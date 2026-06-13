Tử vi tuần mới (từ 15 đến 21/6/2026), 3 con giáp bước vào ĐẠI VẬN, vơ vét của cải thiên hạ, may mắn trăm bề, tiền bạc phủ phê

Tử vi tuần mới (từ 15 đến 21/6/2026), dư dả và sung túc đối với tuổi Mùi. Con giáp này có thể được thừa hưởng một khối tài sản kha khá do những người đi trước để lại. Đây chính là cơ hội để bản mệnh vươn lên.

Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, con giáp này nên đi về hướng Đông Bắc để gặp Hỷ thần hoặc hướng Đông Nam để gặp Tài thần. Như vậy, sẽ dễ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn, sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn.

Người làm công ăn lương có thể được nhận một khoản tiền thưởng khá. Đó là quyền lợi và cũng là thành quả xứng đáng với những gì con giáp này đã bỏ ra trong suốt thời gian qua. Hãy cố gắng hơn nữa để có thể tiến xa hơn.

Con giáp tuổi Mão

Tử vi tuần mới (từ 15 đến 21/6/2026), Tam Hội tụ khí, người tuổi Mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách thuận lợi. Bản mệnh dần trở nên tự tin và quyết đoán hơn, bởi bạn biết rằng mình cũng có những điểm mạnh riêng và mình chẳng hề thua kém bất cứ ai.

Ảnh minh họa: Internet

May mắn hơn, trong tuần này, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc đã tồn tại suốt thời gian qua, cũng như đưa ra định hướng cho tương lai của bạn. Hãy chú ý học hỏi những điều hay từ người ấy nhé.

Tuy nhiên, Mộc khắc Thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến một nửa của mình nhiều hơn, chớ nên ích kỷ chỉ biết có bản thân. Đừng cho rằng việc người ấy phải nghe theo mình là hiển nhiên mà bỏ qua cảm xúc của đối phương.

Con giáp tuổi Thìn

Tử vi tuần mới (từ 15 đến 21/6/2026), có Lục Hợp hỗ trợ, tuổi Thìn được dự báo sẽ có một ngày làm gì cũng dễ thành công. Mọi việc tiến triển thuận lợi, có đầu có cuối. Quan trọng là con giáp này có năng lực và biết phát huy đúng lúc, đưa ra những ý tưởng mới mẻ và sáng tạo phục vụ hữu ích cho công việc của mình.

Ảnh minh họa: Internet

Phương diện tài lộc cũng khá lạc quan. Con giáp này may mắn tìm được phương hướng kinh doanh tốt nên doanh thu tăng vọt. Bản mệnh cũng luôn đảm bảo về chất lượng sản phẩm nên được khách hàng tin tưởng, đối tác kỳ vọng, nhờ thế mà ngày càng có thêm đơn đặt hàng, tiền đổ về túi.

Tình cảm ngày càng tốt đẹp hơn. Sau khi cùng trải qua sóng gió, mối quan hệ của bạn và nửa kia càng thêm được củng cố chắc chắn. Chỉ cần cả hai luôn trao đổi thẳng thắn và rõ ràng với nhau trong mọi chuyện thì sẽ hạn chế được rất nhiều khúc mắc đe dọa tới hạnh phúc của hai bạn.

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