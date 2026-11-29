Bên cạnh đó, loại thực phẩm này cũng sở hữu bảng vitamin phong phú như A, D, E, B12 cùng các khoáng chất thiết yếu gồm sắt, phốt pho và selen giúp tăng cường sức đề kháng cho cơ thể. Đặc biệt, hai chất chống oxy hóa mạnh mẽ là Lutein và Zeaxanthin có trong trứng đóng vai trò cực kỳ quan trọng trong việc bảo vệ thị lực và giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng ở người lớn tuổi. Tuy nhiên, toàn bộ nguồn dinh dưỡng quý giá này có được cơ thể tiếp nhận trọn vẹn hay không lại phụ thuộc hoàn toàn vào cách bạn chế biến và sử dụng trứng hàng ngày.

Trứng được ví như một loại siêu thực phẩm tự nhiên nhờ chứa nguồn protein hoàn chỉnh với nhiều loại axit amin thiết yếu mà cơ thể người không thể tự tổng hợp được. Không chỉ có chất đạm, lòng đỏ trứng còn là nguồn cung cấp choline dồi dào – một dưỡng chất đóng vai trò then chốt trong việc xây dựng màng tế bào, duy trì chức năng gan và hỗ trợ phát triển trí nhớ cho não bộ.

Trứng luộc là phương pháp chế biến phổ biến nhất. Khi ăn trứng luộc chín hoàn toàn, không cần sử dụng thêm dầu mỡ hay phụ gia, giúp kiểm soát tốt năng lượng nạp vào.

Nhiệt độ luộc vừa phải giúp cấu trúc protein đông lại ở mức dễ tiêu hóa nhất mà không làm thất thoát các dưỡng chất quan trọng. Ngoài ra, việc luộc chín kỹ còn tiêu diệt hoàn toàn các loại vi khuẩn gây nhiễm trùng đường tiêu hóa, đặc biệt an toàn cho trẻ nhỏ và người lớn tuổi. Để bữa ăn thêm phong phú, có thể ăn kèm trứng luộc với rau luộc, salad rau, cà chua, dưa chuột…

Ảnh minh họa: Internet

Trứng chần giữ được dưỡng chất nhạy cảm với nhiệt

Chần trứng là cách làm chín bằng nước sôi lăn tăn trong thời gian ngắn. Phương pháp này giữ cho phần lòng đỏ vừa chín tới, mềm mịn và giữ lại được lượng vitamin D cùng choline cao hơn so với việc đun nấu quá lâu.

Vì thời gian tiếp xúc nhiệt ngắn, các dưỡng chất trong lòng đỏ ít bị oxy hóa, hỗ trợ tốt cho quá trình chuyển hóa tại gan. Trứng chần thường ăn với các món ăn sáng như phở, hủ tiếu hay cháo nóng. Tuy nhiên, do lòng đỏ còn mềm, nên ưu tiên chọn mua loại trứng sạch, tươi mới có nguồn gốc hoặc trứng đã qua xử lý tiệt trùng để đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

Ăn trứng chưng duy trì hàm lượng dưỡng chất

Trứng chưng hay trứng đánh tơi hay khuấy nhẹ là món ăn nhẹ nhàng, rất hợp khẩu vị trẻ em. Thời gian chế biến nhanh trên chảo giúp hạn chế việc phân hủy các vitamin nhóm B và acid folic.

Tuy nhiên, để món ăn thực sự có lợi, nên thay thế bơ động vật bằng một lượng nhỏ dầu thực vật chịu nhiệt tốt như dầu dừa. Thay vì dùng sữa tươi hay kem béo, có thể thêm một chút nước lọc khi đánh trứng. Mẹo nhỏ này giúp món trứng chưng vừa mềm xốp, vừa không làm tăng hàm lượng chất béo bão hòa ngoài ý muốn.

Ảnh minh họa: Internet

Trứng luộc lòng đào ngon miệng, nhiều dưỡng chất

Trứng luộc lòng đào là món ăn nhiều người yêu thích nhờ độ ngậy tự nhiên. Xét về mặt sinh học, giá trị dinh dưỡng giữa trứng luộc chín và luộc lòng đào không có sự khác biệt lớn về lượng protein hay vitamin tổng hợp.

Quá trình nấu ngắn giúp bảo vệ các dưỡng chất như lutein và zeaxanthin – hai thành phần có lợi cho thị lực. Để chế biến an toàn, nên luộc trứng trong nước sôi từ 5 đến 6 phút, sau đó vớt ra ngâm ngay vào nước đá lạnh. Cách làm này giúp dễ bóc vỏ và hạn chế sự phát triển của vi sinh vật ngoài môi trường

Nên kết hợp trứng với những loại chất béo nào?

Dầu ô liu: Dùng để chiên trứng hoặc rưới lên rau ăn kèm bổ sung chất béo không bão hòa đơn, hỗ trợ hấp thu dưỡng chất.

Quả bơ: Kết hợp trứng với bơ trong bữa sáng, như ăn cùng bánh mì nguyên cám, vừa tăng chất béo tốt vừa bổ sung chất xơ và kali.

Ảnh minh họa: Internet

Các loại hạt: Thêm hạt óc chó, hạnh nhân, hạt chia hoặc hạt bí vào salad ăn cùng trứng giúp tăng lượng chất béo có lợi và dưỡng chất thực vật.

Cá béo: Ăn trứng cùng cá hồi hoặc cá mòi không chỉ cung cấp thêm chất béo tốt mà còn tăng tổng lượng vitamin D nạp vào.

Thực phẩm từ sữa: Phô mai, sữa chua ăn kèm trứng cung cấp thêm chất béo, protein và canxi.