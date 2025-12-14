Tử vi nửa cuối tháng 12/2025, 3 con giáp Phúc Đức tràn đầy, được Thần Tài rót Lộc, nguyên khí dồi dào, tiền bạc nhiều khôn xiết

Trong nửa cuối tháng 12/2025, Chính Quan nâng đỡ, người tuổi Mùi nhận được sự quan tâm và ưu ái của cấp trên. Đối phương có thể đưa cho bạn những góp ý, kiến nghị sửa đổi hoặc gợi ý hướng đi mới, giúp bạn có cái nhìn toàn diện hơn về chính bản thân mình.

Hãy luôn giữ thái độ khiêm tốn học hỏi, cởi mở khi tiếp xúc với những điều mới mẻ, như vậy thì bạn sẽ không còn bị bó hẹp trong những cái mình đã biết, đồng thời nhanh chóng đạt được những bước phát triển khiến nhiều người ngưỡng mộ.

Hỏa sinh Thổ, phương diện tình cảm cũng có những bước tiến rõ rệt khi bạn đã dũng cảm đối diện với cảm xúc thực tế của mình. Hãy đối xử chân thành với người bạn yêu mến, sớm muộn gì bạn cũng sẽ được đáp lại bằng tình cảm tương tự.

Con giáp tuổi Mão

Trong nửa cuối tháng 12/2025, tuổi Mão may mắn hơn trong công việc khi có Thiên Ấn hỗ trợ trong công việc. Bạn cảm thấy vui vẻ khi hợp tác cùng người khác và vô cùng tự tin khi bày tỏ ý kiến của bản thân trước mặt người khác. Bạn có đầu óc tổ chức tốt, dù gặp phải khó khăn gì vẫn bình tĩnh đối phó và có mục tiêu rõ ràng.

Ảnh minh họa: Internet

Nhờ Tam Hợp nên đường tài lộc của Mão vô cùng sáng ngời, buôn bán kinh doanh rất có lộc lá, hay được khách ủng hộ đều đều, có tiền về túi. Bạn có thời gian tận hưởng thành quả mà mình làm ra và biết cách dùng tiền để tạo điều kiện thuận lợi cho bản thân phát triển.



Thời gian này tuổi Mão như mở cờ trong lòng vì nghe được lời khen ngọt ngào từ người khác dành cho mình. Bạn cũng sẽ trải qua những cung bậc cảm xúc thăng hoa liên quan đến tình yêu hoặc tình mẫu tử trong ngày này, càng ngày bạn càng cảm thấy dễ chịu hơn.

Con giáp tuổi Thân

Trong nửa cuối tháng 12/2025, với sự xuất hiện của cục diện Tam Hợp, người tuổi Thân được quý nhân nâng đỡ vận trình công việc. Dù bản thân bạn cũng có đủ bản lĩnh để vượt qua những khó khăn và thử thách, nhưng có thêm sự chỉ đường dẫn lối của quý nhân, bạn tiến nhanh hơn và tiết kiệm được nhiều thời gian lẫn công sức hơn.

Ảnh minh họa: Internet

Mùi còn có tài tinh Thực Thần chiếu mệnh nên phương diện tài lộc khá dồi dào, chủ yếu nguồn thu đến từ nghề tay trái, đặc biệt thuận lợi cho những người làm nghề tự do hay kinh doanh buôn bán. Tài khí hưng vượng, con giáp này có duyên buôn bán, được khách hàng tin tưởng, lại nhạy bén với thời cuộc nên càng dễ bề kiếm tiền.

Tuy nhiên chuyện tình cảm lại chưa thực sự có khởi sắc. Người độc thân sốt ruột vì mãi chẳng thấy duyên lành ghé tới. Tuy tình yêu khó có thể cưỡng cầu, nhưng thái độ sống của con giáp này quyết định khá nhiều đến đường tình duyên của bạn. Hãy suy nghĩ thoáng hơn, cho mình, cũng là cho người cơ hội.

Thông tin trong bài viết chỉ mang tính chất tham khảo!