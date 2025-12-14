Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Thế giới 14/12/2025 15:20

Video từ camera an ninh ghi lại khoảnh khắc một tay vợt pickleball ngã tử vong sau khi trèo qua lan can an toàn tại một trung tâm thể thao ở Malaysia.

Theo thông tin từ Tri thức ZNews, dẫn tin từ  Newsflare, một vụ tai nạn thương tâm xảy ra tại Kuala Lumpur (Malaysia), khi một người đàn ông bất ngờ rơi từ sân pickleball trên tầng ba xuống đất trong lúc đang chơi bóng, dẫn đến tử vong.

Theo đoạn video đang lan truyền, nạn nhân (chưa được công bố danh tính) đã trèo qua lan can an toàn để cố gắng nhặt lại quả bóng. Lúc bấy giờ, người này nhảy lên phần lưới che khoảng trống giữa các tầng, nhưng tấm lưới bất ngờ rách vì sức nặng khiến anh rơi xuống đất. Những người chứng kiến không khỏi bàng hoàng trước sự việc. Nhiều người lập tức chạy xuống tầng trệt, nơi nạn nhân được phát hiện đã tử vong.

Vụ việc được cho là xảy ra tại sân bóng thuộc Playa Racquet Club ở Kuala Lumpur. Nơi này được giới thiệu là không gian thể thao - giải trí với các buổi chơi pickleball “thoải mái và vui vẻ trên sân thượng”. Từ sân, người chơi có thể nhìn ra toàn cảnh đường chân trời của thành phố.

Nơi đây có quầy bar, quán cà phê, khu thư giãn, ba sân ngoài trời và một sân trong nhà. Trong thông báo sau sự việc, đại diện câu lạc bộ cho biết: “Chúng tôi vô cùng đau buồn trước sự cố bi thảm xảy ra tại câu lạc bộ, dẫn đến việc mất đi một sinh mạng.

Ở thời điểm này, chúng tôi mong nhận được sự thấu hiểu và cảm thông của công chúng, đồng thời tôn trọng quyền riêng tư của gia đình và những người bị ảnh hưởng. Chúng tôi cũng đề nghị mọi người không suy đoán khi các cơ quan chức năng đang tiến hành điều tra”.

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ - Ảnh 1
Toàn cảnh vụ ngã từ sân pickleball xuống được camera giám sát an ninh ghi lại - Ảnh: Newsflare

 

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Mohamad Lazim Ismail - Trưởng công an quận Wangsa Maju - cho biết, vụ việc đã được xếp vào dạng “tử vong đột ngột”. Nhà chức trách nhận được tin báo vào khoảng 21h43 trong ngày 2/12.

“Người tử nạn đang chơi pickleball ở tầng ba, sau đó trèo qua hàng rào của sân để nhặt bóng và không may rơi xuống tầng dưới”, ông Ismail xác nhận.

Đây không phải là trường hợp tử vong đầu tiên xảy ra trên sân pickleball. Trên thế giới từng ghi nhận một số tai nạn thương tâm trong quá trình chơi pickleball, khiến dư luận không khỏi lo ngại về vấn đề an toàn khi bộ môn này ngày càng phổ biến và được tổ chức tại nhiều không gian đặc thù.

Tại Việt Nam, hồi tháng 4 vừa qua cũng ghi nhận trường hợp một người chơi pickleball trên du thuyền bị ngã xuống nước tử vong. Theo đó, sân đấu được bố trí khá bài bản với đầy đủ đường kẻ, lưới thi đấu và khu vực cổ vũ xung quanh.

Tuy nhiên, trong một pha cứu bóng,người đàn ông bất ngờ trượt chân và rơi từ boong tàu xuống biển. Sự việc khiến nhiều người theo dõi không khỏi thót tim, đồng thời dấy lên lo ngại về mức độ an toàn của việc tổ chức các hoạt động thể thao trên tàu du lịch đang di chuyển giữa biển.

