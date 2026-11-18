Trong chương trình phát thanh mới đây, Lưu Đức Hoa chia sẻ về kế hoạch hoạt động nghệ thuật trong thời gian tới. Nam diễn viên cho biết dự án điện ảnh gần nhất anh tham gia là Lưu lạc địa cầu 3. Kể từ khi hoàn thành tác phẩm này, anh gần như không nhận thêm lời mời đóng phim, dành thời gian chuẩn bị cho tour diễn cá nhân.

Theo kế hoạch, từ tháng 12/2026, Lưu Đức Hoa sẽ bắt đầu chuỗi hòa nhạc tại Hong Kong (Trung Quốc), sau đó tiếp tục đến 6 địa điểm ở Trung Quốc đại lục. Mỗi địa điểm dự kiến tổ chức từ 6-9 đêm diễn, khiến lịch trình có thể kéo dài đến sau kỳ nghỉ hè năm 2027. Để đảm bảo thể lực và phong độ biểu diễn, nam nghệ sĩ đang duy trì cường độ luyện tập nghiêm túc. Mỗi ngày, anh dành khoảng 2 tiếng luyện thanh và 2 tiếng tập vũ đạo. Lưu Đức Hoa cho biết đã chủ động từ chối nhiều lời mời đóng phim để tập trung hoàn toàn cho sân khấu. Anh dự kiến chỉ trở lại với những vai diễn chính sau khi tour diễn kết thúc vào năm 2028. Riêng các vai khách mời có kịch bản phù hợp, thời gian ghi hình chỉ khoảng một đến hai ngày, anh vẫn có thể cân nhắc.

Quyết định này diễn ra trong bối cảnh thị trường điện ảnh Trung Quốc đối mặt nhiều thách thức. Trong 9 tháng đầu năm 2026, doanh thu phòng vé đạt 29,581 tỷ NDT, giảm gần 30% so với cùng kỳ. Hoành Điếm, phim trường lớn của Trung Quốc, cũng ghi nhận tình trạng nhiều địa điểm phải miễn phí thuê mặt bằng nhằm thu hút các đoàn sản xuất. Sự phát triển của video ngắn, phim ngắn và công nghệ AI càng khiến cuộc cạnh tranh trong ngành giải trí trở nên khốc liệt.

Dù tạm ngừng đóng vai chính, Lưu Đức Hoa không hoàn toàn rời xa điện ảnh. Anh vẫn đảm nhận vai trò giám chế bộ phim Câu chuyện về chú rùa hồi hồn do Khưu Lễ Đào đạo diễn, đồng thời góp mặt với một vai khách mời. Đối với Người áo trắng ngược dòng, tác phẩm từng bị rút lịch phát hành, nam nghệ sĩ cho biết mọi quyết định đều thuộc về đơn vị sản xuất và phân phối. Anh tôn trọng lựa chọn của các bên và hy vọng khán giả sẽ có dịp thưởng thức bộ phim trong tương lai. Bên cạnh đó, Lưu Đức Hoa vừa phát hành album tiếng Quảng Đông About Life gồm 5 ca khúc dành tặng những người quan trọng trong cuộc đời, từ cha mẹ đến vợ và con gái. Khi thu âm ca khúc Tôi từng trẻ, anh thậm chí ba lần không thể hoàn thành bài hát vì quá xúc động trước cảnh những người xung quanh bật khóc. Ban đầu, nam nghệ sĩ muốn đưa toàn bộ ca khúc mới vào tour diễn để chia sẻ những câu chuyện riêng tư với khán giả. Tuy nhiên, sau khi cân nhắc mong đợi của người hâm mộ, anh quyết định giữ lại hai bài hát mới là Tôi từng trẻ và Thiên thần nhỏ, bên cạnh những bản hit quen thuộc đã làm nên tên tuổi của mình.

Vì sao phim của Lưu Đức Hoa bất ngờ hoãn chiếu sau nhiều lần lỡ hẹn? Bộ phim Bạch Y Nghịch Hành Giả do Lưu Đức Hoa và Dương Tử San đóng chính bất ngờ vướng nghi vấn tiếp tục hoãn phát hành tại Trung Quốc. Dù được ấn định ra rạp ngày 6/11, tác phẩm lại không xuất hiện trên các nền tảng đặt vé như kế hoạch. Sau nhiều năm chờ đợi, thời điểm bộ phim đến với khán giả một lần nữa trở thành dấu hỏi.

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