Người nhà lập tức đưa nạn nhân đến trạm y tế sơ cứu và chuyển tuyến lên Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình, hôm 13/12.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 14/12, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình (tỉnh Quảng Trị) cho biết, vừa tiếp nhận và xử lý vết thương cho bệnh nhi bị khỉ tấn công.

Trước đó, cháu L.Q.N (SN 2018, trú phường Ba Đồn, tỉnh Quảng Trị) nhập viện trong tình trạng nhiều vết thương phức tạp vùng mặt và đầu.

Vết thương trên khuôn mặt bé gái do khỉ cắn - Ảnh: VNExpress

Dựa vào lời kể của người nhà, khi cháu N đang chơi ở sân nhà thì bất ngờ bị một con khỉ hoang lao tới cắn và tấn công. Sau sơ cứu tại Trạm y tế, bệnh nhi được chuyển đến Khoa Ngoại - Gây mê hồi sức, Bệnh viện Hữu Nghị Quảng Bình. Bác sĩ ghi nhận vết thương vùng má phải với diện khuyết da khoảng 2x3cm, bờ nham nhở, bầm tím; da đầu vùng chẩm có nhiều vết rách gây chảy máu.

Bệnh nhi được hội chẩn và phẫu thuật xử lý vết thương vùng mặt, dùng kháng sinh, kháng viêm, giảm đau và được chỉ định tiêm vắc xin uốn ván và phòng bệnh dại theo phác đồ.

Theo thông tin từ VnExpress, người dân địa phương cho biết, con vật tấn công bé gái là khỉ hoang sống tại khu vực núi đá gần đó, thường xuyên xuống khu dân cư tìm thức ăn. Trước vụ việc này, con khỉ trên đã tấn công khiến 4 người khác bị thương.

