Bức ảnh 'gây sốc' của Chương Tử Di trên phim trường 'Tầm tử di tích'

Mới đây, Chương Tử Di đang trong giai đoạn ghi hình bộ phim mới Tầm tử di tích do Tào Bảo Bình đạo diễn. Mới đây, một dân mạng tình cờ bắt gặp diễn viên trên phố khi đang quay phim. Trong bức ảnh bị người qua đường chụp lén, mỹ nhân sinh năm 1979 xuất hiện với diện mạo lạ lẫm khó nhận ra. Cô gần như để mặt mộc, đeo kính, diện áo sơ mi xám và quần dài, trông khá giản dị.

Tầm tử di tích khởi quay tại Vũ Hán vào cuối tháng 3, dự kiến ghi hình trong 2 tháng. Trong phim, Chương Tử Di vào vai một người mẹ mất con. Để phù hợp với nhân vật, cô chủ động tăng khoảng 12 kg. Ngoài ra trong phim, cô phải xuất hiện với gương mặt mộc và tạo hình cực kỳ giản dị, có phần già nua, quê kệch.

Trong quá trình bấm máy, đoàn phim thực hiện công tác bảo mật rất nghiêm ngặt, liên tục yêu cầu người dân xung quanh rời đi và cấm chụp ảnh. Để tránh lộ tạo hình, Chương Tử Di trùm áo khoác lên đầu mỗi khi di chuyển ra ngoài set quay, được nhiều nhân viên dùng ô che chắn kín mít và hộ tống lên xe.

Bất chấp tranh cãi về ngoại hình, diễn xuất của Chương Tử Di vẫn nhận được sự công nhận rộng rãi. Nhiều khán giả cho rằng có thể bàn luận về mọi thứ, nhưng riêng năng lực diễn xuất của cô gần như không có điểm để chê. Chính những khoảnh khắc hậu trường chân thực lại càng khiến công chúng kỳ vọng vào màn thể hiện trên màn ảnh rộng, nơi cô sẽ khắc họa trọn vẹn hình ảnh một người mẹ kiệt quệ nhưng đầy ám ảnh.

Với Hành Trình Tìm Con, Chương Tử Di không chỉ mang đến một màn lột xác về ngoại hình, mà còn tiếp tục theo đuổi những đề tài gai góc như quan hệ cha mẹ, con cái và hành trình tự cứu rỗi. Như chính cô từng chia sẻ, “nhân vật cần tôi trông như thế nào, đó chính là dáng vẻ tôi nên có” và lần này, ánh hào quang của một minh tinh dường như đã được thay bằng sự đời thường, thô ráp nhưng chân thật đến mức khó nhận ra.