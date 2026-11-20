Trong loại hạt này chứa hàm lượng dinh dưỡng cao nên rất tốt cho sức khỏe cơ thể. Chúng giàu chất béo, chất đạm, Vitamin B1, Vitamin B2, Vitamin C cùng nhiều khoáng chất như canxi, magie, kẽm, sắt, đồng, mangan. Đặc biệt trong hạt dẻ có hai chất chống oxy hóa là axit gallic, axit ellagic và chúng không hề bị mất đi khi nấu chín.

Hạt dẻ (tên khoa học thuộc chi Castanea) thường bị nhầm lẫn với các loại hạt giàu béo như hạnh nhân hay óc chó. Tuy nhiên, về mặt dinh dưỡng , hạt dẻ lại gần giống với các loại ngũ cốc nguyên hạt hơn. Đây là loại hạt duy nhất chứa lượng vitamin C đáng kể và có hàm lượng chất béo cực thấp. Các giống phổ biến hiện nay bao gồm hạt dẻ Mỹ, Trung Quốc, Nhật Bản và châu Âu, tất cả đều mang lại giá trị trị liệu cao.

Hạt dẻ cung cấp hàm lượng Vitamin C cho cơ thể vượt trội hơn hẳn so với các loại hạt khác. Bên cạnh đó lượng tinh bột trong hạt dẻ khiến chúng trở thành loại ngũ cốc lành tính, cung cấp năng lượng dồi dào. Vậy nên những ai giảm cân cũng có thể đưa hạt dẻ vào chế độ ăn kiêng để tăng cảm giác no và đủ chất cho cơ thể.

Chống oxy hoá

Hàm lượng chất chống oxy hóa trong hạt dẻ rất cao nên đây được xem là loại hạt ngăn ngừa các gốc tự do phát triển gây tổn thương tế bào. Chiết xuất hạt dẻ ngựa rất giàu các hợp chất flavonoid như quercetin và kaempferol, có đặc tính chống oxy hóa mạnh àm cản trở tình trạng viêm nhiễm trên cơ thể.

Ảnh minh họa: Internet

Cải thiện tiêu hoá

Đây chính là công dụng được cảm nhận rõ rệt nhất khi bạn thường xuyên dùng hạt dẻ. Bởi hàm lượng chất xơ trong hạt dẻ giúp hỗ trợ sự phát triển của vi khuẩn lành mạnh trong đường ruột, giúp bạn cải thiện đường tiêu hóa.

Tăng cường chức năng não bộ

Hạt dẻ giàu vitamin B, bao gồm vitamin B6, riboflavin, thiamine và folate có khả năng giữ cho não khỏe mạnh và bảo vệ chống lại các rối loạn thoái hóa thần kinh, đồng thời ngăn ngừa các rối loạn thoái hóa thần kinh như bệnh Alzheimer.

Hỗ trợ sức khỏe tim mạch

Các chất chống oxy hóa và khoáng chất như magie, kali trong hạt dẻ giúp hạn chế nguy cơ mắc các bệnh tim mạch hay đột quỵ. Nếu bạn muốn có một trái tim khỏe thì nên bổ sung hạt dẻ vào chế độ ăn uống hằng ngày.

Ảnh minh họa: Internet

Cách chế biến hạt dẻ an toàn và thơm ngon

Hạt dẻ sống chứa hàm lượng tannin cao, dễ gây đầy bụng. Cách tốt nhất là thưởng thức hạt dẻ đã qua chế biến:

Hạt dẻ nướng: Khía vỏ hình chữ X, nướng ở 200°C trong 20 - 30 phút đến khi vỏ tự tách.

Hạt dẻ luộc: Ninh nhỏ lửa trong 30 phút để hạt có độ mềm, bở và ngọt nhất.

Ứng dụng thực tế: Có thể băm nhỏ hạt dẻ nướng để trộn vào salad, nấu súp hoặc làm nhân bánh giúp tăng hương vị bùi ngậy.

Hạt dẻ không đơn thuần là món ăn vặt, đó là một loại "dược liệu thực phẩm" mang lại sự bảo vệ toàn diện cho tim mạch, tiêu hóa và hệ miễn dịch. Thêm một vài hạt dẻ vào thực đơn hàng tuần là cách đơn giản nhất để yêu thương cơ thể mình từ bên trong.