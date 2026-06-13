Giá vàng hôm nay, ngày 13/6/2026: Tiếp tục đi lên, SJC tăng thẳng lên 147 triệu đồng/lượng

Đời sống 13/06/2026 09:23

Hôm nay, ngày 13/6/2026 giá vàng thế giới chưa dừng đà tăng trong bối cảnh giá dầu thô sụt giảm nhờ kỳ vọng một thỏa thuận giữa Mỹ và Iran.

Theo thông tin báo Thanh Niên, sáng 13/6, giá vàng trong nước tiếp tục tăng. Cụ thể, vàng miếng tại Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn - SJC tăng 1,6 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua, đưa chiều mua lên 144 triệu đồng và bán ra 147 triệu đồng/lượng. Nếu so với 24 giờ trước thì mỗi lượng vàng miếng đã tăng 8,6 triệu đồng.

Tương tự, vàng nhẫn 4 số 9 tại SJC cũng được tăng 1,6 triệu đồng khi mua vào lên 143,9 triệu đồng, bán ra 146,9 triệu đồng; Công ty Phú Quý mua vàng nhẫn 143,8 triệu đồng, bán ra 146,8 triệu đồng, tăng 1,4 triệu đồng so với cuối ngày hôm qua...

Giá vàng hôm nay, ngày 13/6/2026: Tiếp tục đi lên, SJC tăng thẳng lên 147 triệu đồng/lượng - Ảnh 1
Giá vàng trong nước quay đầu tăng mạnh. Ảnh: Báo Thanh Niên. 

Theo thông tin báo Người Lao Động, đầu ngày 13/6 (giờ Việt Nam), giá vàng hôm nay của thế giới đóng cửa cuối tuần ở mức 4.220 USD/ounce, tăng mạnh 47 USD so với mức giá thấp nhất của phiên đêm qua (4.173 USD/ounce).

Đà tăng của giá vàng được thúc đẩy bởi hàng loạt yếu tố vĩ mô. Dữ liệu lạm phát tháng 5 tại Mỹ cho thấy chỉ số giá tiêu dùng (CPI) tăng 4,2% so với cùng kỳ năm ngoái, trong khi chỉ số giá sản xuất (PPI) tăng 6,5%. Những con số này tiếp tục củng cố lập trường thắt chặt tiền tệ của Cục Dự trữ Liên bang Mỹ (Fed), dù áp lực từ năng lượng đã giảm bớt.

Một yếu tố then chốt tác động đến thị trường vàng là quyết định của Tổng thống Donald Trump hủy bỏ các cuộc tấn công Iran, kết hợp với triển vọng đạt thỏa thuận có thể mở lại tuyến đường thủy chiến lược. Điều này đã khiến giá dầu thô lao dốc mạnh.

Sự suy yếu của "vàng đen" đã làm giảm mức phí bảo hiểm rủi ro lạm phát trên thị trường trái phiếu, từ đó hỗ trợ đà tăng của chứng khoán Mỹ và giảm nhu cầu trú ẩn an toàn đối với vàng.

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