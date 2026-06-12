Trương Lăng Hách gây chú ý khi xuất hiện cùng gần 200 nhân viên an ninh

Sao quốc tế 12/06/2026 15:52

Sau thành công của bộ phim “Trục ngọc”, Trương Lăng Hách đang trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ diễn viên trẻ Trung Quốc. Vai diễn Tạ Chinh không chỉ giúp nam diễn viên sinh năm 1997 gia tăng độ nhận diện mà còn đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới trong làng giải trí Hoa ngữ.

Sau thành công của bộ phim “Trục ngọc”, Trương Lăng Hách đang trở thành một trong những gương mặt nổi bật nhất của thế hệ diễn viên trẻ Trung Quốc. Vai diễn Tạ Chinh không chỉ giúp nam diễn viên sinh năm 1997 gia tăng độ nhận diện mà còn đưa tên tuổi anh lên một tầm cao mới trong làng giải trí Hoa ngữ.

Sức hút ngày càng lớn của Trương Lăng Hách được thể hiện rõ qua những lần xuất hiện công khai gần đây. Tháng trước, khi tham gia một sự kiện tại Nam Ninh, Quảng Tây, nam diễn viên đã thu hút lượng lớn người hâm mộ đến theo dõi. Đám đông tập trung tại trung tâm thương mại nơi diễn ra chương trình đông đến mức nhiều khu vực rơi vào tình trạng quá tải.

Trương Lăng Hách gây chú ý khi xuất hiện cùng gần 200 nhân viên an ninh - Ảnh 1

Theo truyền thông Trung Quốc, sự chen lấn của người hâm mộ đã khiến một số tấm kính tại trung tâm thương mại bị hư hỏng, đồng thời gây ra tình huống mất kiểm soát. Để đảm bảo an toàn, ban tổ chức buộc phải hủy hoạt động giao lưu trực tiếp và chuyển sang hình thức phát sóng trực tuyến. Sau sự việc, Trương Lăng Hách cũng đăng tải thông điệp trên mạng xã hội, kêu gọi người hâm mộ chú ý giữ gìn an toàn khi tham gia các sự kiện đông người.

Rút kinh nghiệm từ sự cố trước đó, ban tổ chức sự kiện tại Nam Kinh, Giang Tô ngày 11/6 đã tăng cường đáng kể các biện pháp bảo vệ. Khán giả được yêu cầu đăng ký và nhận số thứ tự trước khi vào khu vực tổ chức nhằm hạn chế tình trạng chen lấn.

Đáng chú ý, gần 200 nhân viên an ninh đã được huy động để duy trì trật tự. Lực lượng bảo vệ được bố trí thành nhiều lớp quanh khu vực diễn ra chương trình, tạo nên khung cảnh hiếm thấy tại một sự kiện giải trí thông thường.

Trương Lăng Hách gây chú ý khi xuất hiện cùng gần 200 nhân viên an ninh - Ảnh 2Trương Lăng Hách gây chú ý khi xuất hiện cùng gần 200 nhân viên an ninh - Ảnh 3

Không chỉ độ nổi tiếng tăng mạnh, giá trị thương mại của Trương Lăng Hách cũng được cho là đang thăng hạng nhanh chóng. Nhiều nguồn tin trong ngành tiết lộ mức phí quảng cáo của nam diễn viên đã tăng đáng kể so với năm ngoái. Đặc biệt, ở các hợp đồng với thương hiệu cao cấp, anh được đánh giá là một trong những gương mặt trẻ có sức ảnh hưởng nổi bật nhất hiện nay.

Với đà phát triển hiện tại, Trương Lăng Hách đang từng bước khẳng định vị thế trong nhóm ngôi sao trẻ hàng đầu của Cbiz, cả về sức hút công chúng lẫn giá trị thương mại.

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