Đang chơi trước nhà, khỉ hoang tấn công rách mặt bé gái 7 tuổi

Đời sống 14/12/2025 15:46

Người nhà lập tức đưa nạn nhân đến trạm y tế sơ cứu và chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, hôm 13/12.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 14/12, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa tiếp nhận và xử lý vết thương cho bệnh nhi bị khỉ tấn công.

Trước đó, cháu L.Q.N (SN 2018, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng nhiều vết thương phức tạp vùng mặt và đầu.

Đang chơi trước nhà, khỉ hoang tấn công rách mặt bé gái 7 tuổi - Ảnh 1
Vết thương trên khuôn mặt bé gái do khỉ cắn - Ảnh: VNExpress

Dựa vào lời kể của người nhà, khi cháu N đang chơi ở sân nhà thì bất ngờ bị một con khỉ hoang lao tới cắn và tấn công. Sau sơ cứu tại Trạm y tế, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình. Bác sĩ ghi nhận vết thương vùng má phải với diện khuyết da khoảng 2x3cm, bờ nham nhở, bầm tím; da đầu vùng chẩm có nhiều vết rách gây chảy máu.

Bệnh nhi được hội chẩn và phẫu thuật xử lý vết thương vùng mặt, dùng kháng sinh, kháng viêm, giảm đau và được chỉ định tiêm vắc xin uốn ván và phòng bệnh dại theo phác đồ.

Theo thông tin từ VnExpress, người dân địa phương cho biết, con vật tấn công bé gái là khỉ hoang sống tại khu vực núi đá gần đó, thường xuyên xuống khu dân cư tìm thức ăn. Trước vụ việc này, con khỉ trên đã tấn công khiến 4 người khác bị thương.

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Video từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc một tay vợt pickleball ngã tử vong sau khi trèo qua lan can an toàn tại một trung tâm thể thao ở Malaysia.

Xem thêm
Từ khóa:   khỉ hoang tin moi khỉ tấn công

TIN MỚI NHẤT

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 18 phút trước
Đúng 3 ngày 15, 16 và 17/11, 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp dữ hóa lành, tài lộc ùa đến cửa, tình tiền đỏ thắm, trăm bề suôn sẻ

Đúng 3 ngày 15, 16 và 17/11, 3 con giáp ăn nên làm ra, gặp dữ hóa lành, tài lộc ùa đến cửa, tình tiền đỏ thắm, trăm bề suôn sẻ

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 26 phút trước
Thông tin MỚI về bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng

Thông tin MỚI về bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng

Đời sống 1 giờ 27 phút trước
Vừa ra tù, thanh niên đi trộm ô tô để chở bạn gái

Vừa ra tù, thanh niên đi trộm ô tô để chở bạn gái

Đời sống 1 giờ 31 phút trước
Đang chơi trước nhà, khỉ hoang tấn công rách mặt bé gái 7 tuổi

Đang chơi trước nhà, khỉ hoang tấn công rách mặt bé gái 7 tuổi

Đời sống 1 giờ 40 phút trước
'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não

'Đệ nhất mỹ nhân cổ trang' từng đóng Tây du ký qua đời do bệnh u não

Sao quốc tế 1 giờ 55 phút trước
Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Thế giới 2 giờ 5 phút trước
Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Đời sống 2 giờ 9 phút trước
Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp ôm trọn 300 tỷ, tình tiền phơi phới, vạn sự như ý, có số hưởng lộc, may mắn Phú Quý ngất trời

Bước qua tháng 11 âm lịch, 3 con giáp ôm trọn 300 tỷ, tình tiền phơi phới, vạn sự như ý, có số hưởng lộc, may mắn Phú Quý ngất trời

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 26 phút trước
Mừng 3 con giáp hoan hỷ số đỏ trong 10 ngày tới, may mắn tứ phương tám hướng tìm đến nhà, đổi đời ngoạn mục, tiền vàng chất đầy trong tủ

Mừng 3 con giáp hoan hỷ số đỏ trong 10 ngày tới, may mắn tứ phương tám hướng tìm đến nhà, đổi đời ngoạn mục, tiền vàng chất đầy trong tủ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 26 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tông ô tô đỗ ven đường, 3 người tử vong thương tâm

Tông ô tô đỗ ven đường, 3 người tử vong thương tâm

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội

Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội

Thông tin MỚI về bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng

Thông tin MỚI về bảo mẫu hành hạ trẻ gây phẫn nộ ở Đà Nẵng

Vừa ra tù, thanh niên đi trộm ô tô để chở bạn gái

Vừa ra tù, thanh niên đi trộm ô tô để chở bạn gái

Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Chồng bị phạt 7,5 triệu đồng vì đánh vợ

Cháy lớn tại công ty giày da ở Hải Phòng, khói đen cuồn cuộn bốc cao

Cháy lớn tại công ty giày da ở Hải Phòng, khói đen cuồn cuộn bốc cao

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng

Gần 30 người nhập viện nghi ngộ độc sau khi ăn bánh mì, có ca diễn tiến nặng