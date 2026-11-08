Vì sao phim của Lưu Đức Hoa bất ngờ hoãn chiếu sau nhiều lần lỡ hẹn?

Theo lịch phát hành được công bố trước đó, Bạch Y Nghịch Hành Giả dự kiến khởi chiếu từ ngày 6/11. Tuy nhiên, đến đúng ngày này, khán giả không thể tìm thấy lịch chiếu của phim trên hai nền tảng bán vé lớn là Maoyan và Taopiaopiao. Thông tin trên Douban cũng được điều chỉnh sang năm 2027 nhưng chưa có ngày cụ thể.

Bộ phim Bạch Y Nghịch Hành Giả do Lưu Đức Hoa và Dương Tử San đóng chính bất ngờ vướng nghi vấn tiếp tục hoãn phát hành tại Trung Quốc. Dù được ấn định ra rạp ngày 6/11, tác phẩm lại không xuất hiện trên các nền tảng đặt vé như kế hoạch. Sau nhiều năm chờ đợi, thời điểm bộ phim đến với khán giả một lần nữa trở thành dấu hỏi.

Việc lịch chiếu đột ngột biến mất khiến nhiều người cho rằng bộ phim đã bị rút khỏi kế hoạch phát hành vào phút chót. Dù vậy, đơn vị phân phối chưa đưa ra thông báo chính thức về nguyên nhân thay đổi lịch trình. Vì thế, thông tin tác phẩm bị hoãn chiếu hiện vẫn dừng ở mức nghi vấn.

Bạch Y Nghịch Hành Giả lấy bối cảnh dịch COVID-19 bùng phát tại Vũ Hán vào năm 2020, tập trung khắc họa những khó khăn của người dân địa phương và nỗ lực của đội ngũ y tế trong giai đoạn khủng hoảng. Trong phim, Lưu Đức Hoa đảm nhận vai Thẩm Quân, một giáo sư đại học, còn Dương Tử San vào vai người vợ làm bác sĩ của anh.

Tác phẩm hoàn thành ghi hình tại Thâm Quyến vào tháng 12/2020, ban đầu có tên Chiến Dịch Thiên Sứ. Sau đó, phim được đổi tên thành Bạch Y Nghịch Hành Giả và trải qua quá trình chỉnh sửa, thẩm định kéo dài trước khi được cấp phép phát hành.

Đáng chú ý, đây không phải lần đầu dự án lỡ hẹn với khán giả. Năm 2025, phim từng công bố kế hoạch ra rạp vào tháng 8 nhưng cuối cùng không thể trình chiếu đúng lịch. Đến tháng 10/2026, nhà phát hành tiếp tục thông báo ngày khởi chiếu mới là 6/11, khiến người hâm mộ kỳ vọng tác phẩm sẽ chính thức ra mắt sau nhiều năm chờ đợi.

Tuy nhiên, ngay khi thông tin phát hành được công bố, bộ phim đã tạo ra những luồng ý kiến trái chiều. Một bộ phận khán giả muốn theo dõi tác phẩm vì cho rằng đây là cách lưu giữ hình ảnh về những nỗ lực của đội ngũ y tế trong đại dịch. Ngược lại, không ít người cho biết họ chưa sẵn sàng xem lại những câu chuyện gắn với khoảng thời gian khó khăn, mất mát.

Những tranh luận này khiến tình hình phát hành phim càng được chú ý. Tuy nhiên, hiện chưa có căn cứ xác nhận phản ứng của khán giả là nguyên nhân khiến tác phẩm thay đổi lịch chiếu. Với sự góp mặt của hai diễn viên nổi tiếng Lưu Đức Hoa và Dương Tử San, Bạch Y Nghịch Hành Giả từng được kỳ vọng là dự án điện ảnh đáng chú ý về đề tài dịch bệnh. Sau nhiều lần trì hoãn, hành trình ra rạp của bộ phim vẫn chưa có hồi kết.