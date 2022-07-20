24 vườn treo mang đến ngôi nhà trong mơ cho cư dân LUMIÈRE Boulevard

Thị trường 20/07/2022 17:33

Căn hộ tại LUMIÈRE Boulevard đem lại cho cư dân đa dạng lựa chọn, tự do sáng tạo không gian sống ưng ý cho gia đình.

LUMIÈRE Boulevard mang đến những căn hộ có kiến trúc xanh độc đáo nằm ẩn mình giữa miền xanh thiên nhiên rộng lớn. Đó là công viên 36ha hàng đầu Đông Nam Á với hồ điều hòa rộng lớn, cảnh quan xanh đa dạng tạo thành một “vành đai xanh” ôm trọn dự án. Bên trong nội khu LUMIÈRE Boulevard là 17.000m2 không gian xanh, kết hợp cùng 24 khu vườn thẳng đứng chạy dọc các tòa căn hộ với ước tính tạo ra khoảng 125 triệu lít khí oxy mỗi năm cho cư dân sống khỏe mạnh suốt 365 ngày.

Hơn hết, tầm nhìn bao quát toàn bộ không gian xanh rộng lớn với kênh Bà Dì, sông Tắc và sông Đồng Nai bao quanh khi nhìn từ căn hộ LUMIÈRE Boulevard sẽ là “phương thuốc” đặc trị tốt nhất cho cư dân giải tỏa căng thẳng, áp lực mỗi ngày. Cùng với đó là hệ sinh thái “all in one” của Vingroup tại Đại đô thị Vinhomes Grand Park sẽ đáp ứng mọi nhu cầu cấp thiết của cư dân trong vòng 5 phút mà không phải đi đâu xa.

Đặc biệt, tiêu chuẩn bàn giao linh hoạt theo từng tòa căn hộ tại LUMIÈRE Boulevard đem lại cho cư dân đa dạng lựa chọn, tự do sáng tạo không gian sống ưng ý cho gia đình.

Hồ bơi rộng lớn cho cư dân nhiều lựa chọn trải nghiệm

24 vườn treo mang đến ngôi nhà trong mơ cho cư dân LUMIÈRE Boulevard - Ảnh 1

Với phương châm lấy con người làm trung tâm, mọi tiện ích ở LUMIÈRE Boulevard đều hướng tới chăm sóc sức khỏe toàn diện cho cộng đồng cư dân. Cụ thể, hồ bơi phi thuyền tại LUMIÈRE Boulevard được ứng dụng công nghệ điện phân muối hiện đại hàng đầu thế giới để xử lí nước. Đây là công nghệ đòi hỏi đầu tư lớn và chỉ xuất hiện tại các hồ bơi “tiêu chuẩn VIP” ở những resort nổi tiếng thế giới. Nhờ đó, nước trong hồ luôn đảm bảo an toàn với mọi loại da, đặc biệt là da em bé.

Thực tế, bên cạnh hệ thống hồ bơi, hàng chục tiện ích tại LUMIÈRE Boulevard cũng theo xu hướng đặt sức khỏe của cư dân lên trên hết. Minh chứng là khu thể thao ngoài trời, khu gym trong nhà hay trung tâm thể thao thực tế ảo chính là không gian Masterise Homes ưu ái cho cư dân tập luyện hằng ngày. Các “cư dân nhí” cũng được thoải mái nô đùa tại sân chơi trẻ em, thác nước cảnh quan, khu thả diều hay tìm hiểu hay phát triển nhận thức về tự nhiên tại khu vườn kỳ diệu & cung đường khám phá, vườn thảo mộc & vườn thực vật,…

Hệ thống lounge dưới nước cho trải nghiệm resort 5 sao

24 vườn treo mang đến ngôi nhà trong mơ cho cư dân LUMIÈRE Boulevard - Ảnh 2

Vượt trên cả quy chuẩn về kích thước, hồ bơi phi thuyền tại LUMIÈRE Boulevard mang đến đa tầng trải nghiệm dành cho mọi lứa tuổi. Ngoài hồ bơi dành cho người lớn, tại đây còn có hồ bơi dành cho trẻ em, hồ bơi sục cho bé, hồ Jacuzzi massage thủy liệu thường chỉ xuất hiện ở các resort hạng sang. Cùng với đó là các tiện ích đi kèm như: ghế nằm thư giãn dưới nước, khu vực tắm ngoài trời, sân cỏ tắm nắng, khu vực ngồi/nằm massage thủy liệu hay khu vui chơi dành cho trẻ em với đài phun nước & tắm mưa hay sông lười & thả thuyền giấy mang đến nhiều trải nghiệm thú vị.

Đặc biệt hơn, hồ bơi phi thuyền LUMIÈRE Boulevard còn thiết kế lounge dưới nước để sau thời gian tận hưởng làn nước mát rượi, cư dân còn được ngồi thư giãn trong không gian đậm chất nghỉ dưỡng ngay tại nơi mình sinh sống.

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Giải mã 3 ưu thế nổi bật của “ngôi nhà xanh” tại LUMIÈRE Boulevard thu hút thị trường

Giải mã 3 ưu thế nổi bật của “ngôi nhà xanh” tại LUMIÈRE Boulevard thu hút thị trường

Nằm tại vị trí trung tâm của Vinhomes Grand Park, LUMIÈRE Boulevard được thừa hưởng thêm đặc quyền chăm sóc sức khỏe, tinh thần cho mọi đối tượng với công viên Gym hàng trăm máy tập luyện, công viên dưỡng sinh, vườn thiền, ghế nghỉ, bến du thuyền Manhattan Glory, khu chèo thuyền kayak,…

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