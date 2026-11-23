Selen trong tôm tham gia tạo enzyme chống oxy hóa, bảo vệ tế bào khỏi tổn thương. Vitamin B12 cần thiết cho chức năng thần kinh và tạo hồng cầu. Dưới đây là một số lợi ích sức khỏe của tôm.

Tôm bổ dưỡng và cung cấp một lượng lớn chất dinh dưỡng như iốt mà không có nhiều trong các loại thực phẩm khác. Iốt là khoáng chất quan trọng mà nhiều người bị thiếu, cần thiết cho chức năng tuyến giáp và sức khỏe não bộ. Tôm cũng là một nguồn cung cấp axit béo omega-3 tốt.

Nhờ chứa ít carbs và calo nhưng lại đầy đủ chất dinh dưỡng, tôm là một lựa chọn lý tưởng nếu bạn đang muốn giảm cân. Tuy nhiên cũng cần lưu ý đến cách chế biến. Nếu bạn chiên tôm với nhiều dầu mỡ hoặc thêm ăn kèm với nước sốt kem thì sẽ không còn thích hợp với chế độ ăn kiêng lành mạnh nữa.

Hỗ trợ sự phát triển thai nhi

Tiêu thụ hải sản với lượng phù hợp trong thai kỳ (khoảng 120 g một tuần) hỗ trợ phát triển não bộ thai nhi. Tôm cung cấp iốt cần thiết cho sự phát triển thần kinh. Khoảng 85 g tôm nấu chín cung cấp 13 mcg iod (9% nhu cầu khuyến nghị mỗi ngày).

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Chống viêm

Trong tôm có chứa thành phần astaxanthin có khả năng làm giảm stress oxy hóa và hỗ trợ điều trị các rối loạn viêm da như bệnh vảy nến và viêm da dị ứng. Bên cạnh đó, glycosaminoglycan - một hợp chất sinh học có trong tôm cũng có tính chống viêm và giúp giảm sự xâm nhập của các tế bào viêm vào vị trí tổn thương.

Ngoài ra, trong tôm cũng chứa peptide chống viêm được gọi là yếu tố chống lipopolysaccharide của tôm được sử dụng để điều trị các bệnh lý như: viêm niệu đạo, viêm âm đạo, viêm cổ tử cung và viêm vùng chậu.

Tăng cường sức khoẻ xương khớp

Trong tôm có chứa canxi, magie và selen giúp tăng cường sức khoẻ của xương khớp. Ngoài ra, tôm còn là một nguồn cung cấp protein tuyệt vời.

Các nghiên cứu đã cho thấy rằng việc hấp thụ protein có thể giúp giảm tỷ lệ gãy xương. Vì vậy, bổ sung nguồn protein từ tôm có thể giúp ngăn ngừa loãng xương ở người lớn tuổi, đặc biệt là những người có nguy cơ cao về loãng xương.

Ảnh minh họa: Internet

Phát triển trí não thai nhi

Ăn tôm trong thời kỳ mang thai có thể giúp cải thiện phát triển trí não của thai nhi. Nghiên cứu đã chỉ ra rằng việc ăn ít nhất 100g hải sản mỗi tuần có thể mang lại nhiều lợi ích về sự phát triển trí não của trẻ sơ sinh.

Đặc biệt, tôm cung cấp iot là chất dinh dưỡng quan trọng cho sự phát triển trí não. Tôm nấu chín có thể cung cấp khoảng 9% nhu cầu iot hàng ngày cho người lớn.

Ăn tôm thế nào để có lợi cho sức khỏe?

Tôm có chứa cholesterol nhưng không nên đánh giá tác động của thực phẩm này đối với sức khỏe tim mạch chỉ dựa trên cholesterol trong khẩu phần. Theo Viện Dinh dưỡng, 100 g tôm biển tươi chứa 0,9 g chất béo và 0,1 g acid béo bão hòa. Người có rối loạn lipid máu nên chú ý khẩu phần và tổng thể chế độ ăn, thay vì tự ý loại bỏ tôm nếu không có chỉ định riêng.

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Tôm thuộc nhóm động vật giáp xác có khả năng gây dị ứng. Người từng bị dị ứng với tôm cần tránh ăn thực phẩm này vì phản ứng có thể nghiêm trọng, thậm chí đe dọa tính mạng.

Khi chế biến, nên ưu tiên luộc, hấp, nướng hoặc nấu canh thay vì chiên ngập dầu, rang nhiều muối hoặc sử dụng quá nhiều nước sốt. Tôm nếu chưa chế biến cần được bảo quản lạnh đúng cách và nấu chín kỹ để hạn chế nguy cơ nhiễm khuẩn, ngộ độc thực phẩm.