Sau 3 năm ly hôn, vợ cũ xuất hiện thủ thỉ van nài một câu khiến tim tôi bối rối

Tâm sự gia đình 28/07/2026 23:00

Sau 3 năm ly hôn, tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Cô ấy sống trong giàu sang, trông rất mãn nguyện với người chồng già kia. Do đó tôi không bao giờ ngờ có một ngày vợ cũ đến tận nhà tìm tôi.

Từ ngày lấy nhau, vợ tôi muốn phải có đủ nhà và xe thì mới chịu sinh con đầu lòng. Cô ấy còn là người khéo léo ngoại giao để giúp tôi thăng tiến trong công việc. Tôi biết vợ tôi vừa đẹp vừa giỏi, tôi nên thấy may mắn khi lấy được cô ấy. Nhưng tất cả hoàn toàn kết thúc khi tôi biết vợ cũ ngoại tình.

Cay đắng hơn, vợ cũ ngoại tình với người đàn ông giàu có, tài năng hơn tôi rất nhiều nhưng ông ta không trẻ tuổi như tôi. Sau khi tìm được người đàn ông giàu có, vợ cũ quyết định ly hôn với tôi. Tôi cũng chẳng muốn giữ lại người phụ nữ phản bội mình, đồng ý ly hôn vợ. Nhưng nỗi đau bị phản bội vẫn âm ỉ trong lòng tôi rất lâu. Dù sao cũng là người vợ mình từng yêu thương, đâu thể dễ dàng quên được. 

Sau 3 năm ly hôn, tôi vẫn âm thầm theo dõi cuộc sống của vợ cũ. Cô ấy sống trong giàu sang, trông rất mãn nguyện với người chồng già kia. Do đó tôi không bao giờ ngờ có một ngày vợ cũ đến tận nhà tìm tôi.

Sau 3 năm ly hôn, vợ cũ xuất hiện thủ thỉ van nài một câu khiến tim tôi bối rối - Ảnh 1
Ảnh minh họa: Internet

 

Sau khi ly hôn vợ, tôi không thay đổi chìa khóa vào nhà. Tôi càng không nghĩ vợ cũ còn giữ chìa khóa cũ rồi tự nhiên vào nhà tôi. Một hôm sau khi về nhà, tôi ngỡ ngàng thấy vợ cũ đang ngồi trên ghế sô pha đợi tôi. Cô ấy mặc chiếc váy ngủ quyến rũ mỏng tanh. Vợ cũ mỉm cười rồi nhẹ nhàng tiến tới ôm chầm lấy tôi. Cô ấy thủ thỉ van nài một câu khiến tim tôi đập thình thịch:

 

“Anh cho em một đứa con được không?”.

Tôi chết đứng một lúc rồi đẩy cô ấy ra. Tôi nói muốn nói chuyện với tôi thì thay đồ nghiêm chỉnh đi. Dù là vợ cũ nhưng tôi biết mình sẽ khó kiềm lòng được khi nhìn dáng vẻ quyến rũ của cô ấy lúc này. Vợ cũ đứng đó khóc thành tiếng nói rằng chồng cô ấy già cả rồi nên không thể có con, cô ấy muốn có một đứa con để giữ được vị trí trong gia đình.

Nhiều ngày sau đó, vợ cũ vẫn liên lạc với tôi đề nghị chuyện này. Tôi cảm thấy rất mệt mỏi, cũng có suy nghĩ hay là nói cho chồng của cô ấy biết? Nhưng có lẽ như thế là quá nhẫn tâm với cô ấy. Nhưng giờ tôi phải làm sao đây, chứ tôi thấy rất phiền phức, tôi không muốn dây dưa với vợ cũ nữa.

Khi vừa bước ra khỏi tòa án, tôi thấy vợ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường và sự thật bất ngờ

Khi vừa bước ra khỏi tòa án, tôi thấy vợ ngồi sụp xuống nôn khan bên đường và sự thật bất ngờ

Vợ tôi nghe thế thì ngẩn người nhớ ra đã trễ chu kỳ mấy nay. Tôi vừa bất ngờ vừa hoang mang, nhưng quả thật vẫn có chút mừng rỡ. Tôi không suy nghĩ nhiều nữa, vội lao vào tòa án rút lại đơn ly hôn. Sau khi đi khám, vợ tôi đúng là đã mang thai được 5 tuần.

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