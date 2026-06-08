Trương Lăng Hách lập kỷ lục hiếm có, củng cố vị thế 'đỉnh lưu' thế hệ 95

Trương Lăng Hách liên tiếp ghi nhận những cột mốc ấn tượng khi doanh số tạp chí đạt 18,8 triệu bản, lượng thảo luận vượt 5 tỷ lượt đọc và hai bộ phim cùng lúc tạo được sức hút lớn trên màn ảnh.

Nam diễn viên Trương Lăng Hách đang ghi nhận loạt cột mốc ấn tượng trong sự nghiệp khi liên tiếp tạo hiệu ứng mạnh cả trên truyền thông lẫn màn ảnh. Theo ghi nhận, doanh số tạp chí có sự góp mặt của anh đạt 18,8 triệu bản, trong khi lượng thảo luận trên mạng xã hội vượt mốc 5 tỷ lượt đọc, giúp tên tuổi nam diễn viên trở thành tâm điểm chú ý của công chúng.

Cùng thời điểm, hai dự án “Phút Giây Ấy Vượt Giới Hạn” và “Trục Ngọc” cũng đang tạo sức hút lớn. Việc tham gia đồng thời hai bộ phim thuộc những thể loại khác nhau giúp Trương Lăng Hách thể hiện khả năng biến hóa đa dạng, từ cổ trang, ngôn tình hiện đại đến yếu tố quyền mưu và huyền nghi. Đặc biệt, tạo hình tướng quân trong “Trục Ngọc” của anh nhận được nhiều lời khen từ khán giả nhờ khí chất nổi bật và ngoại hình ấn tượng.

Không chỉ gây chú ý qua tác phẩm, nam diễn viên còn thường xuyên trở thành chủ đề bàn luận trên mạng xã hội nhờ diện mạo sáng và phong độ ổn định. Trong các hình ảnh hậu trường tại phim trường Hoành Điếm, dù làm việc trong điều kiện thời tiết khắc nghiệt, anh vẫn giữ được vẻ ngoài chỉn chu, được nhiều người hâm mộ đánh giá cao.

Theo tiết lộ từ ê-kíp, Trương Lăng Hách rất chú trọng việc chăm sóc bản thân trong quá trình quay phim, luôn mang theo các vật dụng bảo vệ da và hỗ trợ sức khỏe để đảm bảo trạng thái tốt nhất trước ống kính.

Trước khi đạt được vị thế hiện tại, nam diễn viên từng trải qua giai đoạn dài đảm nhận vai phụ và kiên trì tích lũy kinh nghiệm. Thay vì dựa vào đời tư hay chiêu trò truyền thông, anh lựa chọn tập trung vào diễn xuất và phát triển sự nghiệp một cách bền vững.

Trong khoảng 5 năm trở lại đây, sự nghiệp của Trương Lăng Hách có bước tiến rõ rệt, giúp anh trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu của thế hệ diễn viên sinh sau năm 1995, đồng thời củng cố vị thế trong nhóm sao trẻ được chú ý nhất hiện nay.

Người hâm mộ xô vỡ cửa kính, sự kiện của Trương Lăng Hách bị hủy phút chót Trương Lăng Hách tham gia một sự kiện của nhãn hàng kính mắt ở trung tâm thương mại của thành phố Nam Ninh, Quảng Tây vào ngày 31/5.

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