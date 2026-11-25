Trong những bức ảnh được đăng tải, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân không ngần ngại thể hiện tình cảm trước mọi người. Cả hai lựa chọn trang phục có màu sắc đồng điệu, thường xuyên tựa sát và tạo dáng thân mật khi chụp ảnh cùng bạn bè. Đáng chú ý, khi Lê Kỷ Quân xúc động trong lúc phát biểu, nam diễn viên dành cho cô ánh mắt trìu mến và có hành động an ủi.

Ngày 23/11, truyền thông Trung Quốc chia sẻ loạt hình ảnh Lưu Khải Uy tham dự tiệc sinh nhật của bạn gái Lê Kỷ Quân. Theo Sina, nam diễn viên diện trang phục đỏ, đeo kính gọng đen và ngồi sát người yêu trong suốt buổi tiệc. Sự kiện được tổ chức khá giản dị tại địa điểm chơi pickleball quen thuộc của nhóm bạn, thay vì một nhà hàng sang trọng.

Sau buổi tiệc, người đẹp sinh năm 1993 đăng tải lời cảm ơn bạn trai trên trang cá nhân. Cô bày tỏ sự trân trọng khi Lưu Khải Uy luôn sẵn sàng đón nhận những cảm xúc bất chợt của mình. Lê Kỷ Quân còn hài hước tiết lộ đã nhận được một nụ hôn ngọt ngào từ nam diễn viên. Những chia sẻ này nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Ngoài ra, cô còn khoe tấm séc trị giá 5.000 HKD, tương đương khoảng 17 triệu đồng, là phần thưởng từ một giải đấu pickleball mà cả hai cùng tham gia. Đây cũng là bộ môn thể thao được cho là cầu nối giúp họ quen biết và phát triển tình cảm.

Theo truyền thông Hong Kong, Lưu Khải Uy và Lê Kỷ Quân gặp nhau vào khoảng tháng 8/2026 thông qua những buổi chơi pickleball cùng bạn bè. Ngày 16/10, nam diễn viên bị bắt gặp nắm tay bạn gái sau một buổi tập luyện tại Cửu Long Loan. Đến ngày 20/10, anh chính thức xác nhận chuyện hẹn hò, cho biết cả hai có nhiều sở thích chung, tính cách hòa hợp và cảm thấy thoải mái khi ở bên nhau.

Mối quan hệ này nhận được nhiều sự quan tâm bởi khoảng cách tuổi tác giữa hai người. Lưu Khải Uy sinh năm 1974, hiện 52 tuổi, trong khi Lê Kỷ Quân vừa bước sang tuổi 33. Cô hoạt động trong lĩnh vực người mẫu, diễn xuất và dẫn chương trình tại Hong Kong.

Trước khi công khai tình cảm, Lưu Khải Uy từng là gương mặt quen thuộc của màn ảnh Hoa ngữ với các bộ phim như Thiên Sơn Mộ Tuyết, Như Ý và Thịnh Hạ Vãn Tình Thiên. Anh từng kết hôn với Dương Mịch năm 2014, có một con gái chung và tuyên bố ly hôn vào cuối năm 2018.

Những năm gần đây, nam diễn viên hoạt động kín tiếng hơn, dành thời gian cho nghệ thuật, đặc biệt là sân khấu kịch. Năm 2026, anh tiếp tục tham gia vở Lôi Vũ. Ở tuổi 52, chuyện tình với bạn gái kém 19 tuổi một lần nữa đưa Lưu Khải Uy trở lại tâm điểm chú ý của truyền thông.