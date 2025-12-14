Sạt lở đất đá từ taluy dương xuống đường, 3 người bị vùi lấp

Đời sống 14/12/2025 18:16

Chiều 14/12, lực lượng chức năng xã Mai Châu và tỉnh Phú Thọ đang tập trung tìm kiếm, cứu nạn hai nạn nhân bị vùi lấp trong vụ sạt lở taluy dương trên quốc lộ 6 đoạn qua địa bàn.

Theo thông tin từ VietNamNet, chiều 14/12, ông Hà Trung Thảo, Chủ tịch UBND xã Mai Châu cho biết, khoảng 15h cùng ngày, khối lượng lớn đất đá từ sườn núi sạt lở xuống Quốc lộ 6, khiến tuyến đường qua địa bàn xã bị chia cắt.

Tại hiện trường, hàng nghìn mét khối đất đá phủ kín mặt đường, chắn ngang Quốc lộ 6.

Sạt lở đất đá từ taluy dương xuống đường, 3 người bị vùi lấp - Ảnh 1
Hiện trường vụ sạt lở - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ báo Dân trí, ông Hà Trung Thảo, Chủ tịch UBND xã Mai Châu, tỉnh Phú thọ cho biết, khoảng 14h45 cùng ngày tại km 124+300, trên quốc lộ 6, thuộc địa bàn xã, xảy ra vụ sạt lở nghiêm trọng. Một khối lượng lớn đất đá lớn từ taluy dương bất ngờ đổ ập xuống đường vùi lấp một người đi xe máy.

Nhận được tin báo, lực lượng chức năng xã Mai Châu phối hợp với đơn vị quản lý đường bộ, công an địa phương tập trung đảm bảo an toàn giao thông, giải phóng mặt bằng sạt lở.

Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH Công an tỉnh Phú Thọ đã có mặt, đang tập trung tìm kiếm, cứu nạn các nạn nhân.

Theo Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai (Bộ Nông nghiệp và Môi trường), vụ việc sạt lở đất, đá làm 3 người bị vùi lấp, trong đó có 2 công nhân thuộc Công ty Quản lý đường bộ 2 đang làm nhiệm vụ sơn kẻ đường và một người dân đi xe máy qua đường, chưa xác định danh tính.

Sạt lở đất đá từ taluy dương xuống đường, 3 người bị vùi lấp - Ảnh 2
Chiếc xe máy bị đất đá sạt lở vùi lấp - Ảnh: Báo Dân trí

Cục Quản lý đê điều và Phòng chống thiên tai cho biết thêm, địa phương huy động 30 dân quân, 30 công an xã cùng lực lượng cảnh sát PCCC Công an tỉnh Phú Thọ tổ chức tìm kiếm cứu nạn.

Hiện giao thông qua khu vực sạt lở bị chia cắt, các phương tiện chưa thể lưu thông.

Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội

Cháy nhà 3 tầng ở Quy Nhơn: Khói đen cuồn cuộn kèm tiếng nổ dữ dội

Căn nhà 3 tầng ở trung tâm Quy Nhơn bốc cháy, thiêu rụi nhiều tài sản. Nguyên nhân vụ cháy nghi do chập điện.

Xem thêm
Sạt lở đất đá 2 xe máy bị vùi lấp

