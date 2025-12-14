Mừng thầm vì thấy vợ yêu thương con riêng của mình nhưng khi chạm vào người con, tôi mới vỡ lẽ' về 'bí mật' cô ấy giấu

Tâm sự 14/12/2025 23:10

Tôi thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng đúng lúc vợ chuẩn bị cởi đồ ra cho con thì điện thoại của vợ reo lên, là bên nhà cô ấy gọi tới. Thấy mẹ vợ muốn nói chuyện với vợ, tôi liền đi vào tắm cho con.

Tôi từng có một đời vợ, kết thúc đau đớn khi tôi phát hiện vợ ngoại tình. Tôi nhận nuôi con gái. Ban đầu tôi nghĩ đợi khi con gái tới tuổi trưởng thành thì tôi sẽ tái giá. Nhưng thân gà trống nuôi con, tôi thấy có lỗi với con gái nên quyết định đi thêm bước nữa để cho con có mẹ kế chăm sóc.

Người vợ thứ hai của tôi tên My, hiền lành và thích con nít. Khi thấy con gái dần thích My, tôi liền rước cô ấy về làm vợ. Từ ngày kết hôn đến nay đã 6 tháng, cả ba người chúng tôi vẫn sống hòa hợp với nhau. Vợ tôi giỏi vun vén gia đình, thương con chiều chồng. Với con riêng của chồng, cô ấy cũng đối xử dịu dàng, thấu hiểu.

Một hôm tôi đi làm về thì thấy vợ đang chuẩn bị tắm cho con gái. Từ ngày về ở với nhau, vợ tôi thường muốn tắm cho con gái, cô ấy nói muốn gần gũi với con hơn. Cô ấy còn nói con gái tôi cũng đã 5 tuổi, tôi là đàn ông thì không nên tắm cho con nữa. Tôi thấy vậy cũng chẳng ý kiến gì. Nhưng đúng lúc vợ chuẩn bị cởi đồ ra cho con thì điện thoại của vợ reo lên, là bên nhà cô ấy gọi tới. Thấy mẹ vợ muốn nói chuyện với vợ, tôi liền đi vào tắm cho con.

Mừng thầm vì thấy vợ yêu thương con riêng của mình nhưng khi chạm vào người con, tôi mới vỡ lẽ' về 'bí mật' cô ấy giấu - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

Khi tôi chạm vào người chuẩn bị cởi đồ ra cho con thì cơ thể con bất giác run lên. Tôi hỏi con bị làm sao thì con không dám trả lời, chỉ cúi gằm mặt xuống. Tới khi tôi cởi áo của con ra, thấy những vết tích trên lưng của con thì chết lặng đau đớn. Trên tấm lưng trắng trẻo của con in những vết hằn đỏ vì bị đánh.

Nhưng con tôi nhất quyết không chịu nói, tôi phải nặng nhẹ một lúc con bé mới chịu nói thật. Người đánh con gái tôi không ai khác chính là vợ của tôi. Cô ấy cấm con gái tôi không được nói với bố, nếu không cô ấy sẽ càng ra tay nặng hơn. Tôi nghe thế mà nghẹn lời vì tức giận.

Tôi biết con nít thì đứa nào cũng có lúc nghịch ngợm, nhưng tôi chưa bao giờ đánh con thì sao vợ tôi có thể? Khi tôi nghe My nói lý do vì sao đánh con thì tôi càng tức giận. Chỉ vì con bé gọi điện cho mẹ lâu hơn thường ngày! Tôi thật sự không thể chấp nhận chuyện này.

My khóc lóc xin tôi tha thứ, cô ấy nói vì sợ chồng còn dây dưa với vợ cũ nên tức giận ghen tuông. Cô ấy thề với tôi sẽ không bao giờ đánh con nữa. Tôi khó nghĩ lắm, tôi cưới vợ là muốn cho con một gia đình, giờ con lại bị tổn thương tôi xót xa quá. Giờ chẳng lẽ tôi lại ly hôn vợ?

Đêm tân hôn 'cao trào', vợ chồng tôi 'chết sững' khi nghe 'tiếng động lạ' trong tủ và 'thứ' đổ ập ra khiến chúng tôi 'hoảng hồn'

Đêm tân hôn 'cao trào', vợ chồng tôi 'chết sững' khi nghe 'tiếng động lạ' trong tủ và 'thứ' đổ ập ra khiến chúng tôi 'hoảng hồn'

Cuộc sống làm dâu của tôi bắt đầu cũng không dễ dàng gì. Ngay từ ngày cưới, tôi đã thấy mẹ chồng mặt mày khó chịu nhìn tôi. Nhưng tôi cứ kệ, tôi lấy chồng chứ không phải lấy mẹ chồng. Đến đêm tân hôn, tôi và chồng hào hứng lắm.

