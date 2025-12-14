Tử vi nửa cuối tháng 12/2025, 3 con giáp Phúc Đức tràn đầy, được Thần Tài rót Lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết

Tâm linh - Tử vi 14/12/2025 19:00

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp Phúc Đức tràn đầy, được Thần Tài rót Lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết trong nửa cuối tháng 12/2025 này nhé!

Con giáp tuổi Mùi 

Trong nửa cuối tháng 12/2025, Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Mùi nhận được sự quan tâm và ưu ái của cấp trên. Đối phương có thể đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình. 

Tử vi nửa cuối tháng 12/2025, 3 con giáp Phúc Đức tràn đầy, được Thần Tài rót Lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, cởi mở khi tiếp xúc với những điều mới mẻ, như vậy thì bạn sẽ không còn bị bó hẹp trong những cái mình đã biết, đồng thời nhanh chóng đạt được những bước phát triển khiến nhiều người ngưỡng mộ. 

Hỏa sinh Thổ, phương diện tình cảm cũng có những bước tiến rõ rệt khi bạn đã dũng cảm đối diện với cảm xúc thực tế của mình. Hãy đối xử chân thành với người bạn yêu mến, sớm muộn gì bạn cũng sẽ được đáp lại bằng tình cảm tương tự.

Con giáp tuổi Mão 

Trong nửa cuối tháng 12/2025, tuổi Mão may mắn hơn trong công việc khi có Thiên Ấn hỗ trợ trong công việc. Bạn cảm thấy vui vẻ khi hợp tác cùng người khác và vô cùng tự tin khi bày tỏ ý kiến của bản thân trước mặt người khác. Bạn có đầu óc tổ chức tốt, dù gặp phải khó khăn gì vẫn bình tĩnh đối phó và có mục tiêu rõ ràng.

Tử vi nửa cuối tháng 12/2025, 3 con giáp Phúc Đức tràn đầy, được Thần Tài rót Lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết - Ảnh 2
Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam Hợp nên đường tài lộc của Mão vô cùng sáng ngời, buôn bán kinh doanh rất có lộc lá, hay được khách ủng hộ đều đều, có tiền về túi. Bạn có thời gian tận hưởng thành quả mà mình làm ra và biết cách dùng tiền để tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân phát triển.

Thời gian này tuổi Mão như mở cờ trong lòng vì nghe được lời khen ngọt ngào từ người khác dành cho mình. Bạn cũng sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc thăng hoa liên quan đến tình yêu hoặc tình mẫu tử trong ngày này, càng ngày bạn càng cảm thấy dễ chịu hơn.

Con giáp tuổi Thân 

Trong nửa cuối tháng 12/2025, với sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp, người tuổi Thân được quý nhân nâng đỡ vận trình công việc. Dù bản thân bạn cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn và thử thách, nhưng có thêm sự chỉ đường dẫn lối của quý nhân, bạn tiến nhanh hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian lẫn công sức hơn. 

Tử vi nửa cuối tháng 12/2025, 3 con giáp Phúc Đức tràn đầy, được Thần Tài rót Lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết - Ảnh 3
Ảnh minh họa: Internet

Mùi còn có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh nên phương diện tài lộc khá dồi dào, chủ yếu nguồn thu đến từ nghề tay trái, đặc biệt thuận lợi cho những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán. Tài khí hưng vượng, con giáp này có duyên buôn bán, được khách hàng tin tưởng, lại nhạy bén với thời cuộc nên càng dễ bề kiếm tiền. 

Tuy nhiên chuyện tình cảm lại chưa thực sự có khởi sắc. Người độc thân sốt ruột vì mãi chẳng thấy duyên lành ghé tới. Tuy tình yêu khó có thể cưỡng cầu, nhưng thái độ sống của con giáp này quyết định khá nhiều đến đường tình duyên của bạn. Hãy suy nghĩ thoáng hơn, cho mình, cũng là cho người cơ hội.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Càn khôn xoay chuyển, 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời

Tham khảo ngay bài viết dưới đây để biết 3 con giáp đón tin vui dồn dập trong tuần mới (15/12 đến 21/12/2025), vận trình trải đầy vinh quang Phú Quý, trúng số đổi đời nhé!

Xem thêm
Từ khóa:   tâm linh tử vi con giáp

TIN MỚI NHẤT

Sạt lở đất đá từ taluy dương xuống đường, 3 người bị vùi lấp

Sạt lở đất đá từ taluy dương xuống đường, 3 người bị vùi lấp

Đời sống 51 phút trước
Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp Tài Lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý, tiền tỷ về tay

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp Tài Lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý, tiền tỷ về tay

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 8 phút trước
Rùng mình cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài gần 3 mét ẩn nấp trong nhà vệ sinh

Rùng mình cảnh tượng bắt sống rắn hổ mang chúa dài gần 3 mét ẩn nấp trong nhà vệ sinh

Video 1 giờ 12 phút trước
Kinh hãi cảnh tượng người đàn ông tử vong khi lao vào cửa kính của nhà hàng

Kinh hãi cảnh tượng người đàn ông tử vong khi lao vào cửa kính của nhà hàng

Video 1 giờ 16 phút trước
Sau đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Sau đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 23 phút trước
Đang ngồi trong lớp, nữ sinh ngã gục xuống đất tử vong khiến nhiều người hoảng hốt

Đang ngồi trong lớp, nữ sinh ngã gục xuống đất tử vong khiến nhiều người hoảng hốt

Video 1 giờ 24 phút trước
Đúng 12 ngày liên tiếp tới (15/12- 26/12), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, giàu lên nhanh chóng, bùng nổ may mắn cuối năm

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (15/12- 26/12), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, giàu lên nhanh chóng, bùng nổ may mắn cuối năm

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 8 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 15 phút trước
Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội

Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội

Đời sống 2 giờ 22 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tông ô tô đỗ ven đường, 3 người tử vong thương tâm

Tông ô tô đỗ ven đường, 3 người tử vong thương tâm

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp tài lộc hanh thông, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, thu hút mọi vận tiền bạc về mình

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp Tài Lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý, tiền tỷ về tay

Từ ngày 1/11 đến 11/11 âm lịch, 3 con giáp Tài Lộc leo thang, hỷ sự ngập tràn, mọi việc thuận lợi như ý, tiền tỷ về tay

Sau đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Sau đêm nay, 3 con giáp phúc lộc sâu dày, tích góp được gia tài bạc tỷ, phủ phê tiêu xài đến cuối đời

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (15/12- 26/12), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, giàu lên nhanh chóng, bùng nổ may mắn cuối năm

Đúng 12 ngày liên tiếp tới (15/12- 26/12), 3 con giáp thời tới cản không kịp, đổi đời phút chốc, giàu lên nhanh chóng, bùng nổ may mắn cuối năm

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp sự nghiệp hanh thông như 'cá chép hóa Rồng', rung đùi hưởng lộc, tiền tài ngập lối

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng