dùng thuốc chống động kinh thì cần tránh ăn táo đỏ.

Người bị tiểu đường nên giảm bớt sử dụng vì thậm chí làm ảnh hưởng lượng đường trong máu.

Mỗi ngày 3 quả táo đỏ, cơ thể sẽ thay như thế nào? - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Không nên để táo tươi lưu trữ trong tủ lạnh để quá lâu do vậy sẽ làm giảm đủ chất, tối ưu chỉ lạm dụng rong 3-4 ngày. Để dùng dài lâu, nên phơi khô.

Không ăn quá nhiều táo đỏ 1 ngày, bởi sẽ dẫn đến chứng đầy hơi, chướng khí. Để bồi bổ sức khỏe, tăng sức đề kháng một ngày chỉ nên ăn 5-6 quả nhỏ nhỏ hoặc 2-3 quả to. Do táo đỏ chứa hàm lượng đường và các chất rất cao, ăn nhiều cơ thể không hấp thụ được hết sẽ lãng phí, hơn nữa lạm dụng táo đỏ sẽ gây hại sức khỏe của bạn.

Mỗi ngày uống 1 ly trà táo đỏ kỷ tử, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi bất ngờ

Mỗi ngày uống 1 ly trà táo đỏ kỷ tử, cơ thể sẽ nhận về những thay đổi bất ngờ

Trà táo đỏ kỷ tử là thức uống tốt cho sức khoẻ được nhiều người yêu thích, vậy uống trà táo đỏ kỷ tử mỗi ngày có tốt không?

Xem thêm
Từ khóa:   táo đỏ công dụng của táo đỏ dinh dưỡng

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Giá vàng hôm nay, ngày 14/12/2025: Tiếp tục tăng vọt, vàng SJC lập kỷ lục mới nhưng người mua sau một tuần vẫn bị thua lỗ

Giá vàng hôm nay, ngày 14/12/2025: Tiếp tục tăng vọt, vàng SJC lập kỷ lục mới nhưng người mua sau một tuần vẫn bị thua lỗ

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Mỗi ngày ăn một quả táo, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Mỗi ngày ăn một quả táo, cơ thể sẽ thay đổi như thế nào?

Không chỉ ngon, nấm rơm còn mang đến loạt lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết

Không chỉ ngon, nấm rơm còn mang đến loạt lợi ích bất ngờ không phải ai cũng biết

Trứng cút rất bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người sau tốt nhất không nên ăn

Trứng cút rất bổ dưỡng nhưng 3 nhóm người sau tốt nhất không nên ăn

Loại củ đang vào vụ bổ ngang nhân sâm tổ yến vì có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Loại củ đang vào vụ bổ ngang nhân sâm tổ yến vì có nhiều công dụng tuyệt vời cho sức khỏe

Loại rau 'nhà quê' giá chỉ vài nghìn ngoài chợ lại tốt cho dạ dày, giải độc gan và đẹp da

Loại rau 'nhà quê' giá chỉ vài nghìn ngoài chợ lại tốt cho dạ dày, giải độc gan và đẹp da

Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?

Công dụng tuyệt vời của đậu đỏ đối với sức khỏe, bạn đã biết chưa?