Xem thêm
Từ khóa:   tâm sự tâm sự gia đình tâm sự hôn nhân

TIN MỚI NHẤT

Ly hôn 3 năm, tôi đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên 'bàn thờ' khiến tôi 'chết sững'

Ly hôn 3 năm, tôi đến thăm con thì thằng bé hét thất thanh bỏ chạy, vợ cũ cười lạnh chỉ tay lên 'bàn thờ' khiến tôi 'chết sững'

Tâm sự 43 phút trước
Đồng ý ly hôn, để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau, tôi 'bàng hoàng' khi bắt gặp dáng vẻ của vợ mới vỡ lẽ

Đồng ý ly hôn, để lại hết tài sản cho vợ con, 1 năm sau, tôi 'bàng hoàng' khi bắt gặp dáng vẻ của vợ mới vỡ lẽ

Tâm sự 46 phút trước
Mừng thầm vì thấy vợ yêu thương con riêng của mình nhưng khi chạm vào người con, tôi mới vỡ lẽ' về 'bí mật' cô ấy giấu

Mừng thầm vì thấy vợ yêu thương con riêng của mình nhưng khi chạm vào người con, tôi mới vỡ lẽ' về 'bí mật' cô ấy giấu

Tâm sự 50 phút trước
Đêm tân hôn 'cao trào', vợ chồng tôi 'chết sững' khi nghe 'tiếng động lạ' trong tủ và 'thứ' đổ ập ra khiến chúng tôi 'hoảng hồn'

Đêm tân hôn 'cao trào', vợ chồng tôi 'chết sững' khi nghe 'tiếng động lạ' trong tủ và 'thứ' đổ ập ra khiến chúng tôi 'hoảng hồn'

Tâm sự 57 phút trước
Người đàn ông bị bắt cóc trước cửa nhà không ngờ được 2 chú chó lao tới giải cứu

Người đàn ông bị bắt cóc trước cửa nhà không ngờ được 2 chú chó lao tới giải cứu

Video 3 giờ 6 phút trước
Sau ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Sau ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, Thần Tài ưu ái, ăn lộc tổ tiên, 3 con giáp khai thông vận mệnh, sự nghiệp làm ăn phát đạt, tiền tài rủng rỉnh

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 11 phút trước
Khi nhìn xuống kênh nước, người phụ nữ bất ngờ phát hiện một đàn cá khổng lồ đang di chuyển

Khi nhìn xuống kênh nước, người phụ nữ bất ngờ phát hiện một đàn cá khổng lồ đang di chuyển

Video 3 giờ 12 phút trước
Kinh hoàng loài chim khổng lồ nuốt chửng rắn trong tích tắc khiến người xem kinh ngạc

Kinh hoàng loài chim khổng lồ nuốt chửng rắn trong tích tắc khiến người xem kinh ngạc

Video 3 giờ 17 phút trước
Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (15/12/2025), 3 con giáp đã giàu còn may, Tài Lộc Vượng Phát phơi phới, gánh vàng gánh bạc về nhà

Giờ VÀNG đã điểm, 00h00 đêm nay (15/12/2025), 3 con giáp đã giàu còn may, Tài Lộc Vượng Phát phơi phới, gánh vàng gánh bạc về nhà

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 1 phút trước
Trúng số độc đắc đúng ngày 15/12/2025, 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Trúng số độc đắc đúng ngày 15/12/2025, 3 con giáp được Thần Tài độ mệnh, Quý Nhân bám gót, tiền về như thác đổ, giàu sang phú quý hơn người

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 16 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Tử vi thứ Hai 15/12/2025 của 12 con giáp: Dần - Mùi tài lộc đầy nhà, kiếm tiền mệt nghỉ, Tý - Thân tình tiền luẩn quẩn, công việc trắc trở không ngừng

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Chơi pickleball ở sân thượng, người đàn ông rơi lầu tử vong tại chỗ

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

Kể từ ngày mai, thứ Hai 15/12/2025, 3 con giáp phước lộc vô biên, kiếm tiền nhiều không ngờ, cuộc sống ấm no khó ai bằng

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Đêm tân hôn 'cao trào', vợ chồng tôi 'chết sững' khi nghe 'tiếng động lạ' trong tủ và 'thứ' đổ ập ra khiến chúng tôi 'hoảng hồn'

Đêm tân hôn 'cao trào', vợ chồng tôi 'chết sững' khi nghe 'tiếng động lạ' trong tủ và 'thứ' đổ ập ra khiến chúng tôi 'hoảng hồn'

Lần đầu về nhà người yêu, thấy mẹ anh lao đến 'quỳ lạy', tôi điếng người toát mồ hôi vì bí mật đằng sau 'hành động' ấy

Lần đầu về nhà người yêu, thấy mẹ anh lao đến 'quỳ lạy', tôi điếng người toát mồ hôi vì bí mật đằng sau 'hành động' ấy

Sau 3 ngày vợ mất, tủ lạnh phát ra mùi lạ, tôi 'choáng váng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của vợ khiến tôi 'quỵ ngã' khóc lóc

Sau 3 ngày vợ mất, tủ lạnh phát ra mùi lạ, tôi 'choáng váng' phát hiện 'bí mật kinh hoàng' của vợ khiến tôi 'quỵ ngã' khóc lóc

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn 'gửi tôi 3 tỷ', lý do đằng sau món quà bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng khó nghĩ

Bị bệnh nặng khó qua khỏi, anh rể muốn 'gửi tôi 3 tỷ', lý do đằng sau món quà bất ngờ khiến tôi ngỡ ngàng khó nghĩ

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ, tôi hủy hôn ngay tức thì khi phát hiện bí mật của chồng sắp cưới

Đêm trước ngày tái hôn, chồng cũ bất ngờ dúi vào tay tôi 2 thứ, tôi hủy hôn ngay tức thì khi phát hiện bí mật của chồng sắp cưới

Cắn răng lấy chồng 'u50 lắm tiền', sau đêm tân hôn, tôi 'sốc ngất' khi thấy 2 'món quà đặc biệt' anh tặng và muốn bỏ trốn

Cắn răng lấy chồng 'u50 lắm tiền', sau đêm tân hôn, tôi 'sốc ngất' khi thấy 2 'món quà đặc biệt' anh tặng và muốn bỏ trốn