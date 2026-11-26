Sau khi xin phép đưa bạn về, nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội không trở lại nhà. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có thông tin.

Theo thông tin báo Lao Động, ngày 25.11, Công an xã Ứng Hòa (Hà Nội) tiếp nhận thông tin về việc nữ sinh Đ.T.T.A (SN 2011, trú tại xã Ứng Hòa) rời khỏi nhà từ sáng 24.11 và đến nay chưa trở về. Gia đình đã tìm kiếm nhiều nơi nhưng chưa có thông tin về cháu.

Theo bà Nguyễn Thị Nguyên, bác ruột và là người trực tiếp nuôi dưỡng T.A, cháu sống cùng bà từ nhỏ sau khi mẹ qua đời.

Gia đình ở Hà Nội tìm kiếm nữ sinh lớp 10 ở Hà Nội mất liên lạc. Ảnh: Báo VietNamNet.

Theo thông tin báo VietNamNet, theo bà Nguyên, trước khi cháu rời khỏi nhà, gia đình không xảy ra mâu thuẫn. Bà cũng không hiểu nguyên nhân vì sao cháu đột ngột bỏ đi.

"Khi đó, có một người bạn khác lớp đến nhà chơi. Sau đó, cháu xin phép tôi đưa bạn về. Tuy nhiên, từ thời điểm đó đến nay, tôi không thấy cháu trở về, gia đình cũng không thể liên lạc được", bà Nguyên kể.

Theo gia đình, T.A hiện là học sinh lớp 10. Việc nữ sinh đột ngột mất liên lạc khiến người thân vô cùng lo lắng. Gia đình mong muốn nhận được sự hỗ trợ của cộng đồng để sớm tìm thấy cháu.

Người dân nếu nhìn thấy hoặc có bất kỳ thông tin nào về Đ.T.T.A, vui lòng liên hệ gia đình qua các số điện thoại: 0962990415 hoặc 0393337525.

Gia đình mong cộng đồng chia sẻ thông tin để sớm tìm được nữ sinh và đưa cháu trở về an toàn.

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