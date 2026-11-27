Hạt macca là loại hạt có hương vị tinh tế, giống như bơ, có vị bùi ngậy, đem lại cảm giác mới lạ cho những người lần đầu được thưởng thức. Giống như hầu hết các loại hạt khác, hạt macca rất giàu chất dinh dưỡng và các hợp chất thực vật có lợi cho sức khỏe . Loại hạt này được coi như là một phương thuốc kỳ diệu giúp điều trị hiệu quả một số vấn đề về sức khỏe, bao gồm cải thiện hệ tiêu hóa, sức khỏe tim mạch, kiểm soát cân nặng và lượng đường trong máu.

Một trong những tác dụng tuyệt vời của hạt macca là giúp bảo vệ sức khỏe tim mạch. Sở hữu nhiều chất béo lành mạnh như chất béo không bão hòa đơn và axit béo bão hòa, hạt macca có thể cải thiện sức khỏe tim mạch, đồng thời giảm nguy cơ mắc bệnh liên quan đến tim mạch khi ăn thường xuyên.

Tăng cường sức khỏe hệ tiêu hóa

Hạt macca chứa một hàm lượng chất xơ hòa tan và không hòa tan dồi dào, đóng vai trò như một "nguồn thức ăn" nuôi dưỡng các lợi khuẩn trong đường ruột. Nhờ hệ vi sinh đường ruột được cân bằng, quá trình tiêu hóa thức ăn sẽ diễn ra trơn tru hơn, giúp ngăn ngừa tình trạng táo bón, đầy bụng và giảm nguy cơ mắc các bệnh lý viêm nhiễm đường tiêu hóa.

Hỗ trợ kiểm soát đường huyết

Đối với những người đang lo ngại về vấn đề đường huyết, hạt macca là một thực phẩm bổ sung cực kỳ lý tưởng trong thực đơn dinh dưỡng. Loại hạt này có chỉ số đường huyết (GI) rất thấp, kết hợp cùng chất xơ và chất béo lành mạnh giúp làm chậm quá trình hấp thụ đường vào máu. Việc ăn hạt macca điều độ giúp cải thiện độ nhạy của insulin, từ đó hỗ trợ ổn định lượng đường trong máu và giảm thiểu nguy cơ mắc bệnh tiểu đường tuýp 2.

Ảnh minh họa: Internet

Làm đẹp tóc và da

Hạt macca chứa các thành phần có thể giúp bảo vệ, cải thiện sức khỏe của da và tóc cho phái đẹp. Đây là lý do tại sao nhiều phụ nữ yêu thích sử dụng các sản phẩm chăm sóc tóc và da có chứa thành phần hạt macca. Sau một thời gian sử dụng, tóc sẽ trở nên mềm mượt, óng ả và khỏe mạnh hơn. Làn da cũng sẽ được cải thiện, ngày càng mịn màng và đàn hồi tốt.

Những ai không nên ăn hạt macca?

Tuy loại hạt này có giá trị dinh dưỡng cao, mang đến nhiều lợi ích tốt cho cơ thể, nhưng không phải ai cũng đều có thể sử dụng. Vậy cụ thể những ai không nên ăn hạt macca? Nhóm đối tượng liệt kê dưới đây nên hạn chế ăn hạt macca:

Bệnh nhân suy thận: Người bị suy thận nên thận trọng khi ăn macca. Bởi lẽ, hàm lượng photpho trong hạt này khá cao, dễ gây ra nhiều tác động không tốt cho người bệnh. Họ cần tham khảo ý kiến của bác sĩ trong trường hợp muốn ăn hạt macca.

Ảnh minh họa: Internet

Tiền sử dị ứng hạt cây: Nếu bạn từng bị dị ứng với một số loại hạt dinh dưỡng, thì nên cẩn thận khi ăn hạt macca. Cơ thể bạn có thể sẽ xuất hiện các triệu chứng sau khi ăn macca như khó thở, ngứa, nổi mẩn đỏ, tiêu chảy,... thậm chí là sốc phản vệ.

Người bị dị ứng gluten: Tuy rằng hạt macca là một lựa chọn an toàn cho những người bị dị ứng gluten, nhưng quá trình sản xuất hạt macca có thể gây nhiễm gluten khi sản xuất cùng với các sản phẩm khác. Điều này không tốt cho người bị dị ứng gluten.