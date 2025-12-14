Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Đời sống 14/12/2025 15:16

Tiếp nhận đơn trình báo của chị H. về việc bị chồng tát, Công an xã Bản Lầu đã vào cuộc xác minh.

Theo thông tin từ báo Dân trí, ngày 14/12, Công an xã Bản Lầu (tỉnh Lào Cai) cho biết đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính với anh P.Đ.K. (SN 1988, trú tại xã Bản Lầu) về hành vi xâm hại sức khỏe thành viên gia đình.

Với vi phạm trên, anh K. bị phạt 7,5 triệu đồng.

​Trước đó, chiều 5/12, Công an xã Bản Lầu nhận được trình báo của chị H.T.H. về việc, khoảng 15h cùng ngày, chị H. bị chồng là anh P.Đ.K. đánh, tát tại nhà, nạn nhân sau đó bị bầm tím, sưng vùng mặt.

Sau khi tiếp nhận tin báo, Công an xã Bản Lầu đã làm rõ vụ việc.

Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ - Ảnh 1
P.Đ.K bị xử phạt vì đánh vợ - Ảnh: Báo Dân trí

Theo thông tin từ báo Lao Động, trưa 5/12, khi chị H. đi giúp đám cưới một hộ gia đình trong thôn. Anh P.Đ.K. gọi điện thoại nhiều lần cho vợ, nhưng do bận việc nên chị H. không biết. Sau khi vợ về nhà, K. đã bực tức và đánh, tát chị H. nhiều lần. ​

Qua sự việc trên, Công an xã Bản Lầu đề nghị nhân dân trên địa bàn xã cùng nhau lan tỏa các thông điệp về phòng chống bạo lực gia đình, góp phần giữ vững an ninh trật tự tại địa phương, xây dựng nếp sống văn minh, gia đình hạnh phúc.

