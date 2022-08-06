3 lý do nhà phố, shophouse luôn giới đầu tư bất động sản được ưu ái

Thị trường 06/08/2022 15:59

Nhà phố, shophouse nhu cầu ở và kinh doanh ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi quá lâu, hạn chế việc phát sinh chi phí.

Có thể kể đến là thời gian. Nhà phố, shophouse nhu cầu ở và kinh doanh ngay lập tức mà không cần phải chờ đợi quá lâu, hạn chế việc phát sinh chi phí.

Ngoài việc có thể dọn vào ở ngay, loại hình bất động sản (BĐS) này còn giúp các nhà đầu tư không bị đọng vốn lâu, nhanh chóng sinh lời - một điều vô cùng cần thiết trong giai đoạn hiện nay, khi người mua cần chắc chắn về dòng tiền.

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Lý do thứ hai: Do nằm trong quy hoạch chung của dự án, nhà phố liền kề được hưởng lợi từ các hạng mục tiện ích và cơ sở hạ tầng chung. Cư dân nơi này ít khi phải đối mặt với các vấn đề liên quan tới cơ sở hạ tầng như điện, nước... Hơn thế nữa, nhà phố sẽ "phô diễn" chất lượng công trình một cách rõ ràng, nhà đầu tư sẽ không sợ cảnh những sản phẩm chỉ "long lanh" trên bản vẽ.

Quan trọng hơn cả, đối với nhà phố, người mua sẽ có thể nhìn thấy tổng quan quy hoạch của dự án có hoàn chỉnh, hợp lý, hệ thống tiện ích khu vực xung quanh có đa dạng, phong phú để phục vụ cuộc sống của người dân hay không.

3 lý do nhà phố, shophouse luôn giới đầu tư bất động sản được ưu ái - Ảnh 2

Lý do thứ ba: Trước những đòi hỏi cao của nhu cầu sống con người hiện nay, nhất là sau đại dịch, đây chính là một trong những yếu tố hàng đầu quyết định tiềm năng sinh lời mà nhà đầu tư cần tính đến.

Tuy nhiên, việc đầu tư vào nhà phố vẫn có vài điểm trừ nhất định. Do không thể giám sát và theo dõi quá trình xây dựng, gia chủ không thể chọn và kiểm soát nguồn vật tư và chất lượng công trình. Người mua ít kinh nghiệm trong việc đánh giá chất lượng công trình sẽ dễ dàng “mắc cạn”, nhất là khi chọn lựa những dự án có quy mô nhỏ với giá thành thấp.

Tham khảo, tìm hiểu kỹ trước khi đưa ra quyết định là điều duy nhất giúp người mua khắc phục những nhược điểm này. Việc chọn lựa chủ đầu tư, nhà phát triển dự án uy tín sẽ giúp cư dân tương lai tránh được những rắc rối về hạ tầng, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống trong tương lai.

 3 lý do nhà phố, shophouse luôn giới đầu tư bất động sản được ưu ái - Ảnh 3

Meyhomes Capital Crystal City với quy mô hơn 52ha được lấy cảm hứng từ những quận đổi mới, sáng tạo trên thế giới, hứa hẹn sẽ là điểm dừng chân lý tưởng cho cộng đồng tri thức đa quốc gia. 

Meyhomes Capital Crystal City gồm 3 phân khu chính, đa dạng các loại hình sản phẩm liền kề, shophouse, biệt thự. Dự án có vị trí chiến lược tại cửa ngõ đại đô thị, thừa hưởng giao thương sôi động từ 3 tuyến đường huyết mạch của dự án và địa phương: Đại lộ trung tâm An Thới rộng 36m, đường Hoàng Hôn rộng 30m, Đại lộ DT975 rộng 62m.

Meyhomes Crystal City sở hữu mật độ phủ xanh lớn, mật độ xây dựng thấp nhất dự án chỉ 35% với hệ thống cây, hồ nước và vườn thảo dược. Hai công viên lớn Center Park và Lakeside Park 78 Tiểu công viên nội khu bố trí các tiện ích đời sống: Khu vui chơi trẻ em, khu tập thể dục ngoài trời…

Điểm nhấn kiến trúc tại Crystal City là hơn 50% shophouse sở hữu 2 mặt tiền kinh doanh rộng thoáng, toàn bộ tầng 1 của ngôi nhà đều được ốp đá grannit cao cấp; vòng lặp giao thương độc đáo được thiết kế bởi Darkhorse giúp di chuyển tuần hoàn, kết nối Nam đảo; lối thiết kế nổi bật tạo điều kiện để tương tác nhiều chiều và kinh doanh thuận lợi với quy hoạch vàng: Không hẻm nhỏ; không ngõ cụt; không đường một chiều… tạo không gian thuận lợi cho mọi hoạt động kinh doanh.

Meyhomes Crystal City nằm trong 6% quỹ đất đô thị sẽ làm gia tăng giá trị thương mại BĐS, đây không chỉ là BĐS thông thường mà còn là tài sản có tính kế thừa lâu dài.

Chương trình ưu đãi cho khách hàng đặt mua trong tháng 7/2022 dự án Meyhomes Crystal City

- Khách hàng giao dịch thành công sẽ được hưởng chương trình ưu đãi sau:

+ Từ ngày 01/07 - 10/07/2022: Chiết khấu 2% giá bán.

+ Từ ngày 11/07 - 20/07/2022: Chiết khấu 1.5% giá bán.

+ Từ ngày 21/07 - 31/07/2022: Chiết khấu 1% giá bán.

- Chiết khấu 8% đối với Khách hàng không vay.

- Chiết khấu Khách hàng thân thiết: 1%

- Miễn phí dịch vụ Quản lý 2 năm đầu tiên (Tính từ ngày nhận bàn giao nhà ở)

- Khách hàng được tặng 01 Bộ sản phẩm Tân Á Đại Thành trị giá 250tr

- Gói hỗ trợ tài chính từ Ngân hàng:

+ Mức vay tối đa: 70%

+ Ân hạn không gốc không lãi 24 tháng. Miễn phí trả nợ trước hạn.

HOTLINE:
0909.750.307

LIÊN HỆ TƯ VẤN:
HCM: 27 đường A4, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh

https://meyhomes.phunuvagiadinh.vn/

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Từ khóa:   BĐS Phú Quốc thị trường BĐS Phú Quốc shophouse

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