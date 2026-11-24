Khế là một loại trái cây rất quen thuộc trong đời sống hằng ngày. Quả khế cung cấp chất xơ, vitamin C, kali và các chất chống oxy hóa, giúp hỗ trợ tiêu hóa, tăng cường sức đề kháng, góp phần bảo vệ tim mạch, kháng viêm và hỗ trợ kiểm soát cân nặng.

Tiêu thụ mỗi 100g quả khế cung cấp khoảng 34.4mg vitamin C cho cơ thể. Vitamin C đóng vai trò quan trọng trong chức năng miễn dịch, hỗ trợ cơ thể tạo ra các tế bào miễn dịch lympho và bảo vệ cơ thể khỏi tác hại của các gốc tự do

Ngăn ngừa ung thư

Hàm lượng vitamin C trong quả khế có đặc tính chống oxy hóa mạnh mẽ và bảo vệ tế bào cơ thể khỏi bị tổn thương. Nghiên cứu năm 2022 cho thấy việc tiêu thụ vitamin C làm giảm tỷ lệ mắc ung thư vú, ung thư thực quản, ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư tuyến tụy và ung thư tuyến tiền liệt

Tốt cho làn da

Hàm lượng chất chống oxy hóa cao trong quả khế khiến chúng trở thành chất chống viêm tốt, có thể giúp làm giảm các triệu chứng của bệnh vẩy nến và viêm da. Nghiên cứu chỉ ra rằng hoạt động chống viêm của chiết xuất quả khế giúp cải thiện tình trạng viêm da và dần dần làm giảm bệnh chàm.

Ảnh minh họa: Internet

Chống loét dạ dày tá tràng

Nghiên cứu đã chứng minh rằng chiết xuất từ ​​lá cây khế chứa terpenoid (diterpen và triterpen), flavonoid và chất nhầy có hoạt tính chống loét. Đồng thời, chất nhầy còn tạo thành lớp lót cho niêm mạc dạ dày - ruột, giúp tránh tổn thương do viêm dạ dày.

Chống oxy hóa

Quả khế chứa các chất chống oxy hóa như flavonoid, proanthocyanidin, vitamin C, saponin β-carotene, alkaloid, tannin và axit galic cao. Từ đó, mang lại hoạt tính chống oxy hóa, có khả năng loại bỏ hiệu quả các loại oxy phản ứng (ROS) và các gốc tự do khác.

Cách sử dụng quả khế

Ăn tươi: Quả khế có thể ăn tươi, chỉ cần rửa sạch và cắt thành từng lát. Khế chua có thể chấm cùng đường hoặc chút muối để làm dịu vị, khế ngọt có thể ăn trực tiếp.

Ảnh minh họa: Internet

Ép nước: Nước ép khế là một thức uống giải khát tuyệt vời, đặc biệt là vào ngày nắng nóng. Chỉ cần ép quả khế và thêm vào một ít đường hoặc mật ong để tăng thêm vị ngọt là được.

Chế biến món ăn: Khế có thể được sử dụng trong nhiều món ăn khác nhau: canh chua, gỏi, xào,... Hương vị chua nhẹ của khế giúp tăng thêm sự phong phú cho món ăn.

Làm mứt: Khế cũng có thể được chế biến thành mứt, một món ăn vặt ngon miệng và bảo quản được lâu. Mứt khế có vị chua ngọt, thích hợp để ăn kèm với bánh mì hoặc dùng trong các món tráng miệng.