Nghi có cá sấu xuất hiện, hàng trăm người tìm kiếm

Đời sống 28/07/2026 16:43

Trước nghi vấn xuất hiện cá sấu ở suối cầu Cây Xanh (xã Đăk Ơ, thành phố Đồng Nai), chính quyền địa phương đã huy động hàng trăm người tham gia tìm kiếm, nhưng đến nay chưa có kết quả.

Theo thông tin từ báo Lao Động, ngày 28/7, UBND xã Đắk Ơ (TP Đồng Nai) cho biết, đang tổ chức kiểm tra, xác minh thông tin người dân phản ánh về một cá thể nghi cá sấu xuất hiện tại suối Cây Xanh, thuộc thôn Bù Xia.

Vào chiều 25/7, một số người dân đi làm rẫy phát hiện một con vật nghi là cá sấu dưới suối Cây Xanh nên trình báo chính quyền địa phương.

Đây là khu vực sản xuất nông nghiệp, xung quanh có nhiều vườn cao su, cà phê và cây ăn trái. Hàng ngày, nhiều người dân đến cạo mủ, chăm sóc rẫy nên thông tin về việc nghi có cá sấu xuất hiện khiến không ít người lo ngại.

Theo UBND xã Đắk Ơ, công tác tìm kiếm, xác minh gặp nhiều khó khăn do khu vực suối có địa hình phức tạp, nhiều cây cối, cỏ dại cùng các bụi tre, nứa rậm rạp.

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Hình ảnh người dân cung cấp nghi cá sấu - Ảnh: VietNamNet

Theo thông tin từ VietNamNet, đến thời điểm hiện tại, chính quyền địa phương vẫn chưa xác định chính xác có cá sấu xuất hiện hay không đồng thời, qua rà soát cũng chưa ghi nhận trường hợp cá sấu sổng chuồng từ các hộ nuôi trên địa bàn.

 

Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, UBND xã đã phát thông tin cảnh báo trên hệ thống truyền thanh và các nền tảng mạng xã hội để người dân nâng cao cảnh giác, đặc biệt là đối với trẻ em.

Trong thời gian chờ kết quả xác minh, chính quyền khuyến cáo người dân không tụ tập đến khu vực suối Cây Xanh để xem và quản lý chặt chẽ trẻ em, không để các em vui chơi gần suối.

Trường hợp phát hiện con vật nghi là cá sấu, người dân được khuyến cáo nhanh chóng rời khỏi khu vực, di chuyển đến nơi an toàn và báo ngay cho cơ quan chức năng.

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