Chương Tử Di run rẩy vì lạnh khi diện váy trễ vai dự sự kiện

Sao quốc tế 07/11/2026 15:35

Chương Tử Di thu hút sự chú ý khi xuất hiện trong bộ váy trễ vai gợi cảm tại một sự kiện ở Vũ Hán (Trung Quốc) hôm 5/11. Dù thời tiết giá lạnh, nữ diễn viên vẫn giữ vẻ ngoài rạng rỡ và phong thái chuyên nghiệp. Tuy nhiên, những khoảnh khắc cô run rẩy, liên tục hít thở sâu để làm ấm cơ thể khiến nhiều người quan tâm.

Với vai trò đại sứ thương hiệu toàn cầu của Tiffany & Co, Chương Tử Di tham dự sự kiện được tổ chức tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Vũ Hán. Nữ diễn viên lựa chọn chiếc váy trễ vai màu xanh đậm đính sequin thuộc bộ sưu tập Thu Đông 2026 của thương hiệu Rhea Costa. Cô hoàn thiện diện mạo bằng bộ trang sức Chim trên đá của Tiffany.

Thiết kế để lộ bờ vai, đường viền cổ cùng phần thân trên, giúp nữ minh tinh khoe làn da mịn màng và vẻ quyến rũ. Tuy nhiên, trang phục có phần táo bạo này cũng khiến cô gặp khó khăn khi phải tham gia hoạt động ngoài trời trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Chương Tử Di run rẩy vì lạnh khi diện váy trễ vai dự sự kiện - Ảnh 1

Theo Sinchew, thời tiết tại Vũ Hán những ngày này khá lạnh. Trong một số đoạn video được chia sẻ trên mạng xã hội, Chương Tử Di được trông thấy có biểu hiện run rẩy, cố gắng hít thở sâu để giữ ấm trước khi bước lên sân khấu. Dù vậy, cô vẫn duy trì nụ cười và hoàn thành các hoạt động theo lịch trình.

Nữ diễn viên lần lượt tham gia nghi thức nâng ly chúc mừng, cắt băng khánh thành và chụp ảnh cùng khách mời. Theo mô tả của Sinchew, cô không tỏ ra mất kiên nhẫn hay vội vàng rời khỏi sự kiện, mà luôn giữ thái độ thân thiện, chuyên nghiệp trước ống kính. Hình ảnh này nhận được nhiều sự chú ý, bên cạnh những lời bàn luận về lựa chọn trang phục của người đẹp.

Chương Tử Di sinh năm 1979, bắt đầu đóng phim từ năm 1996. Cô được chú ý rộng rãi sau vai diễn trong Đường về nhà của đạo diễn Trương Nghệ Mưu năm 1998. Sau đó, nữ diễn viên tiếp tục ghi dấu qua các tác phẩm như Thập diện mai phục, Anh hùng, đồng thời tham gia một số dự án quốc tế như Hồi ức một Geisha và Giờ cao điểm 2.

Chương Tử Di run rẩy vì lạnh khi diện váy trễ vai dự sự kiện - Ảnh 2

Về đời tư, Chương Tử Di kết hôn với ca sĩ Uông Phong năm 2015. Hai người có hai con chung và tuyên bố ly hôn vào ngày 23/10/2023. Sau khi chia tay, các con hiện do nữ diễn viên nuôi dưỡng.

Ở tuổi 47, Chương Tử Di vẫn duy trì sức hút mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện thời tranggiải trí. Lần xuất hiện mới nhất tiếp tục cho thấy hình ảnh chỉn chu của nữ minh tinh, dù thời tiết khắc nghiệt khiến cô không tránh khỏi những khoảnh khắc khó khăn.

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