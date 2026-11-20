Cụ thể, khi được hỏi về việc có tham gia các bộ phim do Lâm Tâm Như sản xuất hay không, Hoắc Kiến Hoa thẳng thắn trả lời: “Cô ấy sẽ không tìm tôi đóng vai chính, tôi cũng sẽ không tham gia”. Theo nam diễn viên, nguyên nhân xuất phát từ sự khác biệt trong sở thích và quan điểm thưởng thức phim ảnh của hai người. Từ thể loại yêu thích đến cách nhìn nhận, đánh giá một tác phẩm, vợ chồng anh đều có những lựa chọn riêng.

Trong cuộc phỏng vấn mới đây, Hoắc Kiến Hoa gây chú ý khi chia sẻ thẳng thắn về khả năng hợp tác với bà xã Lâm Tâm Như trong các dự án phim ảnh . Nam diễn viên cho biết cả hai không có ý định cùng tham gia một tác phẩm với tư cách diễn viên chính, song anh vẫn sẵn lòng xuất hiện trong những vai khách mời nếu vợ ngỏ lời.

Vì vậy, cả hai không muốn miễn cưỡng hợp tác chỉ để tận dụng danh tiếng của một cặp vợ chồng cùng hoạt động nghệ thuật. Tuy nhiên, điều đó không đồng nghĩa với việc Hoắc Kiến Hoa thiếu sự ủng hộ dành cho công việc của vợ. Anh khẳng định nếu Lâm Tâm Như cần mình đảm nhận một vai diễn khách mời, anh luôn sẵn lòng nhận lời.

Thực tế, nam diễn viên từng xuất hiện trong bộ phim Hoa đăng sơ thượng phát hành năm 2021, dự án do Lâm Tâm Như đảm nhận vai trò tổng sản xuất kiêm diễn viên chính. Đây cũng là minh chứng cho cách cả hai hỗ trợ nhau trong công việc mà không nhất thiết phải trở thành bạn diễn thường xuyên.

Hoắc Kiến Hoa còn tiết lộ sự khác biệt trong thói quen xem phim của hai vợ chồng. Trong khi Lâm Tâm Như thường xuyên theo dõi các bộ phim truyền hình, anh lại ít xem hơn, chủ yếu yêu thích những tác phẩm cũ và phim tài liệu hậu trường. Nam diễn viên cho biết bản thân thường tiếp cận phim ảnh dưới góc nhìn của một đạo diễn, chú trọng cách xây dựng và triển khai câu chuyện.

Bên cạnh chuyện nghề nghiệp, Hoắc Kiến Hoa cũng chia sẻ quan điểm về ngoại hình và quá trình lão hóa. Anh tiết lộ chưa từng thực hiện các phương pháp thẩm mỹ, một phần vì tính cách khá đơn giản và có phần lười chăm sóc bản thân. Hiện tại, nam diễn viên chủ yếu duy trì sức khỏe bằng cách tập thể dục, ngủ sớm và dậy sớm. Anh cũng không quá bận tâm đến nếp nhăn hay những dấu hiệu tuổi tác.

Trước đó, Lâm Tâm Như từng tiết lộ chồng không có thói quen chăm sóc da cầu kỳ, chỉ sử dụng một số sản phẩm cơ bản như sữa rửa mặt, nước cân bằng và kem dưỡng. Hoắc Kiến Hoa cũng gần như không sử dụng những món mỹ phẩm mà vợ giới thiệu.

Nam diễn viên cho biết anh thích trò chuyện, tiếp xúc với người trẻ để tìm hiểu suy nghĩ và góc nhìn của thế hệ mới. Với anh, niềm vui lớn nhất là vẫn có khán giả thuộc nhiều độ tuổi khác nhau yêu mến và theo dõi mình.